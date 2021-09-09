Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру. Об этом 74-летний коуч объявил в шоу HLF8 на телеканале SBS 6.

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По словам Хиддинка, он не вернется к работе со сборной Кюрасао и уйдет на пенсию. «Я не проявлял активности в последнее время из-за ковида. Вчера я разговаривал с президентом, и мы пришли к выводу, что лучше закончить на некоторое время, потому что они выходят на новый курс», – сказал Хиддинк.

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На вопрос, действительно ли Хиддинк речь о «каком-то времени», тренер ответил: «Я собираюсь закончить. Полностью. Собираюсь ли я делать как Дик Адвокат? Нет, нет».

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Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

С российской командой голландец дошел до полуфинала Евро-2008.

Еще один голландский экс-коуч сборной России Дик Адвокат в мае тоже объявил о завершении карьеры, но уже в августе возглавил национальную команду Ирака.

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