Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru назвал тройку любимых футболистов, в числе которых оказался экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев.

– Сычев – твой любимый футболист?

– Да. Один из лучших у нас в принципе за всю историю.

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– Еще двоих назови, чтобы тройку добить. Мостовой входит туда?

– Нет, Мостовой не входит. Не из-за высказывания [Мостовой сказал, что пляжный футбол не футбол]. Думаю, Валерий Карпин. И назовем Дмитрия Лоськова.

– Почему Лоськов?

– «Локомотив».

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Сборная России по пляжному футболу завоевала золото на домашнем турнире, который проходил с 19 по 29 августа в «Лужниках».

По ходу турнира российская команда не потрепела ни одного поражения, а в финале со счетом 5:2 расправилась с Японией.

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