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Сериал интересен тем, что шоураннеры пишут сценарий прямо во время съемок. Даже актеры заранее не знают, что произойдет. В основе сюжета – самые масштабные в мире ограбления Королевского монетного двора и банка Испании. Планом операции руководит Серхио Маркино, Профессор. Грабители используют вместо имен названия городов: Москва, Найроби, Токио, Денвер, Берлин, Рио, Осло, Хельсинки. В самом начале им противостоит инспектор Ракель Мурильо и разведслужба страны.

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На старте «Бумажный дом» вообще не собирал просмотры. Однако создатели нашли выход: урезали время серий и добавили больше футбольной эстетики. Разбираемся, чем же Casa De Papel так привлекает фанатов?

Диалоги персонажей

Огромное внимание сериала уделяется речи каждого персонажа. Независимо от того, на чьей стороне закона находятся герои, они просто обожают футбол.

Самую первую футбольную отсылку можно найти еще в дебютном сезоне. Полицейские, которые ведут дело ограбления Монетного двора Испании, говорят по телефону. Анхель решает разобраться в чувствах к своему боссу, инспектору Ракель Мурильо.

«Ты назвала меня ящиком с сюрпризами. Мне что, нельзя любить музеи и современных художников? Нельзя любить ничего, кроме моего «Атлетико»?!», – из пьяной реплики помощника инспектора становится понятно, что Анхель – фанат мадридского клуба. Эта информация прямо не влияет на сюжет, но знакомит с персонажем и его предпочтениями.

Грабители обходят полицию почти на два шага. Ракель не знает, что предпринять и не хочет рисковать заложниками. «Смотрите на это как на футбол – всем плевать, как начинался чемпионат, если в итоге Испания там победила», – дает совет инспектору полковник испанской разведслужбы Прието. (1 сезон 8 серия).

Во втором сезоне на просьбу возлюбленной сдаться во время штурма хакер Рио отвечает: «Я стану размахивать белым флагом, только когда победит «Реал Мадрид».

А вот сериальному Москве по душе ушастые кубки. Он отговаривает сына от романа с заложницей, Моникой Гастанбиде, и в разгар ссоры замечает: «Она из Лиги чемпионов, сынок, опомнись! Мы с тобой, скорее, из тех, кто вылетает из чемпионата области!»

You’ll Never Walk Alone – еще одна футбольная отсылка во второй серии третьего сезона. Люди на улицах поддерживают банду Профессора и противостоят полицейскому произволу, а на фоне играет гимн «Ливерпуля». Эта пасхалка от режиссеров оказалась не такой заметной, если сравнивать с другими. Однако этой сценой завершается серия, а Токио в испанском оригинале даже произносит знаменитую фразу по-английски.

Философия футбола

Ограбление для Профессора – игра, в которой он разбирается лучше всего. А его ребята понимают футбол. Поэтому для объяснения многих моментов Серхио использует футбольные аллегории.

«Бумажный дом» постоянно перебрасывает зрителя из настоящего в прошлое. При подготовке ограбления Профессор учит банду в масках Дали философии и психологии. Он спрашивает, что сближает людей больше всего на свете. И Денвер, Москва и Токио, не задумываясь, выдают: «Футбол».

Фанатский постер к сериалу «Бумажный дом» Фото: Eurosport

На примере матча Бразилия – Камерун Профессор помогает понять грабителям философию их работы: «Представьте, что Бразилия играет против сборной Камеруна на чемпионате мира, за кого вы станете болеть?» Его сообщники выбирают Камерун, но понимают, что выиграет Бразилия. «Люди подсознательно, практически всегда выбирают тех, у кого меньше шансов», – говорит Серхио.

Шоураннеры не ограничились одними разговорами о футболе. В четвертом сезоне (2 серия) банда Профессора отдыхает от постоянных занятий, играя в футбол. Токио защищает ворота, а Денвер и Палермо устроили борьбу за мяч с углового. Профессор судит игру и объясняет, что это не просто футбол, это философия – умение раскрыть и деморализовать противника.

Именно этот момент вспоминается Токио, когда она оперирует умирающую Найроби. Воспоминания о футболе помогают ей сконцентрироваться и отвлечься от страшных мыслей о смерти подруги. В прошлом сеньорита Токио спасает ворота своей команды – берет решающий пенальти, а в настоящем вытаскивает пулю из легкого Найроби. Так же хладнокровно и безошибочно.

