Опубликовано 15/09/2021 в 14:53 GMT

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не смог сдержать слез из-за поведения каталонских болельщиков, которые освистали игрока в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

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Роберто вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте 29-летнего игрока заменили на Юсуфа Демира – уход Серхи с поля сопровождался свистом трибун «Камп Ноу». Футболист расплакался в раздевалке, его успокаивали партнеры по команде, сообщает AS

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После матча Жерар Пике раскритиковал фанатов. «Мне больно, потому что я знаю этого парня, он замечательный человек, который любит клуб больше чем кто-либо. Я также хочу напомнить людям, что он не крайний защитник. Его позиция в центре поля, в полузащите. Он идет на жертвы, играя на этой позиции, и во многих случаях у него это получалось просто феноменально. Очень неприятно, но люди вправе выражать свое мнение. Однако мне лично больно воспринимать подобное», – приводит слова Пике Goal

«Барселона» проиграла «Баварии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3.

Дубль оформил Роберт Левандовский, еще один мяч забил Томас Мюллер.

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