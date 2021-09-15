Лео Месси получил в «ПСЖ» гигантскую зарплату – по данным L'Equipe, аргентинец гребет 40 млн евро в год чистыми. Значит, катарцы ежегодно раскошеливаются еще на 30 мультов в пользу французской налоговой. Чтобы оптимизировать бюджет и прорекламировать новую фичу, «ПСЖ» платит часть зарплаты Месси клубными токенами. Криптовалюту включили и в подписной бонус Лионеля.

Роналду не отстает. Весной 2021-го Криш забил 770-й мяч в карьере и дезинтегрировал рекорд Пеле. В честь этого «Ювентус» подарил португальцу 770 клубных токенов на 11,5 тысяч долларов.

Если совсем упрощать, то криптовалюта – цифровые деньги. Единицы криптовалюты называются токенами. Они существуют только в электронных реестрах, в которых написано, сколько у человека имеется крипты и куда он ее переводит. Реестры называются блокчейнами – это такие бухгалтерские онлайн-книги. Они не хранятся в одном мест: каждый обладатель токенов получает копию с данными всех блокчейнов, поэтому их очень трудно подделать – система автоматически удаляет неверные ячейки в реестре. Сейчас в мире существует более шести тысяч разных криптовалют и каждый день появляются новые. Они торгуются на биржах, и для каждой есть собственный кошелек.

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Данило Д'Амброзио и реклама фан-токена на джерси «Интера» Фото: Getty Images

Эта технология работает уже 13 лет, но в футбол крипта пришла полтора-два года назад. Топ-клубы начали заводить собственные фанатские токены. Самая крупная платформа криптовалюты в футболе – Socios от Chiliz. На ней зарегистрированы большинство топ-клубов Европы. Самые дорогие токены у «ПСЖ» (2400 рублей), «Ман Сити» (1500 рублей) и «Барсы» (1400 рублей). Там же работают «Ювентус», «Атлетико», «Вест Хэм», «Рома», «Галатасарай» и другие. За клубные токены фаны покупают лучшие билеты на матчи, получают скидки на мерч и делают вид, что управляют клубом: голосуют за новую форму и цвета.

Рыночная капитализация клубных токенов на Socios составляет 1,7 млрд евро. Более 100 клубов по всему миру вписались в платформу. За 2020-й команды заработали 30 млн евро, а в 2021-м доход вырастет почти в четыре раза.

Другой вариант работы с криптой исповедуют «Бавария» и «Реал». Они предлагают за клубные токены покупать цифровые коллекционные предметы и карточки футболистов. «Мюнхен» с помощью платформы Stryking Entertainment помогает фанатам создавать виртуальные соревнования в стиле Football Fantasy и играть друг с другом на карточки игроков «Баварии». Мадридцы работают с блокчейн-платформой Fantastec SWAP – на ней предлагается торговать карточками игроков и смотреть эксклюзивные клубные видео.

Криптовалюта Роналдиньо Фото: Twitter

Уже доходит до того, что отдельные футболисты создают собственные цифровые деньги. Криптовалюта есть у Роналдиньо, а токены Хамеса Родригеса раскупили за 12 секунд после запуска. В развитии собственной валюты заинтересованы и Месси с Роналду.

Все это больше напоминает фэнтези-футбол на реальные деньги. Например, платформа Sportinvesting.net предлагает зарабатывать на трансферной стоимости игроков. Их токены привязаны к стоимости игроков на Transfermarkt и меняются в цене в зависимости от реальных успехов футболистов.

Самая популярная блокчейн-платформа такого типа – Sorare. На ней можно составить себе команду из базы в четыре тысячи футболистов. Игроки упакованы в наборы, как в FIFA Ultimate Team, и представлены в виде карточек с моментами реальных матчей. За сезон Sorare выдает юзерам регламентированное количество карточек: 100 обычных, 10 редких и одну уникальную. Карточки приносят кэш двумя способами: ими можно торговать с другими юзерами, а можно зарабатывать на результативных действиях игроков в реальности, как в фэнтези футболе.

С Sorare сотрудничают 130 реальных клубов, включая «ПСЖ», «Ливерпуль», «Реал», «Юве». Даже русские клубы вписались в экономику будущего: ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» и «Зенит» работают с платформой. Ее оборот превышает 10 миллионов евро.

Мэнни Пакьяо и его инвесторы на запуске токена боксера PAC Фото: Getty Images

Крипта быстро захватывает другие виды спорта. Схожие платформы работают с клубами НБА – там тоже продают карточки игроков. С блокчейном связались боксеры: Мэнни Пакьяо выпускает токен PAC, Майк Тайсон анонсировал выход своей валюты еще в 2016-м, Флойд Мэйуэзер рекламировал проект Centra, который обманывал юзеров и украл 32 миллиона долларов. А фонд Litecoin спонсировал UFC 232.

Криптовалюта – даже не будущее спорта, а настоящее. С помощью блокчейна даже карликовые клубы уже проворачивают трансферы. Например, «Интер Мадрид» из Сегунды Б год назад купил воспитанника «Реала» Давида Барраля у «Расинга» за цифровые деньги – самая известная блокчейн-платформа мира Bitcoin спонсирует команду. Теперь боссы клуба, среди которых Тибо Куртуа и Борха Иглесиас, ломают голову – как перейти на оплату труда игроков с помощью криптовалюты.

Криптовалюта – экономика завтрашнего дня, где каждый может зарабатывать, если не будет лениться и включит голову. По данным аналитической компании Chainalysis, жители России заработали на различных блокчейн-платформах 600 миллионов долларов за 2020-й. Похоже, в ситуации, когда на пенсию рассчитывать особо не приходится, разумные инвестиции постепенно выходят на первый план. Смотреть матчи любимых клубов и зарабатывать на этом – звучит как отличный способ избежать голодной старости.

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