Англия: «Арсенал» победил в дерби Северного Лондона

Битва «Арсенала» и «Тоттехэма» оказалась одной из всего двух игр воскресенья в АПЛ. Фанаты следили с «Эмирейтс» за северолондонским дерби впервые за два года и точно остались довольны результатом. «Арсенал» вонзил три мяча уже в первом тайме и спокойно довел игру до победы. Команда Артеты выиграла уже в третьем матче подряд, а «шпоры» проиграли третий раз кряду.

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Главными звездами в атаке «Арсенала» оказались янгстеры Букайо Сака и Эмил Смит-Роу. Англичане оформили по «1+1» и заправляли разящими атаками в первой половине. Еще один гол добавил Пьер-Эмерик Обамеянг. «Тоттенхэм» перешел к активному давлению только в конце матча, но все-таки вонзил один мяч. Автор – Хынмин Сон.

«Арсенал», Букайо Сака Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Вулверхэмптон» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Саутгемптон» на выезде (1:0). «Святые» еще ни разу в сезоне не победили и повисли в очке от зоны вылета. Единственный гол в матче оформил мексиканец Рауль Хименес, который отличился впервые после жуткой травмы головы.

Испания: «Барселона» впервые в сезоне оформила разгром

Каталонцы принимали «Леванте» и впервые в сезоне так уверенно победили. «Сине-гранатовые» выиграли всухую, плюс в первый раз в эпоху Роналда Кумана «Барса» воткнула два мяча в первые 15 минут. Благодаря уверенной победе команда поднялась на шестое место.

К тому же начала себя оправдывать голландская диаспора «Барселоны». Первый мяч с пенальти вонзил Мемфис Депай, а второй на 14-й минуте отправил Люк де Йонг: два разных голландца отличились в одном матче Ла Лиги впервые с марта 2009-го, тогда это были футболисты «Реала» Арьен Роббен и Клас-Ян Хунтелар. Третий мяч на 90-й минуте забил Ансу Фати. Испанец вернулся после тяжелой травмы колена и проводил первую игру с ноября прошлого года.

А еще в Испании:

Радамель Фалькао продолжил расстреливать клубы Ла Лиги за «Райо Вальекано»: колумбиец прошил «Кадис» и оформил третий мяч в третьей игре за новый клуб. «Райо» уверенно победило 3:1 и взлетело на пятую строчку в таблице.

«Реал Сосьедад» минимально обыграл «Эльче» и приблизился к лидеру Ла Лиги «Реалу» на одно очко. Единственный гол отправил Микель Оярсабаль, который засадил уже пятый мяч в сезоне. Его мячи принесли Сан-Себастьянцам в этом розыгрыше уже шесть очков.

Германия: «Фрайбург» ворвался в топ-5

В Бундеслиге, как и в АПЛ, воскресенье вместило всего два матча. В одном из них «Фрайбург» перемолотил «Аугсбург» (3:0) и ворвался на пятое место в таблице. «Бразильцы из Брайсгау» имеют одинаковое количество баллов с дортмундской «Боруссией» и на пункт уступают «Байеру» и «Вольфсбургу». От лидера «Баварии» дыра в четыре очка.

А еще в Германии:

«Бохум» и «Штутгарт» сотрясали громкой вывеской сознание футбольных зрителей по всему миру, но неожиданно выдали унылые 0:0.

Италия: «Лацио» и «Рома» выдали перестрелку в римском дерби

Римское дерби началось стремительно: Сергей Милинкович-Савич забил первый мяч спустя девять минут и 52 секунды с начала матча. Гол серба оказался самым быстрым в дерби с марта 2012 года. Педро отправил второй спустя девять минут и ворвался в список игроков, забивавших в римском дреби за обе команды. Таких личностей в истории противостояния теперь три.

«Рома» очнулась поздно и забила два мяча, которых не хватило для спасения, ведь за «орлов» отличился еще и Фелипе Андерсон. Элдор Шомуродов вырвался на замену на 64-й минуте, но запомнился одним тычком в створ ворот. Зато Жозе Моуринью снова вошел в историю: Особенный стал первым тренером «Ромы» со времен Луиса Энрике (2011 год), который проиграл дебютное римское дерби.

Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби после победы в дерби Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Ювентус» наконец набирает ход и одержал вторую победу подряд. «Старая синьора» расправилась с «Сампдорией» (3:2) благодаря голам Пауло Дибалы, Леонардо Бонуччи и Мануэля Локателли. «Юве» уже девятый в Серии А и, кажется, постепенно разгребает последствия ужасного старта сезона.

Франция: «Монако» победило, Головин вышел в основе

«Монако» сложно входило в сезоне и вот впервые одержало две победы подряд. Монегаски разбомбили «Клермон» (3:1), а Александр Головин в третий раз в сезоне вышел в стартовом составе. Саша обошелся без результативных действий и заменился в перерыве.

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