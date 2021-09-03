Сборная России до 21 года проиграла команде Испании в рамках отборочного турнира Евро-2023.
На 10-й минуте нападающий «Уфы» Гамид Агаларов открыл счет. Однако уже на 13-й минуте преимущество россиян растаяло – отличился Фер Ниньо («Мальорка»). На 47-й минуте Испанию вперед вывел Йереми Пино («Вильярреал»).
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Ниньо на 54-й минуте укрепил преимущество испанской сборной, за три минуты до конца основного времени Пино довел счет до разгромного.
- Следующий матч Россия сыграет против сборной Мальты – 7 сентября.
- Помимо Испании и Мальты, в группе с Россией выступают Северная Ирландия, Словакия и Литва.
- ·На Евро попадает команда, выигравшая группу. Остальные участники турнира определятся через рейтинг вторых мест.
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