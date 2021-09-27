Прошла еще одна неделя для русских футболистов за рубежом. Самое время проверить, насколько успешно парни ее провели.

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Головин

Чемпионат Франции Ковач – о качествах Головина: «Интроверт, не считает себя звездой» 21/09/2021 В 19:58

Против «Сент-Этьена» и «Клермона» по 45 минут

«Монако» с Александром Головиным в составе за прошедшую неделю провел два матча. Сперва 22 сентября был повержен «Сент-Этьен» в домашнем противостоянии чемпионата Франции со счетом 3:1. Российский полузащитник вышел на поле в начале второго тайма, сыграл 45 минут и коснулся мяча 42 раза. И один раз ударил в створ.

Четырьмя днями позднее, 26 сентября, «Монако» на выезде не оставил шансов «Клермону» с точно таким же счетом. На этот раз Головин появился на поле в стартовом составе, но результативными действиями не отметился – коснулся мяча всего 18 раз и был заменен на 46-й минуте.

Кокорин

9 минут, одно касание мяча

Встреча «Фиорентины» с «Интером» в рамках чемпионата Италии, прошедшая 21 сентября во Флоренции, завершилась поражением «фиалок» со счетом 1:3. Российский форвард Александр Кокорин вышел на замену на 85-й минуте, но никакого влияния на ее исход не оказал. Сыграв 9 минут, он получил мяч лишь однажды и в сторону ворот ни разу не пробил.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Черышев

0 минут, 0 касаний мяча

Полузащитник «Валенсии» получил растяжение связок колена в матче чемпионата Испании против «Осасуны» 12 сентября, об этом сообщила пресс-служба клуба. Он находится на реабилитации и на прошедшей неделе на поле не появился.

Алексей Миранчук

0 минут, 0 касаний мяча

Миранчук не вышел на поле в двух матчах «Аталанты» подряд, оставшись на скамейке запасных: 21 сентября в победной игре с «Сассуоло (2:1) и 25 сентября с «Интером», закончившимся со счетом 2:2. Таким образом, в играх клуба он не принимал участия с 18 сентября.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Как дела у других футболистов из России?

Александр Жиров отыграл все 90 минут за «Зандхаузен» 26 сентября против «Ганновера». Встреча закончилась победой первых со счетом 2:1.

Вратарь Антон Митрюшкин просидел на скамейке запасных весь матч дрезденского «Динамо» с «Вердером» (3:0).

Андрей Лунев весь матч с «Майнцем» 25 сентября провел в запасе – в воротах играл Лукаш Градецки, а «Байер» выиграл матч со счетом 1:0.

Полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов просидел матч с клубом «Ганза» 25 сентября на скамейке запасных. Команда из Гельзенкирхена победила со счетом 2:0.

Вратарь Никита Хайкин отыграл весь матч за клуб «Будё-Глимт» против «Волеренги» в чемпионате Норвегии 26 сентября. Его команда победила со счетом 1:0.

Николай Обольский, выступающий за «Культураль Леонесу», отличился во встрече против «Вальядолида». 24-летний форвард забил мяч на последних минутах, а его клуб победил со счетом 4:2.

Еще один воспитанник «Динамо» Владислав Левин, играющий за «Богемианс 1905», вышел на поле в матче с «Баником». Он отметился голевой передачей, но его клуб все равно уступил со счетом 1:4.

Михаил Меркулов не попал в заявку «Риеки» на матч против «Горицы» 26 сентября, в котором его клуб победил со счетом 4:3.

Евгений Башкиров не вошел в состав своего клуба «Заглембе Любин» на матч с «Познанью» 25 сентября. А вот Илья Жигулев вышел на замену на 67-й минуте. «Заглембе Любин» выиграл со счетом 2:0.

«Вайле» крупно уступил дома «Силькеборгу» в чемпионате Дании – 2:4. Возможно, потому что не включил в заявку вратаря Алексея Чернова и полузащитника Ивана Репяха.

Чемпионат Франции Головин: «В России высокие ожидания от моей игры» 21/09/2021 В 17:26