Англия: «Ливерпуль» прихлопнул «Кристал Пэлас»

«Орлы» уверенно стратовали на «Энфилде», даже имели пару убойных моментов в первые 15 минут. Однако дальше игра развивалась исключительно по нотам Юргена Клоппа – владение его команды превышало даже 92%.

Гол в раздевалку закатил Мане на 43-й минуте – с углового Салах ударил по воротам, но не пробил Гуаита, Мане добил в пустой угол и открыл счет. Для африканца этот гол стал 100-м за «Ливерпуль». Еще сенегалец забивал в каждом из девяти матчей против «Кристал Пэлас», такого в АПЛ не делал никто.

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Во втором тайме «орлы» безуспешно летели в атаку: получили еще два безответных мяча. Сначала отличился Салах, все так же с углового отклеившись от соперника. А затем Кейта с дальней дистанции зарядил по воротам и забил очень красивый мяч. «Ливерпуль» выиграл 4 матча из 5 на старте сезона, а вот «Сити» немного забуксовал.

А еще в Англии:

Команда Гвардиолы так и не вскрыла «Саутгемптон» – 0:0. «Горожанам» катастрофически не везло. В первом тайме чемпионы не нанесли ни одного удара в створ. На 61-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Сити», однако оказалось, что Уокер выставил ногу уже после падения Армстронга! Мосс побежал отсматривать эпизод и отменил 11-метровый. На 92-й минуте «Ман Сити» все-таки забил (это был единственный удар в створ от хозяев). Но ВАР взялся за эпизод и отменил мяч: Стерлинг рванул на добивание и залез в офсайд. «Саутгемптон» выглядел достойно и увез с «Этихада» заслуженную ничью.

Многострадальный «Арсенал» обыграл в гостях «Бёрнли» (1:0). В первом тайме красивый мяч со штрафного заколотил Мартин Эдегор. Норвежец аккуратно поднял мяч над стенкой и отправил его в левый верхний угол. Затем ВАР спас команду Артеты от пенальти. Судья поторопился с назначением 11-метрового, но выслушал подсказки и пошел убедиться, что касания от Рэмсдейла не было. «Канониры» удержали минимальное преимущество и поднялись в таблице на 12-е место. «Бёрнли» с 1 баллом остался на 19-м.

Испания: безумие на «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» и «Атлетик» выдали матч в лучших традициях катеначчо – 0:0. Гризманн имел пару шансов вывести свою команду вперед, но французу сильно не везло у ворот его бывшей команды. Да и вообще баски выглядели убедительнее и были намного ближе к голу. Футбол закончился на 78-й минуте, когда Жоау Феликс сначала получил желтую за отмашку, а через пару секунд еще одну – за споры с судьей (назвал его сумасшедшим). До конца встречи игроки фолили, получали карточки и спорили с судьей, но так и не забили.

Жоау Феликс, «Атлетико» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

Радамель Фалькао успешно дебютировал за «Райо Вальекано». Колумбийцу удалось забить в первом же матче за новый клуб. Форвард вышел на замену против «Хетафе» на 71 минуте и укрепил преимущество «пчел» уже через 10 минут после дебюта. Также голами отметились Оскар Трехо на 9-й минуте и Пате Сисс на 78-й. Уверенная победа «Райо» над «Хетафе» – 3:0.

Италия: грубейший фол Кокорина и разгром в Милане

Матч «Дженоа» – «Фиорентина» получился с русским акцентом. Во-первых, в этом сезоне Серии А наконец дебютировал Александр Кокорин. Последний раз игрок выходил на поле в футболке итальянского клуба еще весной, а суммарно сыграл 94 минуты. Кокорин вышел на замену и сразу чуть не удалился – в опасном подкате влетел в ногу сопернику. ВАР долго рассматривал эпизод, но судья пожалел перспективного русского форварда – Александр отделался только желтой. В соцсетях «Фиорентины» русского футболиста сильно критиковали – из-за его сумасбродного поступка «фиалки» могли упустить победу.

В составе генуэзцев играли экс-зенитовцы Эрнани и Доменико Кришито. Последний даже забил, реализовав пенальти на последних секундах при счете 0:2.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Интер» дома разнес «Болонью» со счетом 6:1. Уже на 6-й минуте «нерадзурри» повели в счете. Лаутаро Мартинес сработал на замыкании и вывел хозяев вперед. Затем на 31-й Шкриньяр после подачи с углового головой занес мяч в ворота. Уже через 3 минуты в ворота «Болоньи» залетел еще один – Николо Баррелла наказал невнимательного защитника гостей. Голевую феерию продолжили Весино и Джеко, Эдин отметился дублем. Теате в концовке забил утешительный гол для «Болоньи». В таблице «Интер» идет на 5-м месте, «Болонья» – на 7-м.

«Салернитана» дома принимала «Аталанту». И если вы вдруг не нашли на скамейке запасных знакомое лицо Алексея Миранчука, то это не потому что он не попал в заявку. На этот раз русский полузащитник вышел в стартовой обойме Джан Пьеро Гасперини. В первом тайме свежий Миранчук раздавал передачи пяткой, выигрывал верховую борьбу и в целом был довольно заметен на поле, но тренеру его действия все равно не понравились. В перерыве Алексей уступил место на поле Иличичу, который стал одним из героев матча.

На 75-й минуте сразу после попадания игрока «Салернитаны» в штангу словенец убежал в контратаку, продавил защитника и отпасовал на Сапату, который положил мяч в сетку. «Аталанта» победила с минимальным счетом, увезла из Салерно 3 очка и поднялась на 10-ю позицию в таблице.

В составе «Салернитаны» дебютировал звездный новичок Франк Рибери. Игра команды строилась вокруг 38-летнего француза, который сдулся уже к концу первого тайма и был заменен.

Франция: действующий чемпион влетел «Лансу»

«Лилль» неудачно съездил в гости к «Лансу». В целом игра была равной, но хозяевам повезло больше. Единственный мяч в заключительные 20 минут забил польский полузащитник Пшемыслав Франковский. На 80-й минуте отличился Саид Уэсли, однако судья посмотрел ВАР и разглядел микроскопический офсайд. Действующий чемпион скатился на 13-ю строчку в таблице, «Ланс» – второй.

Германия: «Бавария» раздавила «Бохум», рекорд Левандовского

В Германии снова с хоккейным счетом победила «Бавария». В этот раз Лёви и компания прихлопнули «Бохум» – 7:0, а Роберт продлил забивную серию в «Баварии» до 19 матчей во всех турнирах. В Бундеслиге Роберт забивл в 13-м домашнем матче и Левандовский побил рекорд Герда Мюллера и Юппа Хейнкеса – они забивали в 12 домашних встречах.

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

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