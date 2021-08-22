Англия

«Челси» постучал по «Арсеналу» достоинством Лукаку

Ромелу Лукаку, «Челси» – «Арсенал» Фото: Getty Images

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115-миллионному новичку «синих» Ромелу Лукаку хватило 15 минут, чтобы отличиться в столичном дерби. Бельгиец открылся под прострел Риса Джеймса и вошел с мячом в сетку. За тайм Джеймс порвал Кирана Тирни на фланге и к ассисту добавил еще и вторую банку «Челси» за 35 минут.

Во второй половине «Арсенал» ожил и ответил парой моментов Холдинга и вышедшего на замену Обамеянга. Но «канониров» хватило примерно на 25 минут, дальше хозяева «Стэмфорда» очнулись и припугнули Бернда Лено перекладиной Лукаку.

2:0 – Тимо Вернеру будет тяжело отвоевать место в старте у такого Рома. «Арсенал» опустился на 19-е место в таблице, Микель Артета проиграл 20-й матч из 60 во главе лондонской команды. «Не думаю, что клуб когда-либо оказывался в подобной ситуации», – признал коуч «пушкарей».

Гвардиола отрубил голову хилому «Норвичу» и скормил тело псам

Ферран Торрес, Габриэл Жезус, Бернарду Силва, Родри, Кайл Уокер, «Манчестер Сити» – «Норвич» Фото: Getty Images

В «Манчестер Сити» быстренько напомнили, почему 13 из 20 экспертов BBC предсказали им первое место по итогам чемпионата. Уже за 22 минут «Сити» закинул «Норвичу» три мяча, из которых засчитали два, – один отняли у Феррана Торреса за фол в центре поля, остальные вернули тому же Торресу и Джеку Грилишу.

«Канарейки» на «Этихаде» играли в привычных желто-зеленых цветах, хотя лучше было бы одеться в черные мешки для трупов, – ноль ударов в первом тайме и один выстрел мимо створа за 90 минут. Хосеп Гвардиола даже не бил рекорды по владению (скромные 67%), но и без этого «горожане» доминировали.

5:0 – два ассиста выполнил Габриэл Жезус, у новичка АПЛ даже не получались офсайдные ловушки, из которых Рияд Марез положил последний мяч. Разные источники спорят о том, сколько ожидаемых голов создал «Манчестер Сити» (1,85, 2,26 или 2,60), но со статистикой «Норвича» аналитики сходятся – строго 0,04 xG.

«Ливерпуль» выжил с «Бёрнли» в смеси MMA и футбола

«Если вам нравятся такие матчи, то лучше смотрите борьбу», – сказал во флэш-интервью Юрген Клопп. Мерсисайдский клуб открыл счет сразу после того, как чудом не пропустил от Криса Вуда – Диогу Жота подставил голову под кросс Цимикаса и отвесил привычный поклон «Энфилду» в честь гола. Мохамед Салах должен был заканчивать матч нокаутом еще в середине первого тайма, но ВАР обнаружил миллиметровый офсайд в забитом мяче Мо.

«Бёрнли» отвечал редкими покусываниями из штрафной и держался после ударов «красных» усилиями Ника Поупа на ленточке. Но на 69-й минуте Садио Мане получил разорванное пространство в трети поля «бордовых» и прибил середняка АПЛ второй банкой.

Клоппу не понравилась жесткость «Бёрнли» и мягкость арбитра Дина. Реф зафиксировал всего 12 фолов у гостей и не дал ни одной желтой карточки. Но 2:0 у «Ливерпуля» никто не отнимет – они с шестью очками и разницей голов +5 идут в лидерах Премьер-лиги.

А еще:

Трент Александер-Арнольд выдал результативный пас на Мане в матче с «Бёрнли» и обогнал Криштиану Роналду по ассистам в чемпионате Англии. У ТАА 34 голевые передачи, причем для этого результата Тренту понадобилось на 65 игр меньше, чем Кришу.

А еще в Англии:

У Уле-Гуннара Сульшера проблемы – после шопинга на 125 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» не справился с «Саутгемптоном (1:1). Конечно, «МЮ» был лучше по владению, ударам, выстрелам в створ и ожидаемым голам (1,5 xG против 0,8 у «Сотона»), но какой в этом толк, когда твоя женщина плачет.

«Тоттенхэм» приехал к бывшей Нуну Эшпириту Санту и забрал три очка – 1:0 с «Вулверхэмптоном» с кучей статистических рекордов. Деле Алли забил на девятой минуте – это первый гол полузащитника с марта 2020-го. В заявку вернулся Харри Кейн – он впервые начал не в старте с 2018 года и вышел на 72-й. Уго Льорис провел 200-й матч АПЛ в составе «шпор» и побил клубный рекорд, принадлежавший Даррену Андертону.

