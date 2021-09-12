Клубный футбол вернулся после перерыва. Мы собрали самые крутые события в европейских чемпионатах за 11 и 12 сентября.

Англия: Роналду вернулся, чтобы править

Оле-Гуннар Сульшер решил не затягивать с дебютом Криштиану Роналду и выпустил форварда против «Ньюкасла» с первых минут. Болельщики «дъяволов» с особой теплотой встретили легенду, посвятив ему баннеры и кричалки (под конец матча фанаты скандировали «Viva Ronaldo»).

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Криштиану с первых минут начал показывать, что прилетел в Англию не раздавать автографы, а выиграть трофей с родным клубом – Рон уже заявил, что хочет вернуть манкунианцев на олимп британского футбола. И подтвердил свои слова делом, оформив дубль. Первый мяч был забит после добивания с трех метров (веский повод поглумиться для хейтеров), а второй после удара с левой ноги в домик вратарю «Ньюкасла». В этом весь Роналду. Он чередует легкие (по исполнению) голы с нереальными. Кто рискнет пробить со слабой (относительно) ноги с острого угла? Только Роналду! Ну может еще Павел Погребняк.

«Ньюкасл» имел шансы зацепиться за очки. В первом тайме бригада Стива Брюса грамотно припарковала автобус, не оставляя пространства у своих ворот. А во второй половине даже забили после классной контратаки – защитник Хави Манкильо прорвался в штрафную и поразил дальний угол ворот Де Хеа.

«МЮ» разозлился и в ответ накидал «Ньюкаслу» еще парочку мячей. Помимо Роналду, за хозяев отличились Бруну Фернандеш и Джесси Лингард. Бруну забил прекрасный мяч издали в девятку, а Лингард с Погба соорудили прекрасную комбинацию внутри штрафной. Лингард отличился за манчестерский клуб впервые с августа 2020 года – тогда пострадал ЛАСК в Лиге Европы. Наверное, большая голевая засуха за «МЮ» была только у Роналду. Он не забивал за «дьяволов» 12 лет.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Ливерпуль» переиграл и уничтожил «Лидс», забив 3 безответных мяча. Но запомнился матч страшным нарушением на 18-летнем полузащитнике «Ливерпуля» Харви Эллиоте. Во втором тайме защитник «Лидса» Паскаль Стрейк срубил Харви в центре поля. Эллиота унесли в раздевалку на носилках – у Харви диагностирован перелом лодыжки со смещением. В этом году Эллиотт уже точно не сыграет.

«Тоттенхэм» слил первое место в АПЛ, разгромно проиграв «Кристал Пэлас». Проблемы начались еще в первом тайме, когда команда Патрика Вийера загнала «шпор» в свою штрафную, но не смогла реализовать преимущество. Во втором тайме Джефрет Танганга решил помочь сопернику, удалившись с поля из-за двух желтых. Уго Льорис до последнего сохранял ничью, но на 74-й минуте мяч попал в руку Бэну Дэвису. Уилфрид Заха спокойно развел вратаря и мяч по углам. А после еще два мяча забил Одсон Эдуар. Виейра одержал первую победу у руля «орлов».

«Челси» в тяжелом матче сделал «Астон Виллу». Дубль оформил Ромелу Лукаку – сначала он вогнал мяч в домик вратарю Джеду Стиру, а потом в ближнюю девятку. Также впервые за 2 года голом отметился Матео Ковачич. Хорват предпочитает роль ассистента, но в его случае было грех не забить – Мингз отдал слабую передачу назад вратарю, Матео догнал мяч и пробил Стира. А еще за лондонцев дебютировал Сауль Ньигес, хотя лучше бы остался в запасе. Испанец оказался не готов к темпу АПЛ: трижды потерял мяч, отдал 82% точных передач и в целом выглядел пассивно. В перерыве Томас Тухель убрал Сауля с поля.

«Арсенал» одержал первую победу в АПЛ в сезоне – пал скромный «Норвич». «Канониры» провели неплохой матч, ударив по воротам соперника 30 раз (21 удар из штрафной). Не повезло с точностью – всего 7 в створ. Но все равно «канониры» заслужили победу с большим счетом. Отставка Микеля Артеты откладывается.

Испания: «Атлетико» расшиб «Эспаньол» на 99-й минуте

«Атлетико» круто усилилился этим летом, вернув Антуана Гризманна, подписав Родриго де Пауля и Матеуса Кунью. Но пока по игре не особо клеится у команды Симеоне. В прошлом туре чудом спаслись от поражения «Вильярреалу» (помог чудовищный автогол защитника соперника на последних минутах), так и сейчас мадридцы спаслись на последних минутах.

