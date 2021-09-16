Судья – одна из самых сложных профессий в футболе: каждое решение арбитра под микроскопом анализируют и проверяют менеджеры, игроки, эксперты и болельщики. Даже внедрение ВАР не упростило судейскую работу, поскольку новая технология, призванная ограничить количество ошибок, по-прежнему вызывает множество споров.

Но сколько зарабатывают судьи, работающие в топовых европейских чемпионатах? Согласно исследованию Goal , в Великобритании зарплата арбитра зависит от уровня лиги. Судьи любительских матчей работают на индивидуальной основе и могут получить от 23 до 27 евро за игру. Гонорар зависит от местных футбольных ассоциаций.

Судьи полупрофессионального уровня, обслуживающие матчи низших лиг английской футбольной пирамиды, получают не только гонорар за матч, но и компенсацию за проезд. Арбитрам платят около 95 евро за игру и покрывают расходы на дорогу до места проведения матча и обратно.

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Лучше всех в Великобритании чувствуют себя арбитры Премьер-лиги: они получают зарплату плюс гонорар за матч. В год судьи высшего дивизиона Англии могут зарабатывать до 82 165 евро. Им выплачивают базовый годовой гонорар от 45 191 до 49 300 евро в зависимости от опыта, а также 1 350 евро за матч. Судьи Чемпионшипа получают такой же базовый годовой гонорар, но за работу на каждой игре им платят только 705 евро.

Майкл Оливер Фото: Getty Images

В отличие от Англии, где судьям полагается базовый годовой гонорар, а также выплаты за работу на матчах, арбитры остальных топ-чемпионатов Европы получают деньги только за каждую игру в отдельности. Самая высокая ставка – в Ла Лиге: там судье платят 6 тысяч евро за игру. Лучшие арбитры Германии и Италии получают чуть больше половины этой суммы – 3 700 и 3 500 евро соответственно. В Лиге 1 арбитры зарабатывают 2 800 евро за матч. В чемпионате Португалии – 1 200 евро.

Работа судей на матчах Лиги чемпионов оплачивается в зависимости от опыта. Например, максимальная сумма, которую может заработать арбитр элитного уровня, составляет 6 400 евро. Судьям второго уровня полагается выплата в размере 4 400 евро за матч, арбитрам третьего уровня – 800 евро.

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