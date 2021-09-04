Илья Геркус покинул «Локомотив» почти три года назад, но до сих пор остается крайне востребованным спикером. Еще важнее, что Илья безотказен – он ходит на все проекты (от «Коммент Шоу» до «Футбольного хейта»), гостит во всех подкастах (от Sports.ru до «СЭ») и дозированно выдает информацию в личном телеграм-канале. Периодически Геркус разрывает медиапространство – именно так случилось на днях, когда бывший босс «Локо» поведал давний инсайд про Миранчуков:

«Еще до чемпионата мира был интерес от «МЮ» к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?» Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась. Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь «Брайтон», где они замечательно бы играли».

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Чемпионат России Геркус рассказал об отказе братьев Миранчуков перейти в «МЮ» ВЧЕРА В 08:45

Легко представить, что сразу же началось в комментариях. Братьев назвали рвачами и паспортистами, обвинили во всем лимит, припомнили их зарплату, но главное – тупо захейтили за отказ гранду. Комменты в духе «Да такой шанс бывает раз в жизни» встречались даже чаще, чем желтые карточки у Димы Баринова. Короче, люди не поняли, почему Миранчуки продинамили «МЮ».

Илья Геркус Фото: Getty Images

В реальности нужно учесть минимум три фактора. Во-первых, Геркус обожает преувеличивать. «Прям хороший контакт» в его понимании – это любая связь или любой диалог. Например, по версии того же Ильи, «Локомотив» мог реально перехватить Роберто Мартинеса у сборной Бельгии – хотя вежливый испанец просто не послал москвичей подальше, а выслушал их предложение. Так что рассуждать об «МЮ» в контексте Миранчуков не совсем корректно, ведь дело и близко не дошло до оффера.

Во-вторых, даже в версии Геркуса Алексей и Антон не ответили: «Мы вообще не хотим в Европу, нам и тут супер». Наоборот, они обозначили адекватные ориентиры – Испания и Италия. В результате Леша уехал в «Аталанту» и до сих пор падает без сил после тренировок – в Англии, вероятно, ему игралось бы еще мучительнее. Конечно, можно было вспомнить детские мечты и согласиться лишь потому, что «МЮ» – гранд, но это наивное программирование карьеры. Поэтому Миранчуки поступили взвешенно и мудро.

Третий важный пункт – уровень братьев на момент 2018 года. Игроки, которые не проходили в основу сборной России, грамотно рассудили, что им будет объективно сложно попасть даже на лавку в «Юнайтед». Чем бы все закончилось? Парой туристических посещений «Траффорда» и арендой в клуб из подземелья. А еще силовым футболом, отсутствием задач и возвращением в Россию. Тот же Геркус почему-то упомянул «Брайтон», но сегодняшний клуб Алексея гораздо солиднее британских андеров, а другому брату пока мешают травмы – так-то Антон тоже мечтает о Европе.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Если кому-то кажется, что нужно цепляться за любую возможность попасть в «МЮ», вспомните всего одну историю. Оказавшись в Англии, Мемфис Депай осознал, что ему некомфортно выступать в Манчестере. Тогда голландец нанял специальное агентство, которое изучило все запросы Депая, проанализировало его футбол и дало заключение – Мемфис, тебе идеально подойдет «Лион». Форвард мог закапризничать и назвать аналитиков шарлатанами, но он послушал их рекомендацию, отправился в «Олимпик», стал там звездой, а теперь в парня верят фанаты «Барсы».

Та же ситуация с Миранчуками: им хватило хладнокровия, чтобы выключить романтизм и поискать подходящую команду в Европе. Теперь Леша сражается за место в старте «Аталанты» – это однозначно не хуже, чем принадлежать «МЮ» и бултыхаться по брайтонам.

Поэтому ругать братьев точно не стоит. В отличие от Кокорина, который в 2014-м тупо испугался ехать в аренду к Венгеру, Алексей и Антон хотя бы четко представляют, что умеют и чего хотят. Уже за это они однозначно достойны респекта.

Чемпионат Италии «Милан» хочет подписать Миранчука у «Аталанты» 30/08/2021 В 18:26