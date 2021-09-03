Хорватский нападающий Марио Манджукич, известный по выступлениям за «Милан», «Баварию» и «Ювентус», объявил о завершении карьеры. Он написал послание самому себе в прошлое, маленькому Марио, который делает первые шаги в футболе.

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«Дорогой маленький Марио,

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Ты впервые надеваешь эти бутсы, но ты даже не можешь представить, что тебя ждет в футболе! Ты будешь забивать мячи на самом высоком уровне, ты будешь выигрывать самые большие трофеи в составе самых великих клубов. Гордо будешь представлять страну, поможешь написать историю хорватского спорта.

Ты добьешься успеха, ведь рядом с тобой будут хорошие люди – одноклубники, тренеры, фанаты, семья, агент и друзья. И ты останешься им благодарен навсегда!

Ты добьешься успеха, так как всегда будешь полностью выкладываться. И ты будешь больше всего гордиться именно этим. И ты знаешь, что это стоит того!

Ты почувствуешь, когда наступит момент завершить карьеру, поставить эти бутсы в шкаф. И ты не будешь жалеть. Футбол навсегда останется частью твоей жизни, но теперь в ней начнется новая глава.

Наслаждайся! Твой большой Марио.

P. S. Если однажды будешь играть против Англии на чемпионате мира, будь готов в районе 109-й минуты», – написал Манджукич.

Манджукич выступал за «Марсонию», «Загреб», «Динамо» (Загреб), «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Аль Духаиль» и «Милан».

Марио становился 3 раза чемпионом Хорватии, 5 раз выигрывал Серию А, дважды выигрывал Бундеслигу, Лигу чемпионов сезона-2012/13, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании. Марио – вице-чемпион мира 2018 года.

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