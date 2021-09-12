Бывший защитник сборной Бразилии Давид Луис перешел во «Фламенго».
34-летний игрок подписал с клубом контракт до декабря 2022 года, сообщает официальный сайт.
Трансферы
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- Последние два сезона Давид Луис выступал за «Арсенал».
- Луис также играл в составе «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Бенфики» и «Витории» (Салвадор).
- За сборную Бразилии Луис провел 57 матчей и забил 3 мяча.
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