Традиция следить за звездами чемпионатов мира и Европы сформировалась еще в прошлом веке. Например, летом 1992-го датчанин Йон Йенсен перешел из «Брондбю» в «Арсенал» благодаря голу в победном финале Евро. Главный тренер лондонцев Джордж Грэм расхваливал новичка за удивительную для полузащитника результативность. Четыре года спустя Алекса Фергюсона восхитили голландец Йорди Кройф и чех Карел Поборски. Оба игрока тем же летом подписали контракты с «Ман Юнайтед». Еще до решающего матча чемпионата Европы шотландский коуч устроил базу в одном из лондонских отелей. Чехи пробились в финал, и Ферги не хотел, чтобы кто-то из конкурентов обогнал его в борьбе за одну из звезд турнира.

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Ни один из трех трансферов не выстрелил. Йенсен за четыре сезона в «Арсенале» забил один мяч и превратился в локальный мем: фанаты приходили на «Хайбери» в футболках «Я видел гол Йенсена» и призывали полузащитника бить по воротам, даже когда тот получал мяч в своей штрафной. Кройф за тот же отрезок на «Олд Траффорд» провел за клуб всего 58 матчей – от восьми до 22-х за сезон. Поборски справился еще хуже – после двух лет и 48 матчей за «Юнайтед» его с радостью отпустили в «Бенфику». «Они оба отлично провели Евро, но я не увидел той игры, которую они показывали в сборных, – жаловался Фергюсон. – Иногда футболисты особенно настраиваются на крупные международные соревнования, а затем расслабляются в клубах».

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Карел Поборски в «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Не все звезды одного турнира провалились. Блеснувший на том же Евро-1996 Павел Недвед загипнотизировал боссов «Лацио» голом в ворота «скуадры адзурры» на групповом этапе. За несколько лет чешский плеймэйкер покорил Серию А и до 2009-го творил магию в составе «Ювентуса».

Однако, несмотря на редкие удачи, список провалов все равно выглядит намного обширнее: в 2002-м его пополнили четыре сенегальца, завербованные «Ливерпулем» после выхода в четвертьфинал ЧМ-2002. Особенно ярко проявил себя нападающий Эль-Хаджи Диуф – перешел в «Ливерпуль» за 15 миллионов евро и за 79 матчей наскреб всего шесть голов. «Это один их худших нападающих в истории клуба, – бушевал Джейми Каррагер. – Он единственная «девятка», которая отыграла весь сезон, не забив ни одного мяча. На двусторонних тренировках ни один из капитанов не хотел выбирать его в команду».

Если бы не ЧМ, скаузеры едва ли бы обратили внимание на страйкера «Ланса»: Диуф не поражал результативностью во Франции. Таким же трамплином турниры сборных послужили для бразильца Клеберсона и ганца Асамоа Гьяна. Первый пробился в старт сборной Бразилии на победном турнире в 2002-м, а в следующей году перешел в «МЮ» одновременно с Криштиану Роналду. Однако из-за травм полузащитник растерял форму и после 30 матчей за два года сбежал в «Бешикташ». Второй заслужил трансфер из «Ренна» в «Сандерленд» за 15 миллионов евро (рекордная сделка английского клуба) благодаря чудесам Ганы на ЧМ-2010, но стух после одного сезона и соблазнился роскошным предложением из ОАЭ.

Проблема с покупками по итогам международных турниров в том, что игроки проявляют себя на очень короткой дистанции и в экстремальных обстоятельствах. Формально считается, что ЧМ и Евро – главные футбольные ивенты, поэтому хорошее выступление на них вроде бы гарантирует качество. На самом деле это не так хотя бы потому, что подготовка в сборных сильно отличается от клубной работы. Одно дело – сверкнуть в четырех матчах, а другое – стабильно держать уровень на протяжении национального чемпионата. Если основываться исключительно на ЧМ, то в 2014-м Хуан Куадрадо и Насер Шадли могли показаться более талантливыми игроками, чем Месси. Необходимо учитывать контекст: как исполнитель вписывается в систему, насколько хорошо взаимодействуют партнеры, как отличается его роль в сборной и клубе.

