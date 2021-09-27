Бывший футболист сборной Нидерландов Райан Бабел записал рэп-трек, в котором задиссил экс-партнера по национальной команде Ибрагима Афеллая. Адресат строк сильно удивился критике Бабела, заявив, что слушал трек с изумлением.

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«Бро, я не знаю тебя по «Барсе», может, больше по ПСВ. О, теперь ты аналитик? Хм, так, так... Улицы шепчут, что ты разорился, братан. Вы что-то кричите, но больше не думаете о братском кодексе. Но я понимаю это – твоя карьера зашла в тупик», – выдал Бабел в треке Open Letter.

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Афеллай ответил на дисс в программе Studio Voetbal. «Как слушал это? На самом деле я удивлен. Могу отозваться о нем только положительно. Виделся с ним только в составе сборной, знаю его как очень хорошего парня. Не скажу ни одного плохого слова о нем», – сказал экс-игрок «Барсы».

Другой аналитик в студии и бывший игрок сборной, Тео Янссен, также обсудил трек Бабела. «Рассудительный игрок, который сделал очень хорошую карьеру. Надеюсь, он упомянет меня в следующем рэп-треке, ха-ха. На вопрос, действительно ли Афеллай разорен, Янссен дал четкий ответ: «У него с собой два авто, вся парковка заброшена, но полно машин Иби».

Ибрагим Афеллай выступал за ПСВ, «Барселону», «Шальке», «Олимпиакос» и «Сток Сити».

Бабел играл в «Аяксе», «Ливерпуле», «Хоффенхайме», «Касымпаше», «Аль-Айне», «Депортиво», «Бешикташе», «Фулхэме», а сейчас выступает за «Галатасарай».

Оба футболиста брали серебро ЧМ-2010 в ЮАР.

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