«Брайтон» мощнейшими темпами добирает то, чего не взял в прошлом сезоне. Команда Грэма Поттера разбила «Уотфорд» со счетом 2:0, идет третьим в таблице следом за «Ливерпулем» и «Челси», а еще выдала 10 сухой матч в 2021-м (в календарном году больше только у «Сити» с «Челси»). Форвард Нил Мопе забил во второй игре подряд, хотя в конце чемпионата-2020/21 на два гола ему требовались аж 18 туров.

Испания

«Реал» выдал триллер – 3:3 с полевым на воротах «Леванте»

Федерико Вальверде, «Реал» (Мадрид) – «Леванте» Фото: Getty Images

Карло Анчелотти вернулся в «Мадрид» с понятной целью – не уронить клуб после ухода Зидана и приложить дефибриллятор к карьерам Азара и Бэйла. Гарет, похоже, уже получил разряд электричества – хотя бы забил в полупустые ворота с конфетного паса Карима Бензема. Удивительно, что выстрел валлийского гольфиста остался единственным точным за тайм – «бланкос» натурально гасили «Леванте» и выдали 11:2 по ударам.

Из раздевалки вернулся другой «Реал» – который не держит позицию в штрафной (гол на 28-й секунде) и не видит футболиста за спиной (привет Лукасу Васкесу). Главный герой в составе столичного клуба – даже не Бензема, а Винисиус. Винни вышел сразу после второго пропущенного и взялся за дело – реактивно сравнял счет, грустно наблюдал, как на Куртуа вываливаются трое, и забивал с поцелуем от штанги в конце встречи.

На 87-й минуте вратарь «лягушек» Айтор Фернандес забылся и сыграл руками за пределами штрафной, а тренер только что провел последнюю замену. Поэтому в раму встал полевой игрок – крепкий центральный защитник Рубен Везу. У «Реала» было примерно семь-восемь минут на один удар в створ, но на решающий навал у «бланкос» креатива не хватило.

3:3 – «Мадрид» пока идет вторым и даже выше «Барсы», Винисиус забил три мяча в двух матчах, причем оба со скамейки.

«Барса» впервые потеряла очки без Месси – увольняем Кумана?

«Барселона» учится жить без Лионеля Месси – пока получается не очень. За 20 минут Класико с «Атлетиком» каталонцы дважды чуть не пропустили – сначала спасла перекладина, затем подкат Де Йонга. Через полчаса после стартового свистка мышцу дернул Жерар Пике – и это на фоне того, что Эрик Гарсия прямо перед игрой узнал о смерти дедушки. Вышедший вместо мужа Шакиры Араухо даже забил в конце тайма, но гол отменили из-за нарушения Брэйтуэйта в атаке.

Баски только наращивали мощь и в итоге открыли счет с углового – защитник сборной Иньиго Мартинес в воздухе вонзил головой первый мяч «Атлетика» в четырех встречах с «Барсой». Роналд Куман убрал с поля Брэйтуэйта с Педри и выпустил 18-летнего австрийца Юсуфа Демира (он – самый молодой легионер «блауграны» со времен Месси).

Но эквалайзер затащил опытный перец – Мемфис Депай обработал высокий пас у штрафной, вошел внутрь и прошил ближний угол. «Барселона» едва-едва спаслась с «Бильбао», потому что на 92-й Эрик Гарсия остановил забег Иньяки Уильямса только подкатом сзади и удалением. 1:1 – боевое Класико с кучей моментов закончилось вничью.

А еще в Испании:

Анхель Корреа, «Атлетико» (Мадрид) – «Эльче» Фото: Getty Images

Действующий чемпион «Атлетико» снова выиграл с минимальной разницей – для победы над «Эльче» хватило одного мяча Анхеля Корреа (результативный пас у Родриго де Пауля). Диего Симеоне идет за вторым титулом подряд – больше никто не набирал шесть очков в двух турах, в понедельник за 2/2 пойдет «Севилья». И кто бы мог подумать, что Примера превратится в чемпионат двух команд, но не тех.

У «Валенсии» в старте вышли Денис Черышев и грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, но «Гранаде» ближе антисоветизм. На 16-й минуте счет открыл Луис Суарес – не кусака из «Атлетико», а колумбиец из мема «Как выглядит на алиэкспресс/Что приходит в заказе». «Лос Чес» атаковали весь матч и забили только с пенальти на 88-й минуте. Странно, но Денис Черышев провел на поле почти всю игру и ушел только на 95-й, когда нужно было выпустить лишнего защитника для удержания счета.

Италия

Роналду – самый обсуждаемый мужчина матча с «Удинезе», но не герой

Криштиану Роналду, «Удинезе» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо разорвал бомбу – Криштиану Роналду не попал в старт на игру с «Удинезе», и журналист затвитил , что португалец требует трансфер в другой клуб. Пожар быстро погасил Павел Недвед – топ-менеджер «Юве» заявил, что никакого бунта нет, а КриРо просто не в лучшей форме.

