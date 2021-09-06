Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле был выписан из больницы после проведения операции по удалению опухоли, обнаруженной неделю назад во время планового обследования.

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«Я перенес операцию по удалению подозрительного поражения восходящей ободочной кишки (отдел толстой кишки – Eurosport). К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. Я вышел на этот матч с большим оптимизмом, улыбкой на лице и радостью, что меня окружает любовь моей семьи и друзей», – написал бразилец в фейсбуке

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31 августа бразильские СМИ сообщили, что 80-летний экс-футболист был госпитализирован после того, как упал в обморок.

На счету Пеле 92 матча и 77 голов в составе сборной Бразилии.

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