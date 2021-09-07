Появление видеохостинга под названием ютьюб кардинально изменило все сферы повседневной жизни, и футбол не стал исключением. Школьники теперь делились крутыми футбольными трюками не через Bluetooth, а просто скидывали друг другу ссылку на понравившийся ролик. В те времена каждый мог почувствовать себя немного скаутом, просматривающим потенциальных новичков для клуба.

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Главными героями таких роликов были бразильские представители Joga Bonito. Особняком, конечно же, стоял Роналдиньо – все ведь помнят

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Nike с кроссбар челленджем? Но на пьедестал Ронни вовсю заглядывался его соотечественник, только начинавший профессиональную карьеру и популяризовавший особенную технику дриблинга. Этим соотечественником был Керлон Моура Соуза.

Керлон популяризировал прием «тюленевого дриблинга»

Керлон дебютировал за родной «Круйзеро» в 2006 году, будучи 18-летним юниором. Но его история началась годом ранее – на молодежном чемпионате Южной Америки U17. Тогда «селесао» собрали мощнейший состав с Марсело, Ренато Аугусто, будущими армейцем Рамоном и зенитовцем Маурисио. Возглавлял эту банду именно Керлон. Бразильцы выиграли турнир, потерпев лишь одно поражение – минимально проиграли Парагваю. Сам Керлон стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 8 мячей.

В «Крузейро» никак не могли проигнорировать талантливого полузащитника, и через год он дебютировал за первую команду. Сходу Керлон превратился в одного из самых ярких футболистов чемпионата. Причиной тому стал использованный им неоднократно «тюленевый дриблинг» (seal dribble) или «фокинья».

Суть этого приема заключалась в том, что игрок подбрасывал мяч вверх и продвигал его путем чеканки над головой. При этом Керлон не был безголовым дриблером, пускающимся в обводку в ущерб командным действиям. У него было хорошее видение поля и удар.

Болельщики на трибунах и у компьютерных мониторов кайфовали от действий бразильца. Тренер в открытую призывал своих игроков играть через Керлона. По классике, пошли новости об интересе со стороны «МЮ», «Барселоны», «Реала» и других.

Не в восторге оставались разве что защитники. Отобрать мяч у вундеркинда было практически невозможно. Соперникам оставалось только фолить. Один из самых ярких моментов в карьере Керлона как раз связан с эпизодом нарушения правил на нем.

Керлон однажды получил локтем по лицу за прием, взбесив соперника

В 2007 году «Крузейро» играл с «Атлетико Минейро». Матчи этих команд и так пропитаны большой историей соперничества, так еще Керлон добавил масла в огонь. Получив мяч на правом фланге, полузащитник традиционно подбросил мяч, начал чеканить его над головой, стараясь влегкую пробиться в штрафную соперника.

Защитник «Атлетико» Диего Коэльо был против – он въехал локтем по лицу Керлона, за что мгновенно получил красную. Интересно, что сразу же после фола Диего вместе с одноклубниками начал что-то высказывать нокаутированному сопернику. Настолько Керлон достал оппонентов.

«Я совершил глупую ошибку с мальчиком из «Крузейро», и это иронично. В то время мне было не о чем говорить. Меня много критиковали, несли про меня чушь, а потом звонили и извинялись. На мой взгляд, агрессия – неправильный поступок. Но люди, никогда не участвовавшие в дерби между «Атлетико» и «Крузейро», не могут знать, на что похожа эта игра. Я не жалею об этом, но и не поддерживаю. Футбол – это мяч, лежащий на земле, в нем должна быть красивая и безнасильственная игра», – вспоминал Коэльо в 2015 году.

В итоге Диего получил дисквалификацию на пять матчей и поделил своим нарушением карьеру Керлона на «до» и «после».

Бразилец переехал в Италию, но провалился – Моуринью не поверил в травматичного игрока

После этого инцидента бразилец стал куда реже использовать «тюленевый дриблинг», предпочитая стандартные финты. Также на игре футболиста сказались травмы – 2008 год Керлон начал на больничной койке из-за разрыва крестообразной связки.

Полузащитник пропустил более полугода и вернулся на поле в августе. Но это был совсем не тот Керлон. Это поняло и руководство «Крузейро», согласившееся продать воспитанника в миланский «Интер» транзитом через «Кьево» за жалкие 1,2 млн евро. Переезд был организован небезызвестным Мино Райолой, который получил от агентской компании EMS Sigma Pharma 80% прав на игрока.

Мино Райола Фото: Getty Images

Дебютный сезон в Италии за «Кьево» обернулся провалом и бесчисленными травмами. В итоге Керлон сыграл 4 матча и забил 0 мячей.

После он приехал к Жозе Моуринью в «Интер». Португалец только готовил миланцев к легендарному треблу сезона-2009/10. Однако новоприбывший игрок сразу узнал, что не входит в планы тренера.

