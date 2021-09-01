Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме видео футбольной тренировки, на которой он отметился забитым мячом.
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«Карим Бензема, пришли свое местоположение. Обводка вратаря и гол, не всем дано понять», – написал боец под видео и отметил форварда «Реала».
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Ответ француза не заставил себя ждать. «Бро, увидим», – написал Бензема в комментариях. Также на голевые подвиги Хабиба отреагировал другой легендарный форвард «Реала» – Роналдо.
  • Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 поединках.
  • Карим Бензема стал лучшим бомбардиром «Реала» в сезоне 2020/21.
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