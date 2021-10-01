В июне 2001 года 16 игроков со всего мира собрались в Лондоне на ивенте . К промо гаризовки подключили Ривалдо, Роберто Карлоса, Хуана Себастьяна Верона, Руя Косту, Дуайта Йорка, Дэвида Бекхэма и нескольких ноунеймов – в одном ряду с легендами был Сергей Семак. По сюжету представления игроки должны были состязаться в пяти испытаниях, разработанных сэром Алексом Фергюсоном.

Футболистам предложили доказать крутость в навыках паса, дриблинга, фристайла, контроля мяча и ударов. «Я намеренно не стал упрощать им задачу. Любой может пробить со штрафного или обвести кого-то, но это будет настоящая проверка», – напустил пафоса Ферги. Действо превратилось в цирк, а великому шотландцу не стоило участвовать в фарсе и тем более присваивать авторство испытаний – он явно изобрел бы что-нибудь интереснее.

На бумаге все выглядит, как крутое мероприятие с селебами от крупной корпорации, но красивый образ на каждом шагу портит дилетантство организаторов. Тон задан с самого начала. В кадре появляются хосты – легенда «Ливерпуля» Джон Барнс и телеведущая Лиза Роджерс (ее имя во всплывающем титре написано с ошибкой). Во вступительной реплике дама называет ивент «чем-то типа чемпионата мира для футболистов». Что? Да.

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Представление игроков в алфавитном порядке добавляет сюра и подчеркивает странность набора участников. Первым выходит Сами Аль-Джабер из Саудовской Аравии, титр представляет его игроком «волков» из Великобритании – видимо, чтобы зрители не подумали на «Варри Вулвз» из второго дивизиона Нигерии, любительскую команду из Австралии или уже прекративших существование канадских «волков». Это можно было списать на любовь к деталям, но Аль-Джабер всего шесть раз сыграл за английский клуб на правах аренды из «Аль-Хиляля» и вернулся в арабскую команду за четыре месяца до съемок Pepsi.

Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

За ним выходит какой-то парень по имени Дэвид Бекхэм. Даже далекому от футбола человеку тогда известно его смазливое личико – реклама газировки, жена-селебрити и регулярные появления на обложках модных журналов не оставляли шансов. Для фанатов крутость семерки «МЮ» еще очевиднее, к 2001-му полузащитник вышел на пик формы.

BBC признала Бекса спортивной персоной года, он попал в символическую сборную УЕФА и занял второе место после Луиша Фигу в голосовании на лучшего игрока года от ФИФА. Тогда же он привел «Манчестер Юнайтед» к чемпионскому титулу Премьер-лиги и забил тот самый штрафной грекам в отборе на чемпионат мира – мяч Дэвида на последней минуте матча отправил англичан на основной турнир.

В шоу Pepsi все равны, Бекхэм казуально выходит на сцену между Сами Аль-Джабером и Оканом Буруком, без лишней помпы и церемоний. Полная шеренга участников выглядит очень забавно: Бекхэм, Ривалдо и Роберто Карлос стоят бок о бок с Фанем Чжии, Сергеем Семаком и Эммануэлем Олисадебе. Все становится еще смешнее, когда доходит до дела: Бекхэму и Дуайту Йорку нравится играть на публику, а некоторые из менее известных игроков явно стараются, но большинству топов – особенно Нолберто Солано, Ривалдо и Роберто Карлосу – плевать на происходящее. Игроки всем видом показывают, что с минимальным напрягом исполняют обязанности по рекламному контракту.

Полностью состав выглядит так: Аль-Джабер, Бекхэм, Бурук, Роберто Карлос, Руй Кошта, Фань Чжии, Хазем Имам (значится игроком «Удинизе» (да-да, через «и»), хотя он уехал из Италии в 2000-м), Ли Цзиньюй, Нгуен Хон Шон, Рафаэль Маркес, Олисадебе, Ривалдо, Семак, Солано, Хуан Верон и Йорк. Событие призвано продавать, но на серьезе сравнивать чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов с локальными звездами нефутбольных стран – просто смешно.

