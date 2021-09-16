В инстаграме легендарного футболиста сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадоны появился первый пост с момента его смерти в конце ноября 2020-го.

Пост предваряла цитата уругвайского публициста Эдуардо Галеано: «Не бывает двух одинаковых огней. Есть большие пожары и маленькие костры всех цветов. Есть люди с безмятежным огнем, который не знают ветра, есть люди с безумным огнем, наполняющим воздух искрами. Огни дураков не загораются и не дают света. Но есть огни такой страсти, что ты не можешь взглянуть на них не прищурившись, а тот, кто приближается к ним, сгорает».

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Самому Диего посвящены следующие слова:

«Твои дети хотели, чтобы твой уникальный огонь никогда не погас. Поэтому мы будем поддерживать твои социальные сети активными, чтобы у тех, кто любит и восхищается тобой, было место, где они могли бы отдать тебе дань памяти, которую ты заслуживаешь».

Предыдущий пост в инстаграме Марадоны был опубликован 31 октября 2020 года.

Спустя несколько дней Диего был госпитализирован и перенес операцию на мозге. 12 ноября Марадона был выписан, а 25-го числа неожиданно скончался из-за остановки сердца.

У Марадоны было 8 признанных детей.

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