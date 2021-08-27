Вторую неделю «Талибан» у власти в Афганистане – организация признана террористической и запрещена на территории России. Правительство и госаппарат бежали, а после сдались почти все провинции. Панджшер – последнее место, где сопротивление пытается защитить народ – в частности, детей и женщин. Последних талибы презирают особенно: когда-то они учились, работали, носили платья и играли в футбол. Сегодня местные правила это отвергают.

Женские права в 60-х

В Афганистане 1960-х девушки в платьях и чулках бегали с книжками на учебу. В 2021-м они уже в парандже прячутся от пуль и косых взглядов посягателей. Такой контраст – последствия непрекращающихся боевых действий и сменяемости власти. Хотя до этого безумия страна переживала расцвет: афганская оттепель принесла государству первую Конституцию – ее подписали в 1964 году. Женщины добились равенства почти на всех уровнях: могли выбирать профессию по душе, без вуали и компании мужчин свободно передвигаться по Кабулу, а также заниматься спортом.

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Социальную модернизацию страны окончательно обнулила гражданская война в 1996-м, которая длилась долгих пять лет. С приходом к власти талибов ситуация повторилась и 25 лет спустя – сегодня за жизнь опасаются все женщины страны, а особый стресс испытывают спортсменки национальных сборных.

«Женская национальная команда Афганистана была создана для борьбы с «Талибаном» – против их идеологии и людей, которые забирали у женщин право на образование и участие в общественной жизни. Они держали нас в темных домах, как в тюрьме. Создание команды, одним из основателей которой была я, стало для нас способом активности, способом встать и послать талибам сигнал – женщины Афганистана выступают вместе», – заявляла начинающая футболистка Халида Попал.

Халида Попал Фото: Getty Images

Первая женская команда по футболу

В 2005-м 17-летняя активистка Халида Попал взялась учить афганских девочек футболу. Вместе с мамой – личным тренером – она ездила по школам Кабула и устраивала мастер-классы. Свобода, спортивный азарт и ощущение сопричастности побудили еще 88 девушек включиться – удалось собрать восемь команд и запустить турнир. Инициативу поддержала футбольная ассоциация Афганистана – она зарегистрировала желающих и создала лигу. На официальном турнире провели отбор в первую национальную сборную страны, которая заявила о себе в 2007 году.

При этом условий для работы не было совсем. Девушки тренировались на асфальте, потому что не могли себе позволить арендовать поле. Тем более футболистки избегали публичных мест: в Афганистане на женщин-атлетов реагируют агрессивно. Так что первую футбольную битву на международной арене в Пакистане девушки завалили: на газоне и в бутсах они скользили и падали на ровном месте. Адаптироваться эмоционально к атмосфере праздника и шуму трибун у них также не получилось: сначала проиграли 1:3 Бутану, затем скатали две ничьи с Бангладешем и Шри-Ланкой и выбыли из турнира.

Несмотря на провал, на родине революционерок встретили как героев. Овации долетели и до президента Хамида Карзая. Он отблагодарил девушек и вручил им долгожданный кусок зеленого газона. Тренировки и турниры для них стали больше чем просто увлечением. Спорт помог женщинам эмансипироваться, но новая форма активизма устраивала не всех.

Нахлынувшая слава сменилась угрозами и преследованием. Усугубила ситуацию должность Халиды – она стала первой женщиной в руководстве футбольной структуры. Роль посла Попал использовала по максимуму: работала с медиа, привлекала девушек в чиновники и тренеры. Но общество, преследуемое прошлым «Талибана», пошло против женщин у власти. В 2012-м ситуация стала настолько опасной, что Халиде пришлось покинуть Афганистан не попрощавшись с партнершами.

«Мне угрожали смертью, запретили путешествовать и общаться с прессой. Они забрали мое уважение. Я ничего не могла поделать. У меня не было другого выбора, кроме как покинуть страну. При режиме талибов женщины не имели права ходить в школу, к врачу или на работу. Они были прикованы к своим домам. Поэтому мы начали играть в футбол, который был совершенно новым в нашей культуре, потому что спорт не рассматривался как что-то для женщин», – вспоминала Попал.

Женская сборная Афганистана по футболу Фото: Getty Images

Халида бежала в Данию и оттуда продолжила контролировать сборную: в роли директора девушка координировала международные турниры. В отлучке она также организовала целое европейское движение – Girl Power для беженцев. Тренером-волонтером девушка приходила в центры для эмигрантов, предлагала занятия любым спортом, которому могла научить. Потом появились такие же идейные люди, образовавшие тренерскую коалицию. Коучинг перестал быть локальной историей и вышел за пределы Дании. Течение подхватили и в России: футбольные клубы для женщин появились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

«Я задумалась, как могу помочь женщинам, которые в центрах приема беженцев столкнулись с теми же трудностями, с которыми в свое время столкнулась я. Хотелось показать им пример – я смогла найти свой путь, значит, и они смогут. Так я начала заниматься проектом Girl Power, чтобы помочь беженцам – не только женщинам», – делилась Попал.

За 14 лет, что существует женский футбол в Афганистане, он эволюционировал: в 2016-м страна впервые анонсировала профессиональный тренерский штаб. Коучем пригласили опытную американку и экс-защитника национальной команды США Келли Линдси. Ей в помощь подобрали пул спецов: физио, тренеров по фитнесу и психологов. Таким составом они ничего значимого не выиграли – на национальном уровне афганки разыграли 37 матчей, где взяли меньше половины встреч. А в игре с Узбекистаном вовсе пропустили 20 безответных мячей.

Келли Линдси Фото: Getty Images

Преследование спортсменок

После переворота 15 августа 2021-го спортсменки и их семьи, а также тренеры, судьи, врачи команд, женщины-представители федерации подвергаются гонениям со стороны талибов – девушки всегда считались значимыми фигурами в государственной повестке: к ним прислушивались, за ними шли.

Попал посоветовала коллегам сжечь футболки национальной сборной и удалить все фото из соцсетей – любые вещдоки об их связи со спортом. Спасти жизнь пытается и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

25 августа в правительстве Австралии объявили об эвакуации 75 афганских спортсменок из государства. «Мы рады, что эта группа футболистов и спортсменов смогла покинуть Афганистан. Это был невероятно сложный процесс для всех, кто участвовал в организации эвакуации. Наши сердца обращены ко всем остальным, кто против своей воли остается в стране», – прокомментировал генеральный секретарь ассоциации Йонас Баер-Хоффманн.

Женская сборная Афганистана по футболу Фото: Getty Images

Обеспокоены ситуацией и представители ФИФА. Там внимательно следят за событиями и, по необходимости, предлагают поддержку. Несмотря на действующую с 2004 года Конституцию, зафиксированные права и законы женщин сегодня нивелируют талибы. Футбол на государственном уровне могут не только запретить, но и уничтожить, если последняя протестующая провинция Панджшер сдастся. Возрождать спорт, искать таланты, промотировать турниры будет банально некому: атлетки эмигрируют, а местные заняты совсем другими делами.

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