«Эспаньол» в первом тайме устроил настоящую проверку для Яна Облака. Так уже на 4-й минуте Адриа Педроса вышел один на один против вратаря, но словенец вытащил мертвый мяч. А в конце тайма Рауль де Томас (воспитанник «Реала», кстати) открыл счет с углового.

Симеоне смекнул, что надо что-то менять. Аргентинец перешел на схему 4-3-3 и провел тройную замену. На 54-й минуте счет мог сравнять Тома Лемар, но арбитр зафиксировал офсайд в эпизоде с голом.

Но команда Симеоне не привыкла сдаваться и билась до конца. На 79-й минуте Янник Карраско выкрутил позвонки защитникам в штрафной и направил мяч в дальний угол ворот. Воодушевленный «Атлетико» побежал за вторым мячом, тем более арбитр добавил ко второму тайму 10 минут. И как раз на 99-й минуте Лемар добился своего, пробив вратаря Диего Лопеса (помните, как этот старичок зажигал за «Реал»?) Этот гол стал самым поздним победным мячом в истории Ла Лиги. Так что Лемар может гордиться собой.

А еще в Испании:

«Реал» наконец вернулся на «Сантьяго Бернабеу» и отметил возвращение в родную гавань волевой победой над «Сельтой». На 4-й минуте счет открыл Санти Мина, а после режим зверя активировал Карим Бензема. Француз оформил хет-трик и отдал голевую на Винисиуса. А еще в дебютном матче забил Эдуардо Камавинга, добавив мяч в пустые ворота после подачи Луки Модрича.

«Валенсия» возрождается после прихода Пепе Бордаласа на пост главного тренера. Хоть команда и начала с пропущенного мяча от «Леванте», валенсийцы не растерялись и забили в ответ 4 мяча. «Валенсия» вышла на первое место в Ла Лиге.

Италия: «Юве» продолжает загибаться без Роналду

Фанаты «Ювентуса» ожидали, что с уходом португальца и возвращением Массимилиано Аллегри состав обретет новую жизнь. В особенности расчет был на Пауло Дибалу. Но пока аргентинец не в лучших кондициях и неважно выглядел в игре против «Наполи».

Началось все для туринцев хорошо – Альваро Мората открыл счет на 10-й минуте, перебросив вратаря Давида Оспину. Но неаполитанцы не отчаялись и одержали волевую победу. На 57-й минуте Маттео Политано добил мяч в ворота «Юве» после удара Лоренцо Инсинье. К слову, сам Инсинье после имел еще несколько моментов для гола, но героем Неаполя в тот вечер стал Калиду Кулибали.

Второй гол получился невероятно курьезным. «Наполи» заработал угловой у ворот «Юве», пошла подача во вратарскую, где находился одинокий Мойзе Кин. Вместо того, чтобы спокойно выбить мяч, форвард зачем-то решил поиздеваться над Войцехом Щенсны, пробив по его воротам. Польский кипер отбил удар, но на добивание подоспел Кулибали. Сенегальский защитник на радостях побежал к болельщикам и отпраздновал гол вместе с фотокамерой в руках.

Калиду Кулибали Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Милан» всерьез намерен побороться за скудетто и уже свалил первого конкурента – «Лацио» Маурицио Сарри. А еще на поле спустя несколько месяцев вернулся Златан Ибрагимович. 39-летний ветеран показал уровень, забив через несколько минут после выхода на замену. Швед прочувствовал момент и замкнул прострел Анте Ребича из вратарской.

Действующий чемпион «Интер» впервые потерял очки. На прекрасный штрафной удар Аудеро Димарко и хладнокровно реализованный удар Лаутаро Мартинеса «Сампдория» ответила ударом Мая Йосиды и прекрасным голом Томаззо Ауджелло. 200-й матч Симоне Индзаги в Серии А в качестве тренера не задался – миланцы точно приезжали в гости не за ничьей.

«Рома» Жозе Моуринью была близка к первой потере очков в этом сезоне, но Стефан Эль-Шаарави в компенсированное время выгрыз победу для римлян. Обескровленный «Сассуоло» изрядно потрепал нервишки хозяевам, обстучав все штанги и перекладины. На последних минутах Джанлука Скамакка чуть не спас команду, но судья зафиксировал офсайд.

