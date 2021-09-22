Бывший футболист «Спартака» Александр Павленко в интервью Eurosport вспомнил о строгости нынешнего наставника сборной России Валерия Карпина по отношению к нарушителям спортивного режима.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

– Были сборы. Опять же, изнурительные тренировки. И всегда хочется сладкого, поднять сахар для настроения. И у нас было взвешивание на следующий день всегда – каждое утро. Но перед игрой товарищеской на следующий день утром не было взвешивания. И мы оторвались. Прямо на ужине. Пошли пирожные, мороженое. Набрали не по одному кусочку, а по 3-4-5. Была целая тарелка.

ЧМ. Квалификация. Европа «Ну и дурак». Уткин – об отказе Дзюбы ехать в сборную 7 ЧАСОВ НАЗАД

И Карпин все это увидел. Ужин-то общий, все вместе. И Карпин разнос устроил вечером: «Вы че, ****ели [офигели]? Я же вам сказал не есть ни в коем случае сладкое. А вы че, расслабились? Завтра взвешивания нет, значит все позволено?» Разнес по полной. И я на собрании говорю: «Георгич, хорошо, если мне это дает что-то и я сброшу свой вес до 71 кг, я буду играть?» Он говорит: «Нет».

Полностью интервью Александра Павленко появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в четверг, 23 сентября.

С 2020 года Александр тренирует «Родину».

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин отреагировал на отказ Дзюбы от вызова в сборную ДЕНЬ НАЗАД