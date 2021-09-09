Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru назвал тройку любимых футболистов, в числе которых оказался экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев.
– Сычев – твой любимый футболист?
– Да. Один из лучших у нас в принципе за всю историю.
Чемпионат Франции
Боатенг может получить 5 лет тюрьмы за нападение на бывшую
– Еще двоих назови, чтобы тройку добить. Мостовой входит туда?
– Нет, Мостовой не входит. Не из-за высказывания [Мостовой сказал, что пляжный футбол не футбол]. Думаю, Валерий Карпин. И назовем Дмитрия Лоськова.
– Почему Лоськов?
– «Локомотив».
Полностью интервью Бориса Никонорова смотрите на YouTube-канале .
- Сборная России по пляжному футболу завоевала золото на домашнем турнире, который проходил с 19 по 29 августа в «Лужниках».
- По ходу турнира российская команда не потрепела ни одного поражения, а в финале со счетом 5:2 расправилась с Японией.
Футбол
Никоноров: «Если бы Дзюба лизал все места, то не добился бы высот»
Чемпионат России
Гендиректор «Рубина»: «Лимит вредит нам. Все клубы за его отмену»