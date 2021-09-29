Пеле смотрит футбол, поет и занимается на велотренажере – все это происходит в одной больничной палате. В очередной раз Король слег в госпиталь в начале сентября из-за проблем с толстой кишкой. Ветерану удалили опухоль, но все не слава богу – появился кислотный рефлюкс (сильное жжение в грудной клетке и дефицит кислоты в желудке).

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Главная проблема 80-летнего Пеле заключается в том, что ему трудно передвигаться без посторонней помощи. В феврале 2020 года футболист перенес операцию по замене тазобедренного сустава, в ходе которой возникли осложнения. Сын легенды Эдиньо предположил, что его отец не идет на контакт с обществом по одной простой причине – стесняется своей немощности. Но Пеле опроверг эти домыслы в интервью CNN: «У меня нет никакой депрессии из-за травм. Я ценю всех, кто помогает мне, но информация про мою закрытость на фоне травм – выдумка».

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Пеле во время встречи с журналистами в 2019 году Фото: Getty Images

Сложно поверить, что Пеле стал затворником по состоянию здоровья, ведь его инстаграм бурлит активностью. Большую часть времени Король проводит со своей дочерью Келли Насименту. На днях старший ребенок легенды выложила пост, в котором к отцу нагрянули в гости бразильские музыканты, с которыми бомбардир спел о любви к родному «Сантосу». Семейство Пеле показывает фанатам, что списывать со счетов лучшего нападающего в истории Бразилии не стоит: даже на девятом десятке легенда боксирует с тенью, разрабатывает ноги на велотренажере и, что самое главное, улыбается.

Впервые о серьезных проблемах Пеле со здоровьем заговорили накануне ЧМ-2014, когда в почках спортсмена нашли камни – далеко не самая страшная беда для человека с нынешним развитием медицины, но не только коронавирус становится катализатором других заболеваний. Во время операции по удалению камней из почек Пеле подхватил инфекцию и даже впал в кому.

Спустя месяц бразилец пришел в себя и был выписан, но уже спустя полгода снова обратился к врачам – на этот раз у футболиста возникли трудности с мочеиспусканием. В итоге медики выявили гиперплазию предстательной железы, которая «дружит» с теми же самыми камнями.

В конце августа 2021 года Пеле проходил плановое медобследование, в рамках которого врачи заподозрили неладное с гортанью, за чем решили внимательно присмотреть. В процессе обследования и обнаружили новообразования в толстой кишке. После операции голеадор еще раз отправился в реанимацию, но вскоре был выписан в обычную палату. Врачи убеждают, что здоровье Пеле стабилизировалось и бояться больше нечего. Трехкратный чемпион мира воодушевил семь миллионов подписчиков в инсте: «Со мной моя жена (47-летняя Марсия Сибель Аоки – Eurosport), а с такой поддержкой я преодолею любые преграды».

В отличие от еще одной легенды футбола Диего Марадоны, который баловался наркотиками и алкоголем, Пеле очень бережно относится к здоровью. Бразилец соблюдал режим самоизоляции весь 2020 год и при каждой царапинке Король сразу же бежит в лечебницу. Именно поэтому так часто медиа указывают в заголовке два слова «Больница» и «Пеле». Сам же Эдсон Арантис ду Насименту искрит позитивом и даже подшучивает: «Я так усердно работаю на велотренажере, что подумываю над возвращением в «Сантос».

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