В твиттере Football Tweet появилась фотография, на которой два легендарных бразильца Роналдо и Роберто Карлос курят в раздевалке.

Предположительно, снимок был сделан в 2018 году в перерыве благотворительного матча, в котором встретились сборные ветеранов Норвегии и Бразилии.

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Роберто Карлос за карьеру выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Анжи» и ряд бразильских клубов. В чемпионате России он сыграл за «Анжи» 25 матчей, потом был назначен временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды, а 2012 году – директором команды.

Роналдо – двукратный чемпион мира в составе Бразилии. За карьеру он успел поиграть за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В 2011 году Роналдо закончил карьеру в возрасте 34 лет.

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