Сборная Новой Зеландии по футболу хочет дистанцироваться от прозвища All Whites («Полностью белые» – Eurosport.ru).

Новозеландская федерация футбола рассмотрела этот вопрос в ходе работы по повышению борьбы с дискриминацией: нынешнее прозвище сборной может вызвать у болельщиков ассоциации с расизмом, пишет RNZ

Подобный вопрос поднимается не впервые. В 2009 году бывший исполнительный директор Майкл Глэдинг уже предлагал использовать как основную не белую форму, а черную, являющуюся сейчас второй. Это позволило бы избавиться от возможных ассоциаций с расизмом.

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Самая известная новозеландская национальная команда – сборная по регби – носит прозвище All Blacks («Полностью черные»).

Футбольная сборная Новой Зеландии дважды участвовала на чемпионатах мира (1982, 2010),

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