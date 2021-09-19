Англия: «Манчестер Юнайтед» искрит событиями

«МЮ» с приобретением Роналду стал клубом-заголовком, что ни произойдет – все становится событием. Будничный матч против «Вест Хэма», который раньше бы даже не все фаны «красных» посмотрели, вместил в себя сразу три красивых истории. Во-первых, свой третий мяч в АПЛ забил Роналду. Криш забивает третий матч подряд, и собрал коллекцию – АПЛ дома, ЛЧ, АПЛ на выезде. Во-вторых, победный гол вонзил Джесси Лингард – из-за него «МЮ» проиграл среди недели «Янг Бойзу» в Лиге чемпионов. Но у Лингарда не было бы победного гола, если бы не Де Хеа – и это в-третьих. Давид впервые с 2014 года потащил пенальти на 95-й минуте, до этого шел на стрике из 21-го пропущенного с точки.

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Чемпионат Франции Месси не пожал руку Почеттино после замены в игре с «Лионом» 3 ЧАСА НАЗАД

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Челси» разгромил «Тоттенхэм» на выезде и поднялся на первую строчку. Игра у футболистов Тухеля в первом тайме шла тяжело, «Челси» не нанес ни одного удара в створ, а «Тоттенхэм» пару раз неплохо давил. Но после перерыва «шпор» словно подменили – «Челси» уже через 10 минут вел 2:0, а в конце Рюдигер забил третий. Кстати, все три мяча были забиты игроками обороны (или около того).

Впечатляющий в этом сезоне «Брайтон» взгрел «Лестер» (2:1). «Лисам» не помог 150-й гол Джейми Варди за «Лестер».

Италия: первое поражение Моуринью

Особенный отлично стартовал в «Роме», помирившись с Генрихом Мхитаряном и встроив в игру Тэмми Абрахама и Элдора Шомуродова. Римляне при Жозе выиграли все матчи, кроме парочки товарищеских – прошли квалификацию Лиги конференций, успели победить в группе и разобрались с «Фиорентиной», «Салернитаной» и «Сассуоло», но настало время споткнуться. Правда, оппонент для этого немного странный – «Верона», проигравшая на старте три матча. И поражение получилось не просто из-за невезения, команда Жозе правда выглядело блекло.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Юве» был очень близок к первой после ухода Роналду победе, и не где-то, а в матче с «Миланом», но во втором тайме совсем потух. Мората забил уже на четвертой минуте, но Ребич с передачи Тонали на 76-й минуте сравнял счет. Так все и закончилось, а «Ювентус» уже в зоне вылета.

Германия: Холанн продолжает сиять

«Боруссия» хороша и традиционно идет в лидерах Бундеслиги, забивая благодаря Холанну на уровне «Баварии». На этот раз под пресс попал крепкий «Унион». Норвежец результативен, как Месси и КриРо в лучшие годы – в воскресенье случился очередной дубль, благодаря которому Эрлинг выровнял статистику и забил 67 мячей в 67 играх за «Боруссию». Его клуб расположился после на третьем месте.

Эрлинг Холлан Фото: Getty Images

Испания: «Реал» сотворил гениальный камбэк

«Реал» поехал в гости к «Валенсии», с которой до игры имел равенство по очкам, и 70 минут совершенно ничего не показывал. Более того, на 66-й минуте «Реал» умудрился пропустить, но это помогло ему завестись. Уже традиционно все решил Карим Бензема, а помог ему (почти) традиционно Винисиус – за три минуты они обменялись ассистами и забили по мячу, забрав победу в конце встречи.

А еще в Испании:

«Реал Сосьедад» упустил возможность обыграть «Севилью». На 27-й минуте защитник андалусийцев Диего Карлос заработал пенальти (уже 10-й начиная с сезона-2019/20), но Ойарсабаль не смог переиграть вратаря (0:0).

Франция: «ПСЖ» победил, Месси опять ушел без гола

От команды с атакой Неймар-Мбаппе-Месси ожидали явно не такой результативности, но пока совершенно ничего не получается. Парижане принимали у себя на поле «Лион», с которым парижане традиционно играют тяжело. Матч стал дебютным для Месси на «Парк де Пренс» – аргентинец очень старался, пару раз создал неплохие моменты для партнеров, один раз попал в крестовину (как и в матче ЛЧ с «Брюгге»), но ни забить, ни ассистировать не вышло. «ПСЖ» даже проигрывал чуть больше десяти минут, но потом пенальти заработал и реализовал Неймар. Лео же в итоге заменили, и руку Почеттино он не пожал. Примечательно также и то, что без Месси «ПСЖ» все же дожал «Лион» в самом конце – гол на счету Икарди.

А еще во Франции:

Александр Головин снова тащит «Монако». Несколько дней назад он отдал ассист в матче Лиги Европы, теперь забил дебютный мяч в этом сезоне Лиги 1. Правда, монегаскам это не помогло – все равно получилась ничья (2:2) с «Ниццей».

Чемпионат Франции Месси может поселиться в парижском замке стоимостью €48 млн 11 ЧАСОВ НАЗАД