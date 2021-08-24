За последние несколько недель несколько профессиональных игроков в социальных сетях продемонстрировали полностью разрушенные бутсы adidas X Speedflow.1. Похоже, что новинка от adidas ​​не проходит испытание на выносливость.

Главная проблема – верхняя часть бутсы. А точнее, качество материала, из которого изготовлена обувь: под воздействием металлических шипов она разлетается в клочья. Это наглядно показал футболист «Эвертона» Нильс Нкунку: левая сторона бутсы разорвалась на части после контакта с металлическими шипами.

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Скорее всего, причиной этой проблемы является ультратонкий верх, который позволил adidas сделать бутсы даже легче по сравнению с X Ghosted из предыдущего поколения: adidas X Speedflow.1 весят всего 181 грамм.

Другой проблемой adidas X Speedflow.1 поделился левый вингер «Сантоса» Лукас Брага. Игрок опубликовал фото окровавленной ступни рядом с бутсами. В области передней части стопы на обуви хорошо видна большая дыра, которая, скорее всего, появилась после того, как оппонент наступил на ногу Браге. На аналогичную проблему, но с бутсами Tiempo Legend, ранее уже указывал немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер.

Adidas пока никак не комментировал проблему с бутсами. Так что будет ли произведен апгрейд adidas X Speedflow.1 остается только догадываться.

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