Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России. РФС заключил с ним контракт до 31 декабря текущего года.

«Воспринял назначение Карпина положительно, это очень хорошее решение для российского футбола. Валерий был хорошим футболистом, сейчас раскрылся как тренер. Карпин отлично знает отечественный футбол, но это не значит, что он сразу должен показывать результат. Ему нужно дать время, чтобы он хорошо выполнил свою работу.

У него контракт на полгода? Знаете, почему так? Он не итальянец и не голландец, им бы сразу на три года дали контракт. А он русский, поэтому всего на шесть месяцев. Это очень неправильно. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как это возможно? Как говорится, умом Россию не понять», – сказал Божович по сообщению Sport24

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Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова, под руководством которого команда неудачно выступила на Евро-2020.

Карпин возглавил сборную России с совмещением в «Ростове», но после двух поражений на старте РПЛ покинул пост в клубе.

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