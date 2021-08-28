В Калининграде на стадионе «Балтика» во время матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» умер вратарь любительской команды из Советска. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила Калининградская областная федерация футбола.
«В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно оказанная врачом «Балтики-М», не помогла. Прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось», – говорится в сообщении.
- Голкипер не приходил в сознание после столкновения.
- Расходы на организацию похорон областная федерация футбола намерена взять на себя.
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