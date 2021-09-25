Англия: Гвардиола наконец победил Тухеля

Главная встреча дня в АПЛ – «Челси» принимал «Манчестер Сити». У Пепа в этом матче было сразу два стимула – во-первых, отомстить за Лигу чемпионов (Гвардиола впервые добрался с «Сити» до финала и проиграл «Челси», который по ходу сезона возглавил Тухель), а во-вторых – победить наконец немецкого коллегу, которому испанец последовательно три раза уступил.

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Матч получился на редкость скучным и осторожным (что логично) – «Сити» настолько плотно сковал хозяев по всем направлениям – не вздохнуть. В итоге команда Тухеля не нанесла ни одного удара в створ, да и вообще толком до штрафной не доходила, предприняв лишь пару попыток в самом конце игры. В итоге на 53-й минуте это надоело Габи Жезусу, и он после розыгрыша углового накрутил соперников в штрафной и хитро отправил мяч в ворота – обычно надежный Онана неуклюже проводил мяч взглядом.

А еще в Англии:

«Манчестер Юнайтед» снова выдал один из самых событийных матчей выходных. Принимали «Астон Виллу» на «Олд Траффорд», создали массу полумоментов, но пробить классно игравшего вратаря Мартинеса не получилось. Свой худший матч за «МЮ» после возвращения провел Криштиану Роналду – 0 ударов в створ и очень плохая оценка. В конце встречи манкунианцы подсели физически и бирмингемцы это почувстввоали, насев на ворота Де Хеа. На 88-й минуте защитник Хаус пришел на подачу углового и проткнул испанского вратаря.

Бруну не забил четвертый пенальти за карьеру Фото: Getty Images

Герои вечера – «Брентфорд». Хозяева героически сыграли вничью с «Ливерпулем», причем перестрелка была жаркая – команда Клоппа пропустила три мяча. Дебютанты давно не забивали им так много – последним таким клубом был «Норвич» пять лет назад. Ну а главной звездой матча стал Мохаммед Салах – египтянин забил сотый гол за «Ливерпуль» в АПЛ, сделав это быстрее любого другого игрока клуба (всего за 151 матч).

Испания: «Реал» оступился, но скучно не было

«Реал» принимал на своем поле «Вильярреал». Хотя на табло по итогу высветились унылые нули, игра вовсе не была скучной – и пободрее смотрелись игроки Унаи Эмери. Причем как в нападении (как минимум две острых атаки), так и в обороне – защитники гостей не дали сделать совершенно ничего ни Винисиусу, ни Бензема. Правда, отдельного респекта заслуживает Тибо Куртуа – он провел отличный матч и минимум дважды спас ворота (игра стала 100-й сухой бельгийца за «Реал»). Вот только мадридцы не забили, а потому немного испортили себе положение – могут лишиться чистого первого места уже в этом туре.

А еще в Испании:

«Атлетико» уже почти по доброй традиции оступается в важный момент. Симеоне мог набрать 17 очков и взлететь на первую строчку, но не получилось. При этом «Атлетико» почти побил рекорд – 71% владения мячом в проигранном матче – это второй результат при Диего.

«Севилья» победила, но осложнила себе игру – Томас Дилейни удалился по глупости, заработав вторую желтую карточку за споры с арбитром. После этого «Эспаньол» перехватил инициативу, но ничего сделать не смог, а на последних минутах встречи Рафа Мир добил гостей, забив второй мяч «Севильи». Иван Ракитич стал вторым европейцем не из Испании в составе «Севильи», одержавшим с клубом 100 побед. Теперь «Севилья» вторая.

Германия: «Боруссия» проиграла тезкам

«Боруссия» поехала к тезкам в Мёнхенгладбах, и там оступилась. Матч команды проводили даже слишком осторожно для немцев, но под конец первого тайма Денис Закария все-таки вывел хозяев вперед. Еще через три минуты у дортмундцев удалился Махмуд Дауд, и это похоронило шансы гостей на отыгрыш. Остаток игры доминировала «Боруссия М», а «Дортмунд» свой лучший шанс не реализовал – Торган Азар пробил мимо ворот. Матч завершился со счетом 1:0, а «Боруссия Д» теперь на четвертом месте.

Дауд получает удаление Фото: Getty Images

Еще в Германии:

«РБ Лейпциг» наконец разродился голами и забил 6 безответных мячей в ворота «Герты». Столько же они забили за пять предыдущих туров, и разгромная победа немного улучшила положение – «РБ» теперь десятый.

«Вольфсбург» немного неожиданно проиграл «Хоффенхайму» с крупным счетом – 3:1. Повели в начале встречи, но потом хозяева отыгрались. Теперь «Вольфсбург» третий, а ведь могли выходить на чистое первое место.

Италия: Мальдини забил за «Милан»

Нет, мы не в прошлом – в матче со «Специей» Стефано Пиоли доверился наконец сыну того самого Мальдини – Даниэлю. До того потомок двух легенд «Милана» (много лет назад за эту команду зажигал его дед Чезаре) выходил лишь на несколько минут в концовках, но первый же матч в старте использовал на всю – забил первый мяч за россонери. Теперь он уже третий представитель династии Мальдини, забивший за «Милан». Сам матч, кстати, получился плотным – «Специя» неплохо оборонялась, даже сравняла счет – но этого не хватило, чтобы добыть очки. «Милан» забрал победу в конце встречи и теперь расположился на первом месте – до матча «Наполи».

Еще в Италии:

«Интер» и «Аталанта» в главном матче вечера дали жару – 42 удара на двоих, четыре гола, и всего лишь ничья. Лучшим у бергамасков стал Руслан Малиновский – кажется, украинец наконец возвращается на свой истинный уровень.

Франция: «ПСЖ» одержал восьмую победу подряд

«Парижу» пока не удается нормально интегрировать Месси в состав, да и вообще со многими новичками проблемы, но в чемпионате все идет прекрасно. На этот раз под раздачу попал «Монпелье». Гости на «Парк де Пренс» пытались оказать сопротивление, отрезками очень неплохо давили, но Кейлор Навас провел еще один отличный матч и отбил все удары в створ. Вратарь «Монпелье» был менее успешен, и дважды пропустил – сначала Идрисса Гейе положил красоту из-за штрафной, а в самом конце встречи гостей добил Юлиан Дракслер. Счет мог быть и крупнее – плохо сработали Неймар и Мбаппе. Теперь у парижан 24 очка и безоговорочное первое место – отрыв уже 10 очков.

Чемпионат Италии Сын Мальдини забил дебютный мяч за «Милан» 6 ЧАСОВ НАЗАД