На позиции Криша вышел Пауло Дибала, который оперативно сварганил два гола – забил сам и отдал ключевой пас на Хуана Куадрадо на 23-й минуте. Вроде бы при Максе Аллегри такие матчи «Ювентус» доводил до победы на круиз-контроле, но все сломалось на Войцехе Шченсном. Сначала голкипер выпустил мяч и сфолил на добивании (экс-игрок «Юве» Роберто Перейра воткнул с пенальти), а потом откровенно привез в штрафной и пустил в пустые от Жерара Деулофеу

Туринцы корили себя за две штанги и упущенные моменты на «Фриули». Роналду вышел строго на 60-й минуте и даже забил на 94-й, но ВАР отменил праздник Криша – футболочку нужно надеть обратно, победный гол не засчитан из-за крошечного офсайда. 2:2 – возвращение Аллегри получилось так себе. Кажется, новый вратарь нужен не только «Зениту».

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А еще в Италии:

«Интер» в первом туре сокрушил «Дженоа» – 4:0. Хакан Чалханоглу и Эдин Джеко стали первыми за 15 лет новичками «нерадзурри», которые выбили 1+1 в дебютном матче. В 2006-м такое удалось только Златану Ибрагимовичу. «Легко играть с партнерами высокого уровня, которые классно двигаются на поле», – Чалханоглу, кажется, потроллил бывших друзей по «Милану».

Эльдор Шомуродов, «Рома» – «Фиорентина» Фото: Getty Images

«Рома» Жозе Моуринью победно стартовала в Серии А – 3:1 с «Фиорентиной», дубль Жордана Верету, забитый мяч Генриха Мхитаряна, два ассиста Тэмми Абрахама, голевой пас Эльдора Шомуродова, одни протертые штанишки Александра Кокорина на скамейке.

«Аталанта» с трудом спаслась в Турине – быстро забила на седьмой минуте, но Андреа Белотти сравнял на 79-й. Три очка бергамаскам на третьей добавленной принес вышедший на замену Роберто Пикколи. 2:1 – Алексей Миранчук вышел на 57-й минуте, сделал один проникающий пас и ни разу не ударил по воротам.

В воскресенье в четырех играх показали шесть красных карточек, без удалений обошлись только «Удинезе» с «Ювентусом», а «Болонья» и «Салернитана» заканчивали вообще 9х10.

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А еще в Германии:

Роберт Левандовский и Серж Гнабри, «Бавария» – «Кёльн» Фото: Getty Images

«Бавария» с «Кёльном» до перерыва – 0:0, 9:4 по ударам и 1:0 по выстрелам в створ. Но на второй тайм у «Мюнхена» не вышел Лерой Сане, и сразу пошла жара – два гола Левандовского и Гнабри до 59-й, затем ответ «козлов» на 60-й и эквалайзер на 62-й. Но Серж Гнабри снова оказался на высоте – идеально пробил под перекладину и принес победу «ФК Голливуд» со счетом 3:2. Леви идет за новой «Золотой бутсой» – у него уже четыре гола в трех матчах.

Дортмундская «Боруссия» после неудачи в Суперкубке проиграла еще и в чемпионате – 1:2 с «Фрайбургом», Эрлинг Холанн подешевел за два часа на 20 миллионов евро. Торопись, Флорентино Перес.

«Байер» ураганом пронесся по мёнхенгладбахской «Боруссии» – 4:0, у «Гладбаха» еще и серьезную травму получил Маркус Тюрам. Андрей Лунев просидел весь матч на скамейке, наблюдал за уверенной игрой Лукаса Градецки и тем, как конкурент взял пенальти от Ларса Штиндля.

А еще во Франции:

«ПСЖ» никак не представит Лионеля Месси, зато снова пробил ИТБ (3,5) гола. С «Брестом» на выезде парижане играли со счетом 2:1 в каждом тайме. Эррера с Мбаппе вонзили двушечку, но главную пушку разрядил Идрисса Гуйе – оказывается, в «Сен-Жермен» и без Неймара с Лео есть кому бабахнуть с 40 метров. 4:2 – ждем Месси в следующем туре, «Париж» пропустил в третьей игре Лиги 1 подряд.

«Монако» неожиданно опускается на дно – теперь 0:2 с «Лансом». Александр Головин держал точность передач на отметке 86%, один раз ударил по воротам, но главный удар в матче пришелся по ногам соперника. Русский полузащитник не успел на перехват и врезал по галику форварда Симона Банза. Головина тут же удалили с поля, он пропустит игру Лиги 1 с «Труа». Монегаски же набрали одно очко в трех турах и идут на 19-м месте в таблице.

В матче «Ниццы» и «Марселя» произошла настоящая дичь. В Димитри Пайета метко попали бутылкой с трибун, плеймейкер разъярился – швырнул и крикнул что-то в ответ. Зрители повскакивали с мест, выбежали на поле и сорвали игру. Матч остановили на 77-й минуте при 1:0 в пользу гостей, футболисты «Олимпика» отказались возвращаться на поле и готовятся к техническому поражению со счетом 0:3. У Владимира Граната наверняка перед глазами пошли нехорошие флэшбеки.

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