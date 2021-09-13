Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.
«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА», – приводит слова Карпина РБК.
Футбол
Марио Фернандес закончил карьеру в сборной России
- В составе сборной Фернандес провел 33 матча, в которых забил пять мячей.
- С национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.
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