КОНМЕБОЛ и УЕФА объявили, что обладатель Кубка Америки 2021 года и победитель Евро-2020 проведут матч в июне 2022 года в рамках расширения сотрудничества.
Стадион, на котором встретятся действующие победители, – Аргентина и Италия – пока не называется.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
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- Ранее, в 1985 и 1993 годах подобные матчи между чемпионами Европы и Южной Америки проводились в рамках Кубка Артемио Франки. В 1985 году Франция обыграла Уругвай со счетом 2:0, а в 1993-м Аргентина победила Данию – 1:1, 5:4 по пенальти.
- Аргентина и Италия в последний раз играли в марте 2018 года. Это был товарищеский матч, закончившийся победой Аргентины со счетом 2:0.
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