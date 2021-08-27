Eurosport.ru и БК Winline подготовили прогнозы на топ-матчи уикенда.

«Сити» – «Арсенал» (28 августа, 14:30 мск)

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«Арсенал» просто ужасен на старте сезона: проиграл дебютанту «Брентфорду» (0:2), уступил без шансов «Челси» (0:2). Отдушиной стала разгромная победа в Кубке английской лиги над «Вест Бромвичем» (6:0), но там сыграла разница в силе команд и желании победить: «канониры» сделали все возможное, чтобы поднять себе настроение и прервать неудачную серию.

Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» Фото: Getty Images

«Сити» пока не набрал форму: проиграл Суперкубок Англии (0:1), уступил «Тоттенхэму» (0:1), но растоптал «Норвич» (5:0). «Горожане» постепенно будут прибавлять, и матч против «Арсенала» очень кстати – можно поднять самооценку, разгромив бывшего топа, а ныне середняка турнира. Учитывая ужасную игру «Арсенала» в обороне, так оно и будет.

«Ливерпуль» – «Челси» (28 августа, 19:30 мск)

Самая очевидная ставка на матч команд, которые имеют потрясные резервы в атаке и забивают в 99% матчей. «Ливерпуль» в последний раз не поразил ворота соперника в апреле – против «Реала» в ЛЧ (17 матчей назад), «Челси» – в майском финале Кубка Англии против «Лестера» (11 матчей назад).

У «Ливерпуля» в полном порядке боевая тройка Салах-Мане-Фирмино (к ним еще круто вписался Жота), а «Челси» с приходом Лукаку получил форварда-убийцу, который способен раздавить любую оборону АПЛ, даже с Ван Дейком во главе.

«Салернитана» – «Рома» (29 августа, 21:45)

«Рома» при Жозе Моуринью очень похорошела, в трех официальных матчах добыла три победы. В Лиге Конференций с общим счетом 5:1 был повержен «Галатасарай», а в чемпионате 3:1 – «Фиорентина». Игра «волков» преобразилась не без участия Элдора Шомуродова – бывший форвард «Ростова» оформил гол и ассист (а еще сделал 2+1 в товарняках).

Жозе Моуринью, «Рома» Фото: Getty Images

«Салернитана» – новичок Серии А, который не обладает и 30% возможностей, которые есть у римлян. «Рома» обязана побеждать и набирать шесть очков на старте сезона, причем делать должна это с запасом. Иначе бороться за медали будет сложно.

«Реймс» – «ПСЖ» (29 августа, 21:45)

Ну что, дождались? В матче против «Реймса» за «ПСЖ» должен дебютировать Лео Месси, он попал в заявку. В такой ситуации парижане просто не могут облажаться: они покажут королю футбола, как хорошо и результативно можно играть в Лиге 1.

Тем более против вице-чемпионов Франции и богатейшего клуба Европы сыграет «Реймс», который не добился ни одной победы в пяти последних матчах, а сезон начал с трех ничьих против таких же аутсайдеров, как и он сам. Даже непонятная обстановка вокруг Килиана Мбаппе и его вероятное отсутствие на поле не должны помешать пробить тотал.

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