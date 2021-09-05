Футболист клуба «Вест Бриджфорд Колтс» Дилан Рич скончался через три дня после инцидента в матче молодежного Кубка Англии против «Бостон Юнайтед». Игроку стало плохо прямо на поле, матч был остановлен и не возобновлен. Рича доставили в больницу, где врачам не удалось спасти его жизнь.

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«С большой грустью вынуждены объявить о трагической кончине Дилана Рича. Эта новость оставила всех, кто связан с нашим клубом, опустошенными и убитыми горем. Наши мысли и молитвы обращены к его родителям Майку и Анне, семье его сестры Люси и Дилана, друзьям и товарищам по команде.

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Клуб хотел бы поблагодарить всех в «Колтс», а также более широкое футбольное сообщество за сотни искренних посланий и мыслей, которые мы получили за последние несколько дней. Мы окажем всю возможную поддержку тем игрокам и официальным лицам клуба, которые пострадали от этого трагического события, но на данный момент невозможно больше ничего сказать, так что мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это невероятно трудное время», – сказано в заявлении клуба.

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