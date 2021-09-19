Прошедшая футбольная неделя выдалась насыщенной: возвращение еврокубков плюс матчи национальных чемпионатов. Самое время узнать, насколько успешной она получилась для русских футболистов за рубежом.

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Александр Головин

Чемпионат Франции Головин прошил сетку «Ниццы» – впервые в сезоне Лиги 1 10 ЧАСОВ НАЗАД

Против «Штурма» – 45 минут, 37 касаний мяча, голевая передача; против «Ниццы» – 72 минуты, 41 касание мяча, гол

Полузащитнику сборной России удался сказочный камбэк после травмы бедра, из-за которой он пропустил почти две недели. Сначала Головин помог «Монако» победить в стартовом матче группового этапа Лиги Европы – в перерыве игры с австрийским «Штурмом» вышел на замену и спустя 11 минут оформил ассист на победный гол. Россиянин принял мяч в штрафной, эффектно убрал двух защитников и ювелирно навесил на Крепина Диатта, который головой расстрелял ворота.

Спустя 3 дня Головин открыл счет забитым мячам в новом сезоне Лиги 1. На 38-й минуте встречи 5-го тура против «Ниццы» вышедший в стартовом составе россиянин замкнул прострел Желсона Мартинша и отправил мяч в пустые ворота. Любопытно, что до гола Александра «Ницца» еще ни разу не пропускала в текущем сезоне Лиги 1. Во втором тайме «Монако» пропустил дважды, но за 13 минут до конца матча ушел от поражения – 2:2.

Алексей Миранчук

Против «Вильярреала» – 11 минут, 9 касаний мяча, голевая передача; против «Салернитаны» – 45 минут, 38 касаний мяча

Джан Пьеро Гасперини доверил россиянину лишь заключительные 15 минут матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Миранчук не подвел: вышел на поле на 79-й минуте, а на 83-й получил мяч в штрафной от Йосипа Иличича и катнул его на Робина Госенса, который вонзил в левый нижний угол ворот Херонимо Рульи. Гол принес команде из Бергамо гостевую ничью – 2:2.

За успешный лигочемпионский перфоманс Гасперини выпустил Миранчука в старте на игру против «Салернитаны». Для Алексея это первое появление в основе «Аталанты» в двух матчах Серии А подряд. Впрочем, уже в перерыве главный тренер бергамасков пожалел о своем решении и заменил россиянина. Инертная игра не осталась незамеченной итальянскими медиа: например, SportMediaset поставил Миранчуку 5 баллов – самая низкая оценка в «Аталанте» наряду с Пашаличем, которого тоже заменили в перерыве. А вот по версии Sky Sport Italia Леша стал безоговорочно худшим в составе команды из Бергамо: те же 5 баллов, но меньше или столько же нет ни у кого. Матч, к слову, закончился минимальной победой «Аталанты» – единственный гол на счету Дувана Сапаты.

Александр Кокорин

9 минут, 7 касаний мяча, желтая карточка

Историческое событие, в которое все отказывались верить, все же произошло: российский нападающий «Фиорентины» дебютировал в Серии А-2021/22. В матче 4-го тура против «Дженоа» 30-летний футболист вышел на замену вместо Душана Влаховича на 81-й минуте. И уже спустя четыре минуты получил желтую карточку за грубый фол против Валона Бехрами – Кокорин пошел в подкат прямой ногой и едва не нанес швейцарцу серьезную травму. «Фиалки» добились выездной победы со счетом 2:1.

Магомед-Шапи Сулейманов

76 минут, 55 касаний мяча

Воспитанник «Краснодара» сыграл уже второй матч за «Гиресунспор». И если в дебютной игре против «Аланьяспора» 21-летнего полузащитника заменили уже в перерыве, то во встрече с «Коньяспором» Шапи был одним из самых активных игроков матча и ушел с поля лишь за 15 минут до конца. Сулейманов нанес однажды пробил по воротам сам, отдал две передачи под удар и сделал 39 пасов с точностью 89,7%. Увы, активность полузащитника не слишком помогла «Гиресунспору»: команды закончили матч без голов.

Как дела у других футболистов из России?

Денис Черышев пропустил игру «Валенсии» с «Реалом» из-за травмы колена, полученной в игре предыдущего тура против «Осасуны». Восстановление полузащитника сборной России займет не меньше месяца.

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