Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал предложение руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсена Венгера о проведении чемпионата мира по футболу раз в два года.

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«Больше – не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность именно из-за своей редкости. Проведение турнира каждые два года ослабит его необходимость и авторитетность», – приводит слова Чеферина журналист Саймон Стоун.

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