Во время матча отборочного турнира Сурдлимпийских игр-2021 между сборными Украины и Италии на поле выбежали две собаки и лошадь.

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Сначала на 41-й минуте встречу приостановили, когда на поле появились две собаки. Представители украинской команды смогли поймать животных и вывести их за пределы поля. Затем на 59-й минуте матч прервали во второй раз: на поле выбежала лошадь – вскоре ее тоже удалось вывести со стадиона.

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