Вампета – слишком стереотипный бразилец. Во-первых, из-за слишком длинного имени возникла нужда в прозвище. Маркос Андре Батиста дос Сантос не влезет ни на какую футболку, зато отсутствие передних зубов сделало его похожим на вампира. Вместе с дьявольским взглядом получился Vampeta (Vampiro + Capeta). Во-вторых, воспитанник «Витории» любил гулянки и выпивку, как многие выходцы с Латинской Америки, из-за чего жизнь Вампеты переполнена забавными историями.

Дружба с Роналдо

Вампета и Роналдо познакомились в Нидерландах, когда оба выступали за ПСВ. «Эйндховен» выкупил Вампира у бразильской «Витории», но сотрудничество голландского клуба с игроком продлилось недолго. После сезона-1994/95 полузащитника отдали в аренду в «ВВВ-Венло», затем отправили на родину в «Коринтианс». Благодаря Рону Вампета получил второй шанс проявить себя в Европе, ведь Роналдо попросил руководство «Интера» приобрести старого знакомого. В Милане, как и в Эйндховене, на футбольном поле у Батисты дос Сантоса получилось меньше чем ничего.

Футбол Шевченко сразился в гольф с Реднаппом и Инсом ЧАС НАЗАД

Вампета Фото: Getty Images

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, если хочешь читать крутые тексты про футбол!

В разговоре с журналистами la Gazzetta dello Sport Вампета признался, что не знал ни английского, ни итальянского, а потому был обречен на дружбу с Роналдо. Зубастик создал небольшую коммуну, поселившись в одном доме с вратарем Дидой и Роке Жуниором, которые играли за «Милан». Когда Феномен был в отъезде, Вампир погостил в том самом коттедже: «Я пришел к ним домой уже будучи пьяным, открыл погреб и выпил какую-то бутылку вина. Когда Роналдо вернулся, он кричал: «Кто выпил эту бутылку?» Я сознался. Оказалось, что это был подарок от Папы Римского. Хотя на вкус оно было как уксус».

Роналдо, Вампета и транссексуалы

В 2008 году Роналдо угодил в сексуальный скандал. 13 февраля нападающий получил травму в игре с «Ливорно», которая фактически поставила крест на карьере 30-летнего футболиста: после столкновения с Жозе Луишем Видигалом и Дарио Кнежевичем нападающий не вернулся на прежний уровень. Спустя месяц бразилец отправился на восстановление в Рио-де-Жанейро. 27 апреля источники слили Daily Mail инфу, что Рон вызвал в гостиничный номер трех проституток для группового секса. Однако жрицы любви оказались не совсем девушками – это были транссексуалы. Спортсмен со своими гостями так громко ругался, что администрация гостиницы вызвала полицию. Все закончилось мирно, без дальнейших последствий для обеих сторон. Вампета настолько тесно общался с Роналдо, что выдавал шутки на эту тему, а Феномен не обижался.

Vampeta Фото: Imago

Спустя некоторое время после приключений с транссексуалами в гостинице Рио-де-Жанейро Роналдо встретился со своим бывшим партнером по команде. Вот как сам Вампета вспоминает об этом ужине: «Роналдо пригласил меня поужинать в ресторан, где он проводил время с пятью женщинами. Я выпил несколько бокалов кайпириньи (бразильский алкогольный напиток, крепость – 25%) и предупредил всех, что меня интересуют только женщины, поэтому пусть сразу признаются, кто из них транс. Все нормально отнеслись к моей шутке, посмеялись». Видимо, это была одна из последних встреч футболистов. В 2017 году Вампета с грустью осознал, что у Роналдо образовался новый круг общения. И это касается не только Вампира: другие экс-партнеры тоже не могут достучаться до Зубастика.

Съемки для гей-журнала

3 мая 2021 года игрок «Баварии» Леон Горецка призвал действующих футболистов-геев к каминг-ауту, но Вампета выходил на контакт с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации еще в далеком 1998 году. Тогда бразилец снялся для обложки гей-журнала, где оголил торс. При этом выступавший в тот момент за «Коринтианс» плеймейкер подчеркнул, что сам не относится к гомосексуалистам, хотя его сестра – открытая лесбиянка. Главный тренер команды из Сан-Паулу Вандерлей Лушембургу смеялся над игроком: «Я бы никогда не купил журнал с такой обложкой, ведь если откровенно, то Вампета просто урод».

По информации ресурса Calciobidoni, футболист согласился на фотосет для аудитории гомосексуалистов ради денег, которые потратил на благородные цели. Спортсмен отремонтировал кинотеатр в родном городе Назаре, чье население не превышает 30 тысяч человек. Кроме фотографии для обложки, гей-журнал «G Magazine» взял у Вампеты небольшое интервью. Бразилец рассказал, как некоторые друзья насмехались, что у него не хватит смелости сотрудничать с ЛГБТ-активистами. Когда же стало известно, что спортсмену заплатят больше 100 тысяч долларов, приятели поняли мотивацию кореша: «Делай все, за что тебе платят хорошие суммы».

Спалил журналистов Бразилии

После провала в «Интере», где Вампета не сработался с новым главным тренером Марко Тарделли, бразильца продали в «ПСЖ», который на 2001 год был ближе к приобретению Сергея Семака, чем топов уровня Месси, Рамоса и Доннаруммы. Причем это не шутка, ведь Сергей Богданович и вправду пополнит состав «Парижа», только через три года после Вампира. Во Франции друг Роналдо провел всего на несколько игр больше, чем в Италии. На этом европейская карьера Вампеты получила статус «потрачено». До 2011 года он менял бразильские клубы как перчатки, лишь один раз попробовав себя за рубежом – в Кувейте.

Вампета Фото: Getty Images

Завязав с футболом, Вампета отправился работать экспертом на местное телевидение. В роли телеведущего бразилец зажигает не хуже, чем во времена спортивной карьеры. Пока в России годами спорят, за какие футбольные клубы болеют комментаторы, Вампета поступил проще: выписал на листочек спортивные предпочтения спортивных комментаторов Бразилии, вышел в эфир радио Jovem Pan и всех сдал. Этот отрывок передачи стал вирусным и сразу же разлетелся по твиттеру. Одни считают, что Вампета вскрыл покровы, другие же не услышали для себя ничего нового.

Такой же получилась и карьера профессионального футболиста – кто-то считает Вампету талантом, нереализовавшимся из-за алкоголя и вечеринок, а остальные называют переоцененной пустышкой.

ЧМ. Квалификация. Европа Игрок Казахстана провалил допинг-тест. Он забил 2 мяча Украине 2 ЧАСА НАЗАД