Германия: Нагельсманн проведал бывшую

В последний раз, когда «Бавария» играла с «РБ Лейпцигом», мюнхенцы в тяжелейшем матче одержали минимальную победу. С тех пор многое изменилось. «Бавария» завербовала не только Марселя Забитцера и Дайо Упамекано, но и главного тренера «быков» Юлиана Нагельсманна.

Все пошло наперекосяк для хозяев уже в самом начале, когда игрок «Лейпцига» сыграл рукой в своей штрафной. Роберт Левандовский хладнокровно реализовал 11-метровый. Поляк забил в 14-м матче Бундеслиги подряд и продолжает погоню за еще одним вечным рекордом Герда Мюллера. Герд забивал в 16-ти подряд кряду чемпионата Германии.

Второй тайм был открыт голом 18-летнего Джамала Мусиала. Вундеркид обработал мяч у дальней штанги и забил с острого угла. Через пару минут Джамал отличился ассистом – прострелил на Лероя Сане в штрафной.

Но и «Лейпциг» не намеревался сдаваться. На 58-й минуте Конрад Лаймер залепил скример в ворота Мануэля Нойера. Австриец обработал мяч в опорной зоне и прошил вратаря дальним ударом в девятку.

Точку в матче поставил Эрик Максим Шупо-Мотинг, отлепившийся от защитника и реализовавший выход один на один против Петера Гулачи. Это 5-й гол камерунца в нынешнем сезоне.

А еще в Германии:

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в триллере против «Байера». Леверкузенцы трижды поразили ворота Грегора Кобеля, но даже этого не хватило для победы. Будничный дубль оформил Эрлинг Холанн, а еще из мертвых воскрес Юлиан Брандт, также отличившийся в матче.

Гладбахская «Боруссия» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Арминию» вопреки xG. Ян Зоммер на правах главной звезды команды добыл для команды три очка, раз за разом отражая опасные удары соперника. «Боруссия» воспользовалась неопытностью и наивностью соперника в обороне, ужалив его дублем Ларса Штиндля и голом Дениса Закария.

Франция: Доннарума дебютировал «ПСЖ»

Пока Неймар и Лионель Месси отдыхают после тяжелых матчей сборных, Килиану Мбаппе приходится играть в паре с Юлианом Дракслером и Рафиньей. Но и этого хватило, чтобы разгромить несчастный «Клермон».

Главным героем стал, пожалуй, Андер Эррера, дважды пробивший кипера соперника. Испанец тонко чувствовал эпизоды для забеганий и на отскоках оформил дубль. Также свои мячи забили Мбаппе и Идрисса Гуйе.

А еще за клуб дебютировал Джанлуинджи Доннарума. Кейлор Навас явно устал после долгого перелета и уступил вратарское место MVP Евро-2020. Наверное, подарок Наваса ограничится одним матчем, но кто знает.

Андер Эррера Фото: Getty Images

А еще во Франции:

Кристоф Галтье быстро адаптировался в «Ницце» и ведет команду в зону Лиги чемпионов. Голы Каспера Дольберга и Амина Гуири помогли одержать победу над «Нантом». Хотя по игре соперник выглядел убедительнее, не повезло с реализацией.

А вот у «Монако» дела в чемпионате совсем не складываются. Александр Головин получил травму и вряд ли поможет в этом месяце команде. Кроме того, монегаски после поражения «Марселю» упали на 16-ю строчку, приблизившись к зоне вылета. Тем временем Хорхе Сампаоли и его «Марсель» кайфуют – команду отделяет одно очко от зоны ЛЧ.

Португалия: «Порту» устроил охоту на Коатеса

«Спортинг» и «Порту» устроили зарубу на «Жозе Алваладе». Обе команды стремятся свергнуть с первого места «Бенфику», которая пока идет без потери очков.

Первый мяч в матче забил Нуну Сантуш. Педро Порро увидел забегание Нуну на позицию центрфорварда, одарив его прострельной передачей, которую Сантуш успешно замкнул. Под конец встречи крученым ударом с левого полуфланга забил Луис Диас. Спустя несколько безуспешных попыток, колумбиец добился своего, прошив вратаря «Спортинга» и сравняв счет.

Не обошлось и без жести. На 31-й минуте знакомый всем защитник «Порту» Пепе апперкотом сразил Себастьяна Коатеса. За этот трюк Пепе не получил даже желтой карточки.

Под конец тайма Коатесу вновь досталось (бедный уругваец!), но уже от Тони Мартинеса. Игрок «Порту» зарядил прямой ногой по капитану хозяев. На этот раз виновник был награжден второй желтой карточкой, которая моментально превратилась в красную.

В итоге команды закончили вничью и делят второе место, имея в кармане 11 очков.

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