Неделя закончилась – это значит, что футболисты из России отстрелялись в Европе. Самое время проверить, насколько успешно.

Головин

Против «Шахтера» – 59 минут; против «Ланса» – 85 минут, красная карточка

Чемпионат Франции Головина удалили в матче за «Монако» – вот видео фола ВЧЕРА В 17:50

У Александра выдалась кошмарная неделька. Сначала случилось поражение в первом матче Лиги чемпионов от «Шахтера» (0:1), где Головин ничем не помог и ушел с поля спустя час. На выходных «Монако» проиграл уже в Лиге 1 (0:2), а Головин получил прямую красную. Только вот фол тянул разве что на желтую – здесь вопросы уже к судье.

Алексей Миранчук

34 минуты, 19 касаний мяча

«Аталанта» победила «Торино» (2:1) на гостевом поле, а Миранчук вышел со скамейки запасных. Алексей не успел пробить по воротам и сделал только одну ключевую передачу, зато именно он начал победную голевую атаку бергамцев, выдав мяч на ход Пашаличу в центре поля.

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Денис Черышев

90 минут, 38 касаний мяча

Денис вернул статус основного футболиста «Валенсии». Он провел полный матч против «Гранады», лишь в добавленное время уступив место на поле Муктару Диахаби. Черышев дважды пробил по воротам, один из ударов пришелся в створ. 12 из 19 пасов Дениса оказались точными.

Станислав Крицюк

90 минут, желтая карточка

Вратарь постепенно осваивается в «Жил Висенте» – с первыми победами пришли первое поражение и желтая карточка. Команда Крицюка не смогла потягаться с «Бенфикой», а предупредили голкипера за задержку времени: на 75-й минуте он получил карточку, а на 84-й и 88-й его команда получила два безответных мяча.

Станислав Крицюк Фото: Getty Images

Александр Жиров

90 минут, 71 касание мяча

«Зандхаузен» наконец победил – команда Александра Жирова не могла выиграть во второй Бундеслиге с мая. Повержен «Эрцгебирге» (3:1), а защитник из России 6 раз вынес мяч, а также совершил 1 перехват и 2 отбора.

Евгений Башкиров

39 минут, желтая карточка

«Заглембе» разгромно проиграл «Висле» (0:4), а Евгения Башкирова отправили с поля уже на 39-й минуте. Скоро игроку будет не так грустно – в полузащиту подписали еще одного игрока из России, Илью Жигулева.

Владислав Левин

72 минуты

«Богемианс» Владислава Левина разгромно влетела «Пардубице» (0:3) в чемпионате Чехии, а сам Владислав был заменен за 20 минут до конца матча.

Никита Хайкин

90 минут, сухой матч

Никита Хайкин образцово отыграл против «Кристиансунда» в чемпионате Норвегии. «Будё-Глимт» победил со счетом 3:0, а Никита сделал 4 сэйва и один раз удачно вышел на мяч.

Никита Хайкин Фото: Instagram

Станислав Крапухин

Неполный матч, 1 гол

В четвертьфинале Кубка Латвии «Рига» уже в первом тайме разделалась с «Альбатросом» (3:0). Третий мяч и вонзил Станислав Крапухин, который начинал матч на скамейке.

Ярослав Михайлов

8 минут

Юниор «Зенита» провел всего лишь 8 минут матча «Шальке» с «Регенсбургом» во второй Бундеслиге. Но ничего не потерял: его команда проиграла 1:4.

Александр Кокорин в очередной раз остался в запасе – в этот раз «Фиорентина» без Саши на поле проиграла «Роме».

Андрей Лунев со скамейки посмотрел, как его «Байер» разносит «Гладбах» (4:0). Немного соли на рану посыпал Лукас Градецки, отразивший пенальти.

Антон Митрюшкин – сама стабильность. Сидел на скамейке в «Фортуне» – продолжает заниматься тем же в дрезденском «Динамо». Антон пока не провел ни игры за новый клуб, который на этой неделе одолел «Ганзу» (3:1).

Евгений Шляков отсидел на скамейке весь матч своего клуба «УТА». Без защитника команда из Арада победила «Волунтари» (2:0) в чемпионате Румынии.

Сердер Сердеров провел час на поле в матче «Истры» и «Осиека». Его команда победила в чемпионате Хорватии со счетом 2:0.

Александр Васютин дважды не спас шведский «Юргорден» от забитого мяча. Партнеры помогли закончить матч с «Хаммарбю» вничью – 2:2.

Магомедхабиб Абдусаламов поучаствовал в матче кипрского «Пафоса». В 1-м туре команда Абдусаламова разгромила АПОЭЛ (4:0), а сам игрок пока не отметился результативными действиями.

В матче Премьер-лиги Азербайджана «Сумгаит» обыграл «Сабах». Помогли россияне Джамалдин Ходжаниязов и Рагим Садыков, которые вышли в основе. У «Сабаха» также выступал представитель России – Ильдар Алекперов.

Лига чемпионов УЕФА Заваров: «Головин может спокойно приехать на Украину» 18/08/2021 В 05:05