«Я помню, как однажды приехал и увидел, как Моуринью звонил примерно восьми-десяти игрокам в комнату. Среди них были Креспо, Виейра, Дакур, Хименес и другие. Он сидел перед всеми и был очень честен и откровенен. По сути, он сказал им, что не рассчитывает на них и ему не понадобится их помощь. Я сидел за пределами комнаты. После разговора с ними Моуринью позвонил мне и сказал, что хочет поговорить со мной наедине. Он спросил меня, говорю ли я по-итальянски, и я сказал: «Конечно, но если хотите, мы можем говорить по-португальски», – все таки это наш родной язык».

«Мы в Италии, поэтому будем говорить по-итальянски, – ответил он, а затем сказал, что я тоже не являюсь частью его планов. Он сказал, что я могу продолжать тренироваться отдельно от других, если захочу, поскольку у меня контракт», – делился Керлон.

Марио Балотелли и Жозе Моуринью Фото: Imago

Игрок все же успел провести с «Интером» несколько тренировок, в том числе с главным дебоширом футбола начала 10-х Марио Балотелли. В одном из интервью Керлон вспоминал те времена: «У него [Балотелли] была привычка приходить на тренировку раньше всех и мочиться на бутсы всех игроков». После таких трюков Керлон в ужасе сбежал в «Аякс», подальше от Марио.

Керлон не смог заиграть ни в Нидерландах, ни в Словакии

Тогдашний тренер амстердамцев Мартин Йол не стеснялся восторженных отзывов в адрес новичка. «Я доволен приобретением такого игрока, как Керлон». Наверное, именно поэтому бразилец был переведен в дубль и так и не дебютировал за основной состав «Аякса».

По возвращении в «Интер» Керлон получил травму колена и пропустил предсезонку у Рафы Бенитеса. После восстановления Керлона начали отправлять по арендам в Бразилию, но даже там он не смог найти себя. В 2012 году контракт с итальянцами подошел к концу. Керлон отправился в вояж по континентам, поиграв в Японии, США и снова в Бразилии.

Последним клубом Керлона стал «Спартак» из Трнавы, к которому бразилец присоединился в начале 2017 года. Он сыграл всего 4 матча, и словакский клуб решил не продлевать полузащитника. Несколько месяцев Керлон пробыл в статусе свободного агента, пока в октябре не завершил карьеру.

«Шесть серьезных операций на колене, все связаны с крестообразными связками. Я играл, тренировался на высоком уровне и чувствовал сильную боль в мышцах. Это было утомительно, пока я не позвонил жене и не сказал: «Я больше не могу этого терпеть», – рассказал Керлон в интервью. О своем решении футболист сообщил бразильскому журналисту через в WhatsApp.

Керлон основал собственную футбольную академию и назвал его в честь «фокиньи»

Но Керлон не ушел из футбола насовсем. В 2018 году он с семьей переехал в США, где открыл футбольную школу под названием Seal Soccer Academy, что напрямую отсылает к коронному дриблингу экс-футболиста.

«Я работаю со спортивным менеджментом и со студентами по обмену. Мы отправляем спортсменов на участие в различных программах в Европе, США и ведем дела с высококлассными профессиональными спортсменами», – рассказывал Керлон.

В академию принимают преимущественно бразильцев. В дальнейшем они получают возможность выучить английский язык, тренироваться каждый день и красоваться своей техникой перед самим Керлоном. А вскоре уезжают в лучшие команды колледжей.

«Тюленевый дриблинг» использовали еще в 90-х в Италии, а позже прием открыли в Беларуси

Вопреки мнению большинства, не Керлон придумал «фокинью». Первое зафиксированное использование этого приема

в полуфинальном матче Кубка УЕФА-1989/90 между «Фиорентиной» и «Вердером». Форвард флорентийцев Марко Наппи не побоялся получить по башке от соперников, начеканив и протащив мяч над головой по полю.

Казалось, в современном футболе не осталось безумцев, готовых рискнуть здоровьем и совершить столь дерзкий прием. Но белорусский чемпионат еще способен удивлять. В 2020 году бразилец Липе Велозу, выступавший за «Торпедо БелАЗ», опробовал «фокинью» на Дмитрии Бахе из «БАТЭ». В итоге Липе получил не только по ногам от соперника. Собственный же тренер Юрий Пунтус по-отечески отругал бразильца за наглость.

Но в целом Керлон так и не смог продвинуть этот прием в массы. «Я не знаю [почему никто не использует прием]. Я бы хотел видеть его больше. Болельщик любит такой дриблинг. Футбол все больше основывается на силе и результатах. Думаю, мы немного заблудились», – жаловался бразилец.

К сожалению, Керлон так и остался одним из множества героев хайлайтов. Наряду с Хашимом Мастуром, Аделем Таарабтом и другими кудесниками мяча.

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