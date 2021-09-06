Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал предложение руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсена Венгера о проведении чемпионата мира по футболу раз в два года.
«Больше – не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность именно из-за своей редкости. Проведение турнира каждые два года ослабит его необходимость и авторитетность», – приводит слова Чеферина журналист Саймон Стоун.
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- ЧМ-2022 пройдет в Катаре в непривычные сроки – с 21 ноября по 18 декабря.
- Следующий Кубок мира пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году. Впервые в истории в нем примут участие 48 стран.
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