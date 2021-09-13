«Краснодар» в последний день трансферного окна РПЛ принял неожиданное, но логичное решение, отправив Магомед-Шапи Сулейманова в аренду в Турцию. Сулейманов будет играть за главного аутсайдера лиги «Гиренсунспор», занимающий после трех туров последнее место.

Теперь в «Краснодаре» из молодежной команды 1999 года рождения, выигравшей в 2018 году молодежный чемпионат, остался только Матвей Сафонов. Сулейманов пошел по стопам Ивана Игнатьева и Даниила Уткина, не сумевших заиграть в основе и отправившихся искать себя в другом месте. Хотя старт у этой компании был многообещающий.

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Чемпионат Турции «Краснодар» отдал Сулейманова в аренду «Гиресунспору» 08/09/2021 В 12:24

Шапи клал шедевры в еврокубках, его называли переписанным

Первые шаги в футболе Магомед начинал в академии махачкалинского «Локомотива». Там его с 2010 года курировал тренер Рустам Избулатов. Рустам отмечал классную технику Шапи, но все равно находил у юниора слабые стороны – слабый удар с правой ноги и игру головой.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар» Фото: From Official Website

В 2012-м Сулейманов попал в академию «Краснодара». «Шапи у меня занимался два года, я ему говорил: «Ты здесь закиснешь, дальше роста нет. Лети в «Краснодар», там приличная академия». Он сам все нашел, написал им через интернет, прошел просмотр и попал в академию», – вспоминал Избулатов.

Через 5 лет Шапи дебютировал за первую команду «быков», выйдя на поле против «Рубина» в РПЛ. Через некоторое время тогдашний тренер команды Игорь Шалимов вновь доверился молодому вингеру, выпустив его спасать команду против «Люнгбю» в квалификации ЛЕ. И не прогадал – 17-летний Шапи забил победный мяч на 90+3 минуте, а также побил рекорд Сергея Родионова, став самым молодым российским автором еврокубкового гола.

Но в целом тот сезон был пристрелочный. По-настоящему Шапи ворвался в основу в сезоне-2018/19 при Мураде Мусаеве. 26 августа 2018 года вингер впервые в сезоне попал в заявку на матч РПЛ, вышел в конце матча против «Оренбурга» и голом спас «Краснодар» от ничьи. А через неделю огорчил «Локо» победным мячом в домик Гилерме.

«Сначала думал покатить мяч, но никого не увидел, ну и решил пробить низом. В итоге мяч попал между ног Гилерме. В Дагестане все парни наглые! Из-за этого, думаю, у меня хватило наглости так ударить», – сказал игрок после матча.

Весь сезон Шапи провел в роли джокера. Выходя на замену, Магомед колол бельгийский «Стандард» в Лиге Европы, «Крылья», тульский «Арсенал» и других. Юниор мог забить победный мяч, а в следующем туре вообще не выйти на поле по решению тренера.

На весеннем отрезке РПЛ Шапи немного сдал (забил 3 мяча), но с лихвой компенсировал малую результативность выдающимся перфомансом в плей-офф ЛЕ. В 1/16 финала «Краснодару» попался крепкий «Байер» Петера Боша, обыгравший накануне «Баварию». Первый матч в России завершился нулевой ничьей, в Леверкузене все шло к дополнительному времени. Тогда за дело взялся Шапи, забив со штрафного. Именно он и вывел «быков» в следующий раунд турнира.

Магомед-Шапи Сулейманов празднует гол «Краснодара» в ворота «Байера» Фото: Eurosport

В 1/8 финала попалась «Валенсия». В первом матче испанцы победили, но в ответке россиянам было достаточно забить и не пропустить, чтобы выйти в следующий этап. Добрую половину встречи «Краснодар» давил на валенсийцев, но никак не мог соорудить гол. Шапи снова затащил, забив шедевральный мяч в стиле Арьена Роббена. Трибуны в эйфории, а Магомед на эмоциях заплакал.

К сожалению, гол Шапи не помог «быкам» – «Валенсия» сравняла на последних секундах и прошла дальше. Но Сулейманов смог полноценно заявить о себе. Причем не только в России, но и в Европе. Медиа писали об интересе к вингеру со стороны дортмундской «Боруссии».

Говоря о внимании российских журналистов к Шапи, то здесь все не так весело. В весенний период появился вброс от паблика ВГИК о переписанности Магомеда. Админы паблика нашли протоколы детско-юношеских турниров, в которых нашли некоего Шапи Сулейманова, выступавшего за команду 1996-го года рождения. А еще раскрыли, что в странице ВКонтакте у самого Магомеда указан 1995-й год рождения.

