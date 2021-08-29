Выходные получились сочными: собрали все самое крутое за 28 и 29 августа.

Англия

«Сити» показал Артете, что такое доминирование

Чемпионат Франции Месси дебютировал за «ПСЖ» 3 ЧАСА НАЗАД

«Сити» безжалостно разгромил «Арсенал». Пеп Гвардиола, видимо, решил не играть в поддавки со своим учеником Микелем Артетой, врубив машину на полную мощность. Первый гол был забит уже на 7-й минуте Илкаем Гюндоганом, а через пять минут свой вклад в разгром внес Ферран Торрес. Во втором тайме он оформит дубль. Ну это так, спойлер.

Окончательно все сломалось на 35-й минуте, когда Гранит Джака пошел в грубый подкат против Жоау Канселу. Спорный эпизод – многие не согласились с решением арбитра, посчитав, что нарушение тянуло максимум на желтую. Тем не менее, «Арсенал» остался в меньшинстве.

Первый тайм завершился голом Габи Жезуса, который пробил в полупустые ворота после паса Джека Грилиша. Во второй половине отличился Родри своим дальним ударом и упомянутый ранее Ферран Торрес. «Арсенал» хватило лишь на один удар по воротам. И то мимо створа.

Статистика вообще поражает: 81% владения у «Сити», 25 ударов, 10 в створ. «Горожане» самолично отправили «Арсенал» на последнее место АПЛ.

А еще в Англии:

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью. Счет открыл Кай Хавертц, а в конце первого тайма рукой на линии ворот сыграл Рис Джеймс. Защитник получил красную карточку, а Мо Салах реализовал пенальти. Воспользоваться численным преимуществом команда Юргена Клоппа не смогла. Команды впервые потеряли очки в этом сезоне.

«Тоттенхэм» вырвал победу над «Уотфордом». Единственный гол забил Сон Хынмин, для которого это был 200-й матч в АПЛ. Кейн начал матч в старте, но не отличился никаким результативным действием.

«МЮ» чудом выиграл у «Вулверхэмптона». Откровенно не везет «волкам» после ухода Нуну Санту, вот и с манкунианцами не фортануло. «Вулвз» жалили хозяев на контратаках, но реализовать моменты никак не получалось. Зато получилось у Мэйсона Гринвуда. Форвард дерзко вошел в штрафную гостей и не побоялся пробить с острого угла. Гринвуду как раз фортануло – мяч залетел в сетку и принес «Юнайтед» победу. А еще – голевой пас отдал дебютант Рафаэль Варан.

Испания

«Барселона» в тяжелейшем матче вырвала победу над «Хетафе». Первый мяч был забит на 2-й минуте – отличился Серджи Роберто с паса Жорди Альбы. Это, кстати, самый ранний гол в эпоху Роналда Кумана.

«Хетафе» не отмалчивался и на 18-й минуте Сандро Рамирес вместе с Карлесом Аленьей соорудили ответный мяч – сыгрались в стенку у штрафной Марк-Андре Тер Стегена и пробили в ближний угол. Символично, что гол сделали воспитанники «Барсы».

На 30-й минуте победный забил Мемфис Депай. Голландец раскачал оборону «Хетафе» финтами и элегантно пробил в ближний. Это первый чисто голландский гол «Барсы» в Ла Лиге с 2003 года (тогда отличились Патрик Клюйверт и Джованни Ван Бронкхорст).

Во втором тайме «Хетафе» начал мучить оборону каталонцев, но Тер Стеген выдержал натиск . Стоит отметить дебют за «Барселону» 17-летнего полузащитника Пабло Гави. Воспитанник «Ла Масии» считается одним из самых перспективных игроков своего возраста.

А еще в Испании:

« Реал» тоже с трудом заработал три очка: мадридцам предстоял выездной матч с «Бетисом». Победный мяч забил Дани Карвахаль с паса Карима Бензема. Без валидола в конце не обошлось, но все же команда Карло Анчелотти вырвала победу.

Реал» тоже с трудом заработал три очка: мадридцам предстоял выездной матч с «Бетисом». Победный мяч забил Дани Карвахаль с паса Карима Бензема. Без валидола в конце не обошлось, но все же команда Карло Анчелотти вырвала победу. «Вильярреал» люто отскочил против «Атлетико». И наоборот. Команда Симеоне весь матч терроризировала ворота Херонимо Рульи, но на 52-й минуте оказалась в роли догоняющей – Ману Тригерос пробил в девятку с паса Йереми Пино. Буквально через пару минут счет сравнял Луис Суарес, замкнув прострел Анхеля Корреа. На 74-й минуте Арнаут Грёневельд вновь вывел «подлодку» вперед, подкараулив ошибку Хосе Хименеса и переиграв Яна Облака. Чемпионы были на волоске от первого проигрыша, но на 95-й минуте Аисса Манди сотворил что-то невероятное – головой отпасовал вратарю, а тот не сориентировался, пропустив мяч в ворота. В итоге ничья – 2:2.

