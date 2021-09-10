Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru ответил, что думает о высказывании журналиста Василия Уткина про пляжный футбол.

– Василий Уткин назвал пляжный футбол ковырянием в носу. Ты понимаешь, почему он так сказал?

– Не понимаю. Думаю, может быть, просто хотел хайпануть в очередной раз. Потому что человек, принижая достоинство и вклад других людей в определенный спорт, показывает свою серость. Вместо того, чтобы порадоваться. Какая разница, какой вид спорта? Наши – чемпионы мира, – заявил Никоноров.

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Сборная России по пляжному футболу завоевала золото на домашнем турнире, который проходил с 19 по 29 августа в «Лужниках».

По ходу турнира российская команда не потерпела ни одного поражения, а в финале со счетом 5:2 расправилась с Японией.

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