Тренеры опровергли эту информацию, заявив, что они просто заявляли футболиста за команду старших возрастов. Эту же информацию подтвердил сам Шапи в интервью Жене Савину: «Я не переписанный. Мой отец был футболистом и хотел, чтобы я был сильнее. Он подходил к тренерам старших возрастов и просил, чтобы они меня взяли поиграть иногда. Порой выпускали. И на каком-то турнире мне дали приз зрительских симпатий, потому что я был самым маленьким».

Футболист заявлял, что информацию о переписанности придумали хейтеры, которые всегда недовольны, когда у кого-то что-то получается. Магомед сказал, что завистники только мотивируют его. И в начале сезона-2019/20 действительно казалось, что Шапи сверхмотивирован: он оформил дубль в ворота «Порту» в квалификации ЛЧ, забил «Сочи», «Локо» и выдал классный матч против «Спартака». Но во второй половине сезона Шапи скис, ни разу не отличившись в 15 турах РПЛ.

В сезоне-2020/21 все стало еще печальнее. За весь сезон игрок забил лишь 5 мячей, а из памятных воспоминаний остался только гол «Севилье» со штрафного в ЛЧ (его признали голом тура). Весной «Краснодар» полностью посыпался, и на смену Мусаеву пришел Виктор Гончаренко. Новый тренер не особо доверял Шапи, выпуская его на пару минут в конце игр (исключение – стартовый матч сезона с «Уралом»). Сулейманов не блистал на поле, и обе стороны согласились на аренду в турецкий чемпионат.

Игнатьев уехал в Казань из-за проблем с дисциплиной и наркотиками

Футбольную карьеру Иван начал в родном Красноярском крае в городе Ачинск. В детстве Игнатьев не особо рвался в футбол, предпочитая хоккей, плавание и баскетбол, но первый тренер Ивана Владимир Тетерин все-таки привил мальчику любовь к игре.

Иван классно проявил себя за юношеские команды «Енисея» и привлек внимание скаутов ЦСКА, «Чертаново» и «Сатурна», но селекционеры «Краснодара» оказались настойчивее.

Прорыв случился в 2017-м году, когда Игнатьев дебютировал за взрослую команду в РПЛ (в том же матче забил победный мяч «Ахмату») и стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА, забив 10 мячей. УЕФА даже включила Ивана в список самых многообещающих футболистов, поставив его в один ряд с Федерико Кьезой, Френки де Йонгом и Джейдоном Санчо.

Иван Игнатьев, «Краснодар» Фото: Getty Images

Как и в случае с Шапи, Игнатьев стал чаще привлекаться к матчам за основу при Мусаеве, знакомым с форвардом еще по молодежке. В первой половине чемпионата Иван совершил 6 результативных действий (4+2) и был признан лучшим игроком декабря 2018-го. Многие ждали от Ивана прогресса в следующем году, но все испортил весенний скандал с контрактом.

В марте 2019-го руководство «Краснодара» предложило Шапи, Сафонову и Игнатьеву новый контракт на 700 тысяч рублей в месяц (то есть, оклад повышался в 4 раза). Шапи воздержался от ответа, Сафонов сразу согласился, а вот Иван дерзко ответил отказом, посчитав условия унизительными. Сообщалось, что футболиста на это подбил небезызвестный агент Алан Агузаров (также была теория о причастности к истории тогдашнего тренера российской сборной Станислава Черчесова).

Клуб отправил игрока в дубль, а Мусаев объяснил журналистам решение физической неготовностью Ивана к играм в РПЛ. Игнатьев пропустил несколько туров, вскоре стороны помирились и клуб вернул Ивана в основу. Возвращение в РПЛ форвард отметил забитым мячом и ассистом против «Анжи». Клуб объявил о продлении соглашения с воспитанником, но никаких конкретных деталей не обнародовал.

Обе стороны, казалось, забыли о конфликте и летом начали планомерно готовиться к старту нового сезона. Но на сборах отношения снова разладились. В одну из ночей Игнатьев самовольно покинул тренировочную базу и пропустил утренний медосмотр. Сообщалось, что вместе с Иваном были и другие футболисты, но их имена не всплыли в медиа.

А вскоре произошел еще один демарш – источники сообщили о страшной выходке футболиста, сравнимой с похождениями Кокорина и Мамаева. Большинство инсайдеров не разглашали подробностей, но слово взял футбольный юрист Антон Смирнов: «У меня нет подтверждений, оговорюсь сразу, но у Игнатьева могли возникнуть очень серьезные проблемы с наркотиками, и его даже какое-то время могли держать под капельницами».

