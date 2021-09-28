КОНМЕБОЛ и УЕФА объявили, что обладатель Кубка Америки 2021 года и победитель Евро-2020 проведут матч в июне 2022 года в рамках расширения сотрудничества.

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Стадион, на котором встретятся действующие победители, – Аргентина и Италия – пока не называется.

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Ранее, в 1985 и 1993 годах подобные матчи между чемпионами Европы и Южной Америки проводились в рамках Кубка Артемио Франки. В 1985 году Франция обыграла Уругвай со счетом 2:0, а в 1993-м Аргентина победила Данию – 1:1, 5:4 по пенальти.

Аргентина и Италия в последний раз играли в марте 2018 года. Это был товарищеский матч, закончившийся победой Аргентины со счетом 2:0.

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