Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в гольф с экс-главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Харри Реднаппом, бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Полом Инсом и профессиональным гольфистом Лори Кантером.
«Это был прекрасный день», – отметил он в инстаграме.
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- Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко назначен Александр Петраков.
- В отборочном турнире чемпионата мира-2022 украинцы в группе D идут вторыми вслед за Францией. Они набрали пять очков в пяти встречах.
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