Сообщалось, что инцидент произошел осенью. И действительно – Игнатьев по неизвестным причинам целый месяц не включался в заявку «Краснодара». Клуб сообщал о травме, но не уточнял подробностей.

Поэтому, когда зимой появилось неожиданно щедрое предложение (7 млн евро) по трансферу от «Рубина», боссы «Краснодара» моментально дали согласие. Слуцкий уверял, что найдет подход к одаренному футболисту, но вот Иван в клубе уже полтора года, провел 35 матчей, а забил всего 3 мяча. Все с пенальти.

Иван Игнатьев Фото: Getty Images

Шутка ли, но самый яркий эпизод с Игнатьевым в «Рубине» – участие в скандальном видео, на котором футболист танцевал на пляже с бутылкой пива. Видимо, тренеру так и не удалось совладать с краснодарским талантом.

Уткин забивал ЦСКА и«Зениту», а теперь феерит в «Ахмате»

У Даниила Уткина пока наилучшие перспективы вернуться на топ-уровень в РПЛ. Наверное, главная причина, по которой Даниил не почувствовал такое сильное падение с вершины, как Шапи и Игнатьев, потому что он и не забирался на нее. Уткин всегда был игроком ротации при Мусаеве, а при Гончаренко и вовсе превратился в игрока запаса.

Уткин родился в городе Аксай Ростовской области. В 15 лет Даниил примкнул к академии «Краснодара». Впервые на хавбека обратили внимание в 2017 году, когда The Guardian включил его в список самых талантливых молодых футболистов, сравнив с Полом Скоулзом. А через несколько месяцев Даниил стал номинантом на премию Golden Boy.

Михаил Галактионов, работавший с Уткиным в молодежной сборной России, очень положительно отзывался об игроке. «Он интеллектуальный мальчишка. С ним приятно общаться и работать. Тактичен, воспитан. В бытовых моментах дисциплинирован. Никогда не опаздывает», – хвалил Галактионов. А еще тренер выделил его видение поля и технику, сказав, что по манере игры он напоминает Зинедина Зидана.

Даниил Уткин Фото: Getty Images

Во взрослую команду Уткина привел, удивитесь, Мурад Мусаев. Дебютный сезон-2018/19 Даня провел средне, пробыв игроком глухого запаса. Хоть в конце сезона и обидел голом московский ЦСКА.

В следующем сезоне статус хавбека повысился. Тренер стал доверять игроку место в основе, а Даниил отплатил за доверие голами в ворота «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ и дублем «Зениту».

Но после полузащитник вновь присел на скамейку, выходя лишь на концовки. За 27 матчей сезона-2020/21 Уткин отличился лишь единожды – пострадали «Химки». С появлением Гончаренко игрок вообще перестал появляться на поле и летом тренер решил избавиться от игрока. Сначала сообщалось об обмене Ивана Облякова из ЦСКА на Уткина, но сделка сорвалась, и воспитанник «быков» отправился к Андрею Талалаеву в «Ахмат».

Там Даниил начал очень бодро – забил в дебюте «Крыльям», а потом показал умение исполнять штрафные. В двух турах подряд Уткин изящно забил со стандартов, расстроив «Рубин» и «Динамо».

Пока что Уткин оправдывает доверие Талалаева, стабильно играя в основе грозненского клуба.

Виноват ли Галицкий в провале футболистов?

Сергей Галицкий доказал, что академия «Краснодара» работает и готовит для российского футбола интересные кадры (в футбольном плане). Но в конечном итоге все зависит от самих футболистов. Никто не может подготовить человека к большим деньгам и популярности.

Галицкий проводит осмысленную политику в отношении воспитанников (чего, к сожалению, нельзя сказать про другие сферы). Он не заваливает игроков жирными контрактами, трезво оценивая их достижения и уровень. Вряд ли кто-то скажет, что владелец клуба был не прав в конфликте с Игнатьевым. Пример Матвея Сафонова, доросшего до сборной России, намекает на трезвый подход Галицкого.

Сергей Галицкий, «Краснодар» Фото: Getty Images

Истории Шапи и Игнатьева должны показать будущим выпускникам академии «Краснодара», к чему может привести внезапно нахлынувшая слава и страсть к роскоши. Сейчас за клуб выступает новое поколение, яркими представителями которого являются Эдуард Сперцян и Александр Черников. Первый, кстати, уже выступает на международном уровне, дебютировав недавно за сборную Армении.

Кто знает, может из ошибок Шапи и Игнатьева многое извлечет не только молодежь, но и сами герои истории. Ведь по футбольным меркам они все еще молоды (Шапи сейчас 21 год, а Игнатьеву 22) и еще могут вернуться на высокий уровень.

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