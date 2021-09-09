Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл в гольф с экс-главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Харри Реднаппом, бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Полом Инсом и профессиональным гольфистом Лори Кантером.
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«Это был прекрасный день», – отметил он в инстаграме.
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