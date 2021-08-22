Неделя закончилась – это значит, что футболисты из России отстрелялись в Европе. Самое время проверить, насколько успешно.
Головин
Против «Шахтера» – 59 минут; против «Ланса» – 85 минут, красная карточка
Чемпионат Франции
Головина удалили в матче за «Монако» – вот видео фола
У Александра выдалась кошмарная неделька. Сначала случилось поражение в первом матче Лиги чемпионов от «Шахтера» (0:1), где Головин ничем не помог и ушел с поля спустя час. На выходных «Монако» проиграл уже в Лиге 1 (0:2), а Головин получил прямую красную. Только вот фол тянул разве что на желтую – здесь вопросы уже к судье.
Алексей Миранчук
34 минуты, 19 касаний мяча
«Аталанта» победила «Торино» (2:1) на гостевом поле, а Миранчук вышел со скамейки запасных. Алексей не успел пробить по воротам и сделал только одну ключевую передачу, зато именно он начал победную голевую атаку бергамцев, выдав мяч на ход Пашаличу в центре поля.
Алексей Миранчук
Фото: Getty Images
Денис Черышев
90 минут, 38 касаний мяча
Денис вернул статус основного футболиста «Валенсии». Он провел полный матч против «Гранады», лишь в добавленное время уступив место на поле Муктару Диахаби. Черышев дважды пробил по воротам, один из ударов пришелся в створ. 12 из 19 пасов Дениса оказались точными.
Станислав Крицюк
90 минут, желтая карточка
Вратарь постепенно осваивается в «Жил Висенте» – с первыми победами пришли первое поражение и желтая карточка. Команда Крицюка не смогла потягаться с «Бенфикой», а предупредили голкипера за задержку времени: на 75-й минуте он получил карточку, а на 84-й и 88-й его команда получила два безответных мяча.
Станислав Крицюк
Фото: Getty Images
Александр Жиров
90 минут, 71 касание мяча
«Зандхаузен» наконец победил – команда Александра Жирова не могла выиграть во второй Бундеслиге с мая. Повержен «Эрцгебирге» (3:1), а защитник из России 6 раз вынес мяч, а также совершил 1 перехват и 2 отбора.
Евгений Башкиров
39 минут, желтая карточка
«Заглембе» разгромно проиграл «Висле» (0:4), а Евгения Башкирова отправили с поля уже на 39-й минуте. Скоро игроку будет не так грустно – в полузащиту подписали еще одного игрока из России, Илью Жигулева.
Владислав Левин
72 минуты
«Богемианс» Владислава Левина разгромно влетела «Пардубице» (0:3) в чемпионате Чехии, а сам Владислав был заменен за 20 минут до конца матча.
Никита Хайкин
90 минут, сухой матч
Никита Хайкин образцово отыграл против «Кристиансунда» в чемпионате Норвегии. «Будё-Глимт» победил со счетом 3:0, а Никита сделал 4 сэйва и один раз удачно вышел на мяч.
Никита Хайкин
Фото: Instagram
Станислав Крапухин
Неполный матч, 1 гол
В четвертьфинале Кубка Латвии «Рига» уже в первом тайме разделалась с «Альбатросом» (3:0). Третий мяч и вонзил Станислав Крапухин, который начинал матч на скамейке.
Ярослав Михайлов
8 минут
Юниор «Зенита» провел всего лишь 8 минут матча «Шальке» с «Регенсбургом» во второй Бундеслиге. Но ничего не потерял: его команда проиграла 1:4.
- Александр Кокорин в очередной раз остался в запасе – в этот раз «Фиорентина» без Саши на поле проиграла «Роме».
- Андрей Лунев со скамейки посмотрел, как его «Байер» разносит «Гладбах» (4:0). Немного соли на рану посыпал Лукас Градецки, отразивший пенальти.
- Антон Митрюшкин – сама стабильность. Сидел на скамейке в «Фортуне» – продолжает заниматься тем же в дрезденском «Динамо». Антон пока не провел ни игры за новый клуб, который на этой неделе одолел «Ганзу» (3:1).
- Евгений Шляков отсидел на скамейке весь матч своего клуба «УТА». Без защитника команда из Арада победила «Волунтари» (2:0) в чемпионате Румынии.
- Сердер Сердеров провел час на поле в матче «Истры» и «Осиека». Его команда победила в чемпионате Хорватии со счетом 2:0.
- Александр Васютин дважды не спас шведский «Юргорден» от забитого мяча. Партнеры помогли закончить матч с «Хаммарбю» вничью – 2:2.
- Магомедхабиб Абдусаламов поучаствовал в матче кипрского «Пафоса». В 1-м туре команда Абдусаламова разгромила АПОЭЛ (4:0), а сам игрок пока не отметился результативными действиями.
- В матче Премьер-лиги Азербайджана «Сумгаит» обыграл «Сабах». Помогли россияне Джамалдин Ходжаниязов и Рагим Садыков, которые вышли в основе. У «Сабаха» также выступал представитель России – Ильдар Алекперов.
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