В финальном сезоне разговорами о футболе радует Палермо. Он руководит ограблением банка Испании: «Простите за футбольные аллегории, но иначе никак. Иногда в финале чемпионата мира можно понять, кто проиграет. Чувствуешь страх команды, когда они поют гимн». Палермо призывает любителей Bella Ciao петь без страха и смотреть смерти прямо в глаза. Здесь можно разглядеть отсылку к сборной Италии и их знаменитому исполнению гимна.

Камео Неймара и Бразилия

Кульминационный для футбольных фанатов момент в Casa De Papel – сцена с Неймаром. Звезда «Пари Сен-Жермен» сыграл кроткого монаха Жоао из Сан-Паулу.

У киношного бразильца завязывается интересный диалог с главными героями, Профессором и его братом-сообщником. Берлин восхищается Бразилией: «Бразилия… Какое замечательное место! Страна веселья, карнавалов, футбола! Их футболисты играют красиво, они играют с радостью, без страха. Они не думают, что что-то может пойти не так, они обожают игру, и все они танцуют во время игры. Только по этой причине они на вершине, брат. Они лучшие».

Жоао стоит напротив и с довольной улыбкой слушает монолог грабителя. А потом выдает реплику, которая никак не подходит самому Неймару: «А вот я никогда не любил футбол и вечеринки… Однако на чемпионате мира всегда молюсь за то, чтобы именно наша сборная выиграла».

Месси и Роналду

Один из самых вредных персонажей «Бумажного дома» – Артуро, заложник, который всегда подставляет грабителей. В пятом сезоне он планирует нападение на банду в масках Дали. «Даже если у нас есть только маленький Месси? А Неймар и Криштиану Роналду?» – говорит Артурито, указывая при этом на ящики с боеприпасами. «Мы не защищаемся, мы играем в тики-таку», – это будет последняя фраза бывшего директора монетного двора и шоумена.

Роналду и «Бумажный дом» связывает еще один необычный факт. Испанская актриса Урсула Корберо, исполнившая роль Токио в сериале, обошла Джорджину Родригес в инстаграме. Теперь возлюбленная Криштиану не самая популярная девушка в Испании.

Имена Лео и Криштиану просто не могли не прозвучать в Casa De Papel. Это дань испанцев тому времени, когда в Ла Лиге развернулось противостояние лучших.

Энрике Арсе, сыгравший Артуро, – большой фанат «Валенсии». В 2020 году Энрике провел стрим с Даниэлем Парехо и Жорди Альбой. Игрок «Барсы» ассоциирует себя с сериальным Денвером, а Парехо больше похож на Берлина, считает актер. Игроки рассказали, что «Бумажный дом» очень близок футболу. Персонажи действуют в команде, одинаково одеты и каждый готов на все ради достижения личной цели. Арсе предложил футболистам подумать, кто из тренеров больше похож на Профессора. Альба отдал звание гения Тито Виланове, Луису Энрике и Унаи Эмери.

Энрике Арсе, сыгравший Артуро в «La Casa De Papel» Фото: Getty Images

Влияние сериала на футбол

Неймар не единственный поклонник испанского сериала. В социальных сетях «Бумажным домом» восхищались Бартра, Умтити и Дани Алвес. Марсело и Ракитич с удовольствием фотографируются после матчей со звездами франшизы. Люк де Йонг помогал Netflix в продвижении сериала в Нидерландах, а Мартин Палермо – в Аргентине. Идея с Палермо оказалась действительно удачной. Он рекордсмен «Боки Хуниорс» по количеству голов (234). В сериале тоже появился персонаж по имени Палермо, которого играет аргентинский актер Родриго де ла Серна. В реальной жизни он и Педро Алонсо (сериальный Берлин) – фанаты «Боки».

В 2018 году в матче Лиги Европы фанаты «Олимпиакоса» вывесили на трибунах баннер с персонажами в масках Дали с кубком и надписью – La Casa Del Trofeo (Дом трофеев). А после победы греков болельщики выбежали на поле в знаменитых красных комбинезонах.

А перфоманс фанатов «Ренна» привлек внимание создателей сериала. В третьем сезоне даже появился кадр с баннером болельщиков. Профессор говорит сообщникам, что это – трибуны Франции, а на фоне играет You’ll Never Walk Alone. В этот момент границы между футболом и вселенной «Бумажного дома» стерлись, а болельщики прочувствовали эстетику игры и кинематографа с испанским акцентом.

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