Некоторые футболисты так гордятся вызовом в сборную, что преображаются на месяц. Выступления за клуб вдохновляют их намного меньше, чем короткие международные турниры. Одним из примеров подобного отношения можно считать Акселя Витцеля – бельгиец стабильно зажигает в основе национальной команды уже больше 10 лет, но не стремится к топ-футболу в Англии или Испании. Его вполне устраивают «Бенфика», «Зенит» и даже китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а настоящий футбол для кудрявого полузащитника начинается именно в межсезонье.

То же самое относится к Хамесу Родригесу, который потряс воображение Флорентино Переса в 2014-м. Босс «Реала» отвалил за лучшего бомбардира бразильского ЧМ почти 80 миллионов евро, но ожидания не оправдались. Нельзя сказать, что колумбиец провалился на «Сантьяго Бернабеу», но после достойного первого сезона ему никак не удавалось закрепиться в основе. Несостоявшийся конкурент Роналду размяк и привык к роли запасного. Аренда в «Баварию» и трансфер в «Эвертон» доказали, что дорогая покупка за мощный перфоманс на международном турнире – поверхностное решение.

«Ситуации, когда относительно неизвестный игрок задорого переходит после нескольких ярких матчей за сборную, остались в прошлом, – заверил The Athletic скаут одного из клубов Премьер-лиги. – Мы следим только за теми, кто подтверждает уже составленное раньше позитивное представление. Если игрок проявляет себя лучше, чем мы ожидали, то следим за ним на протяжении следующего сезона». Огромное количество данных и аналитических программ позволили клубам минимизировать необдуманные действия. «МЮ», «Реал», «Ливерпуль» и другие топы составляют трансферную программу задолго до старта ЧМ или Евро и почти никогда не отказываются от плана под влиянием нескольких матчей.

Это не означает, что игрок вообще не может набить себе цену выступлениями за сборную, но только нескольких шедевров на международном турнире теперь недостаточно. Например, Дензел Дюмфрис перешел из ПСВ в «Интер» после сильного Евро-2020, но скауты миланского клуба наверняка следили за крайним защитником еще до его отъезда в сборную. Голландец три сезона показывал класс в Эредивизи – выступления за национальную команду только подтвердили то, что и так уже было известно итальянским аналитикам. То же касается Кейлора Наваса, которого «Реал» купил у «Леванте» летом 2014-го. Вратарь помог Коста-Рике добраться до четвертьфинала, но «Мадрид» заинтересовался им задолго до ЧМ: еще до этого он был третьим по проценту отраженных ударов во всех топ-пяти европейских чемпионатах.

Кейлор Навас («Реал Мадрид») Фото: Getty Images

Клубы больше не спешат с трансферами – несмотря на сильные выступления летом 2021-го Патрик Шик и Миккель Дамсгор по-прежнему выступают за «Байер» и «Сампдорию» соответственно. Тот же принцип работает и в обратную сторону – Джейдон Санчо просидел большую часть Евро не лавке и не реализовал пенальти в финале, но «МЮ» не отказался от трансфера и все равно выложил 85 миллионов за молодую звезду «Боруссии». «Боссы клубов и так знают всех игроков, они не откроют для себя никого нового на Евро, – объяснил один из ведущих агентов. – Они не судят об уровне игрока по одному турниру, потому что отлично представляют себе этот уровень еще до начала Евро».

Более сдержанный и кропотливый подход к трансферам – симптом рационализации футбола. Спорт давно превратился в бизнес и науку, а в этих сферах не ценятся импульсивные решения. Теперь прежде чем одобрить трансфер, команда аналитиков отсматривает несколько десятков игр, а компьютерные программы учитывают все возможные факторы – от выбора позиции до умения ориентироваться под прессингом. ЧМ и Евро превратились в дополнительные тесты – умение сверкнуть на самой большой арене против Бразилии или Франции доказывает психологическую стойкость, но не считается безоговорочным аргументом в пользу покупки. Романтичные переходы экзотических легионеров из ниоткуда в АПЛ и Ла Лигу остались в прошлом.

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