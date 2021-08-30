Прошла еще одна неделя для русских футболистов за рубежом. Самое время проверить, насколько успешно парни провели уикенд перед перерывом на матчи сборных.

Александр Головин

Дисквалификация из-за удаления в матче с «Лансом»

Чемпионат Испании Черышев эффектно организовал первый гол «Валенсии» в 3-м туре 28/08/2021 В 07:16

29 августа «Монако» без Александра Головина, пропускавшего матч из-за красной карточки, впервые победил в сезоне. Был повержен клуб «Труа» в выездном матче 4-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1. В настоящее время в составе сборной Головин готовится к отборочным матчам чемпионата мира.

Александр Головин, «Монако» Фото: Getty Images

Денис Черышев

90 минут, 37 касаний мяча, голевой пас

28 августа «Валенсия» обыграла «Алавес» в матче третьего тура чемпионата Испании со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Даниэль Васс, Карлос Солер и Гонсалу Гедеш. Денис Черышев стал соавтором первого гола, отдав удачный пас своему одноклубнику Даниэлю Вассу. Это первое результативное действие полузащитника сборной России в наступившем сезоне. Также Денис выполнил 22 передачи – их точность составила 63,6%. А еще один раз пробил по воротам, но эта попытка не достигла створа.

Алексей Миранчук

16 минут, 16 касаний мяча

28 августа «Аталанта» принимала «Болонью» во 2-м туре Серии А. Встреча в Бергамо закончилась нулевой ничьей. «Аталанта» владела преимуществом, нанеся 22 удара по воротам соперника, но в створ пришлись лишь три из них. Российский полузащитник Алексей Миранчук начал матч в запасе и вышел на поле на 74-й минуте вместо Марио Пашалича. Игрок сборной России отметился двумя передачами под удар и пятью кроссами, один из которых получился точным. Всего Алексей пасовал на партнеров 10 раз – точность этих передач составила 70%.

Александр Кокорин

0 минут, 0 касаний мяча

Российский форвард во второй раз подряд попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А. Но за тем, как «фиалки» во Флоренции расправлялись с «Торино», Кокорин смотрел со скамейки запасных. В текущем сезоне Александр не провел на поле в официальных матчах ни одной минуты – а «Фиорентина» между тем сыграла 2 матча в чемпионате Италии и один в Кубке. Кстати, «Торино» без помощи Кокорина обыграли со счетом 2:1. Мячи в составе «фиалок» забили Николас Гонсалес и Душан Влахович, у «Торино» отличился Симоне Верди.

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Getty Images

Станислав Крицюк

90 минут, 43 касания мяча

Российский вратарь не помог «Жил Висенте» обыграть на выезде «Санта Клару»: Крицюк выполнил 3 сэйва, на один больше коллеги из стана соперников, но один мяч все же пропустил. Итог – минимальное поражение «Жил Висенте» со счетом 0:1. Зато Станислав занес себе в актив одно выигранное верховое единоборство, заработал на себе одно нарушение правил и выполнил 33 паса с точностью 78,8%.

Как дела у других футболистов из России?

Александр Жиров отыграл все 90 минут за «Зандхаузен» 27 августа, но помочь клубу избежать поражения не сумел. Встреча против «Ингольштадта» закончилась со счетом 0:2.

Вратарь Антон Митрюшкин просидел на скамейке запасных весь матч дрезденского «Динамо» с «Падерборном». Дрезденцы уступили со счетом 0:3.

Андрей Лунев весь матч с «Аугсбургом» провел в запасе – в воротах играл Лукас Градецки, а «Байер» выиграл матч со счетом 4:1.

Полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов провел матч «Фортуны» 28 августа на скамейке запасных. Команда из Гельзенкирхена победила со счетом 4:1.

Вратарь Никита Хайкин отыграл весь матч за клуб «Будё-Глимт» против «Тромсе» чемпионата Норвегии 29 августа. Его команда победила со счетом 3:2.

Николай Обольский дебютировал в составе «Культураль Леонеса», выступающего в Сегунде В – третьем по силе дивизионе Испании. В матче против «Райо Махадахонда» 24-летний форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. Обольский не отметился результативными действиями, а его клуб уступил дома со счетом 0:2.

Еще один воспитанник «Динамо», Владислав Левин, помог «Богемианс 1905» обыграть «Теплице» со счетом 4:2. 26-летний полузащитник провел на поле 90 минут, но в забитых мячах участия не принял.

26 августа Михаил Меркулов попал в заявку «Риеки» на матч Лиги конференций против ПАОК, но через 3 дня в игре чемпионата Хорватии с «Хайдуком» места на скамейке запасных для 27-летнего российского защитника не нашлось. В еврокубковой встрече «Риека» уступила дома со счетом 0:2, после чего обыграла «Хайдук» в Сплите – 2:1.

Евгений Башкиров отсидел на скамейке весь матч своего клуба «Заглембе Любин». Это обернулось домашним поражением его команды от «Шленска» (1:3) в чемпионате Польши. А вот Илья Жигулев отыграл в этом матче ровно тайм, но «Заглембе Любин» это не помогло – к перерыву команда уже уступала со счетом 1:2.

«Вайле» крупно уступил дома «Копенгагену» в 7-м туре чемпионата Дании – 0:4. Возможно, потому что не включил в заявку вратаря Алексея Чернова и полузащитника Ивана Репяха.

Сердер Сердеров провел 74 минуты на поле в составе «Истры» – его команда проиграла «Шибенику» в чемпионате Хорватии со счетом 1:3.

Лига чемпионов УЕФА Головин не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов 25/08/2021 В 21:38