Прошла еще одна неделя для русских футболистов за рубежом. Самое время проверить, насколько успешно парни провели уикенд после перерыва на матчи сборных.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Денис Черышев

Футбол Миранчуки могли уехать в «МЮ», но отказались. Не спешите их ругать 04/09/2021 В 10:00

45 минут, 37 касаний мяча

В сезоне-2021/22 полузащитник сборной России неизменно начинал все матчи «Валенсии» в стартовом составе. Вот и в игре 4-го тура Ла Лиги с «Осасуной» Черышев появился основе. Но незадолго до перерыва у Дениса возникли проблемы с левым коленом. Пришлось просить замену – вместо россиянина на поле появился Димитри Фулькье. До вынужденной замены Черышев успел отметиться одним пасом под удар и выполнить 2 кросса, один из которых оказался точным. Всего Денис сделал 10 передач – их точность составила 90%. Без Черышева на поле «Валенсия» дожала «Осасуну» и увезла из Памплоны крупную победу – 4:1.

Денис Черышев в матче «Осасуна» – «Валенсия» Фото: Getty Images

Алексей Миранчук

50 минут, 28 касаний мяча

Российский полузащитник впервые в сезоне попал в стартовый состав «Аталанты». Но выдал явно не тот перфоманс, которым стоит гордиться: в матче с «Фиорентиной» Миранчук не нанес ни одного удара, выполнил 13 передач (точность – 76,9%), два кросса (оба точные) и один пас под удар. Клуб из Бергамо потерпел первое поражение в сезоне – любопытно, что все мячи забиты с пенальти. Итальянские медиа были сильно разочарованы Алексеем: ведущая газета Бергамо признала его абсолютно худшим игроком матча, а из оценок La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport следует, что хуже россиянина сыграл только Йоаким Меле, который привез «Аталанте» оба пенальти.

Александр Кокорин

0 минут, 0 касаний мяча

Российский форвард в третий раз подряд попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А. Но за тем, как «фиалки» точно исполняли пенальти в матче с «Аталантой», Кокорин смотрел со скамейки запасных. В текущем сезоне Александр не провел на поле в официальных матчах ни одной минуты – а «Фиорентина» между тем сыграла 3 матча в чемпионате Италии и один в Кубке. В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» в официальном матче 22 мая – в заключительном туре минувшего сезона Серии А против «Кротоне» он вышел на замену на 76-й минуте.

Как дела у других игроков из России?

Евгений Башкиров начал матч клуба «Заглембе Любин» против «Пяста» на скамейке запасных, но вышел на замену за 9 минут до конца матча и на седьмой добавленной минуте принес своей команде победу – 1:0. Также Башкиров отметиkcz желтой карточкой. Другой россиянин из «Заглембе Любин», защитник Илья Жигулев, вышел в стартовом составе, но был заменен на 82-й минуте.

Александр Головин продолжает восстановление после травмы, полученной в расположении сборной России. Без своего лидера «Монако» дома уступил «Марселю» – 0:2.

Андрей Лунев попал в заявку на матч с дортмундской «Боруссией», но не пропустил от Эрлинга Холанна ни разу! Причина проста: всю игру российский вратарь провел в запасе. В воротах играл Лукас Градецки, а «Байер» уступил в сумасшедшем матче со счетом 3:4.

Александр Жиров отыграл все 90 минут за «Зандхаузен» 27 августа, но помочь клубу избежать поражения не сумел. Встреча против «Гамбурга» закончилась со счетом 1:2. Во второй Бундеслиге после шести туров клуб российского защитника идет третьим с конца.

Полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов провел весь матч с «Падерборном» на скамейке запасных. Команда из Гельзенкирхена победила на выезде со счетом 1:0.

Константин Рауш дебютировал за «Нюрнберг» 22 августа, но 4 минуты в матче против «Ингольштада» для экс-защитника сборной России пока так и остаются единственными. За игрой последнего тура второй Бундеслиги с клубом «Ян Регенсбург» Рауш смотрел со скамейки запасных.

Защитник австрийского «Тироля» Леон Классен провел 90 минут в матче с «Ред Буллом». 20-летнего россиянин отметился желтой карточкой, а «Тироль» уступил дома со счетом 1:3.

Вратарь Никита Хайкин отыграл весь матч за клуб «Будё-Глимт» против «Одда» в 18-м туре чемпионата Норвегии. Его команда сыграла вничью со счетом 1:1.

Николай Обольский провел второй матч в составе «Культураль Леонеса», выступающего в Сегунде В – третьем по силе дивизионе Испании. 24-летний форвард вышел в стартовом составе на игру против «Унионистас Саламанки» и был заменен на 88-й минуте. Обольский не отметился результативными действиями, а его клуб сыграл вничью на выезде – 2:2.

Еще один воспитанник «Динамо», Владислав Левин, помог «Богемианс 1905» обыграть «Фастав Злин» со счетом 3:1. 26-летний полузащитник провел на поле 90 минут, но в забитых мячах участия не принял.

«Вайле» уступил на выезде «Орхусу» в 8-м туре чемпионата Дании – 0:1. Возможно, потому что не включил в заявку вратаря Алексея Чернова и полузащитника Ивана Репяха.

Сердер Сердеров провел 70 минут на поле в составе «Истры» – его команда проиграла «Хайдуку» в чемпионате Хорватии со счетом 1:3.

Чемпионат России Геркус рассказал об отказе братьев Миранчуков перейти в «МЮ» 03/09/2021 В 08:45