Италия

«Ювентус» сенсационно проиграл на своем поле новичкам из «Эмполи». Туринцы здорово начали матч, но первый же момент гостей был реализован – Леонардо Манкузо быстро среагировал на отскок и добил мяч в ворота.

За 70 минут «Ювентус» ничего не придумал впереди. Выход Альваро Мораты, Федерико Бернардески и Мануэля Локателли во втором тайме не принесли никаких дивидендов. Как итог – «Ювентус» впервые в истории потерпел поражение от «Эмполи» на домашнем стадионе.

«Криштиану провел три года в «Ювентусе», забивал мячи – в этом он очень силен. Он невероятный футболист, но о нем больше думать нельзя. У меня отличный состав, нам лишь нужно понять, что нельзя доминировать в каждом матче. Я оптимистично настроен, как и всегда», – сказал Аллегри после матча.

А еще в Италии:

Саррибол в действии: «Лацио» уничтожил «Специю» в Риме. Помогли хет-трики Чиро Иммобиле и Луиса Алберто (ассистентский, конечно, но все равно). А еще голевой пас на Фелипе Андерсона отдал вратарь Пепе Рейна. Это его шестой ассист, начиная с сезона-2007/08.

«Интер» весь матч мучился с «Вероной», пытавшейся сохранить ничью до последнего. В первом тайме гол забил Иван Илич, но во второй половине миланцы очнулись. Сначала после розыгрыша аута забил Лаутаро Мартинес, а под конец дубль оформил дебютант Хоакин Корреа, воссоединившийся с Симоне Индзаги. Прекрасный старт миланской карьеры у аргентинца!

«Аталанта» не смогла переиграть «Болонью» на своем поле. Не спас даже выход Алексея Миранчука. 19 ударов по воротам никак не помогли бергамаскам, команда Синиши Михайловича грамотно оборонялась. На старте сезона «Аталанта» пока что не впечатляет.

«Милан» разгромил «Кальяри». Дебютные мячи за «россонери» забили Сандро Тонали и Оливье Жиру. Последний не ограничился одним голом и оформил дубль. Алессандро Дейола забил единственный мяч со стороны «Кальяри», но он не особо помог команде.

Германия

«Бавария» Нагельсманна набирает ход – мюнхенцы разгромили «Герту» с неприличным счетом 5:0. «Бавария» совсем обнаглела на этой неделе. Сначала уничтожили «Бремер» в Кубке Германии, забив 12 безответных мячей, а теперь пострадал столичный клуб.

Очередной хет-трик оформил Роберт Левандовский. Это его 15-й хет-трик в Бундеслиге. Только у Герда Мюллера было больше – у легендарного форварда таких 32 штуки. Еще на табло отметились Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

А еще в Германии:

«Боруссия» в сумасшедшем матче обыграла «Хоффенхайм» – 3:2. Гости дважды подряд нагоняли дортмундцев. Казалось, гол Даббура на 90-й зафиксировал окончательную ничью, но Эрлинг Холанн через минуту забил победный.

«Байер» разгромил «Аугсбург» на выезде. Стартовали с автоголов Яго Бордуши и Флориана Нидерлехнера, а под конец тайма отличились Патрик Шик и Флориан Виртц. Нидерлехнер забил мяч престижа, извинившись за автогол, но он не особо помог. Андрей Лунев традиционно сидел на лавке.

Франция

Лионель Месси официально дебютировал за «ПСЖ» в матче против «Реймса». Аргентинец собрал на себе три фола, отдал 95% точных передач, но ни разу не пробил по воротам за 31 игровую минуту.

Но даже без Месси парижане смогли увезти победу с «Огюст Делон». На 16-й минуте Килиан Мбаппе головой замкнул подачу Анхеля ди Марии, а на 63-й замкнул прострел Ашрафа Хакими у дальней штанги.

«Реймс» не был так безнадежен и даже сравнял в начале второго тайма, но арбитр зафиксировал положение вне игры у Маршалла Мунеци.

«Монако» наконец одержал победу в Лиге 1. В отсутствии Головина (у Александра дисквалификация за красную) роль тащера в игре с «Труа» на себя взял Софьян Диоп, оформивший дубль.

«Марсель» Хорхе Сампаоли всерьез рассчитывает на ЛЧ. На этот раз команда обыграла крепкий «Сент-Этьен». Помогли голы летних новичков: Гендузи, Жерсона и Ундера. «Локо» точно будет тяжело!

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