Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле был выписан из больницы после проведения операции по удалению опухоли, обнаруженной неделю назад во время планового обследования.
«Я перенес операцию по удалению подозрительного поражения восходящей ободочной кишки (отдел толстой кишки – Eurosport). К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. Я вышел на этот матч с большим оптимизмом, улыбкой на лице и радостью, что меня окружает любовь моей семьи и друзей», – написал бразилец в фейсбуке.
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- 31 августа бразильские СМИ сообщили, что 80-летний экс-футболист был госпитализирован после того, как упал в обморок.
- На счету Пеле 92 матча и 77 голов в составе сборной Бразилии.
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