Испытание №1: пасы.

Первое задание должно выявить лучшего пасующего. У каждого есть три попытки, чтобы попасть в одного из манекенов на разном расстоянии от участника. Чем дальше цель – тем больше очков. Все выглядит довольно тухло, но комментатор разбавляет тоску экспрессией и регулярно погружает в контекст.

Аль-Джабера он называет «любимцем публики», а Бурука хвалит за выносливость, хотя за весь первый раунд игроку нужно три раза ударить по мячу и сделать пару десятков шагов. Закадровый голос напоминает зрителям, что Бекхэма иногда критикуют за красивые, но бессмысленные передачи. Хост называет это «пасами на джек-пот» (jackpot passes) – неологизм родился на шоу и не использовался больше никогда.

В конце мучений зрителей награждают флеш-интервью с триумфатором Ли Цзиньюем, но от разговора ведущей с переводчиком китайца становится еще более неловко. Трудно представить, что фееричный диалог кто-то специально монтировал:

– Ты рассчитывал на победу?

[восемь секунд беседы игрока с переводчиком]

– Нет, он говорит, что просто старался изо всех сил.

– Получилось отлично, ты молодец.

Испытание №2: фристайл.

У каждого игрока есть одна минута, чтобы с помощью трюков с мячом произвести впечатление на судейскую коллегию из трех рефери английской Премьер-лиги. Жюри напоминает о шоу вроде «Ледникового периода» или «Танцев со звездами» – после перфомансов каждый из его членов вскидывал руку с табличкой, на которой красовалась оценка.

Условия испытания: участники не должны покидать круг диаметром около 4,5 метров и опускать мяч на землю. Все футболисты радовали трибуны привычным набором – чеканили, держали мяч на спине, подкидывали его коленями и исполняли «радугу». На этот раз Йорка и Бекхэма оставили на десерт, и оба игрока «МЮ» совершенно случайно получили максимальный балл – Бекс несколько раз выходил за пределы круга и опускал мяч, но это ему не помешало. «Интересно, поощряет ли сэр Алекс Фергюсон такую красоту», – так диктор размышляет над трюком Бекхэма, отжимающегося с мячом на спине.

Испытание №3: дриблинг.

Участников поделили на группы по четыре человека. Каждый квартет соревновался на скорость в слаломе вокруг огромных манекенов. Двое самых быстрых от каждой четверки выходили в следующий раунд. Звезды снова не особенно напрягались – Бекхэм бахнулся на повороте, а леность Ривалдо комментатор объяснил последствиями недавней травмы.

Ривалдо Фото: Getty Images

Дуайт Йорк и Руй Кошта взялись за дело серьезно и вышли в финал против Имама и Аль-Джабера. На последних секундах Йорк и Имам зарубились по-настоящему – египтянин обогнал легенду «красных дьяволов» на доли секунды и чуть не улетел в толпу. Эта часть соревнований кажется самой вменяемой, шоу могло иметь право на существование, если бы другие этапы были хоть немного наполнены смыслом.

Испытание №4: контроль мяча.

Часто клубы используют похожее упражнение для тренировки навыков игры головой – у футболиста есть два касания, чтобы перевести мяч через сетку на половину поля соперника. В случае с ивентом Pepsi, все превратилось в подобие волейбола, в который играют ногами.

Возможно, сказалась усталость после прошлых раундов и нескольких часов развлечения скучающей толпы фанатов, но топы снова слили конкурс. Хон Шон вышел в финал на Имама и победил со счетом 6:5. Семак выбыл еще в первом раунде, пропустив вперед Рафу Маркеса – мексиканец ловко убрал игрока ЦСКА, закрутив мяч обратно на свою половину.

Испытание №5: удары.

В последней части представления игрокам предстояло пробивать со штрафного через стенку из манекенов. Очки начисляются в зависимости от того, в какую часть ворот попал мяч: верхние углы приносят по 10 баллов, нижние по семь. «У Верона не было шансов на успех в общем зачете, но он собрался и забил тремя из четырех ударов», – восхищается ленивым страйкам аргентинца комментатор. Через несколько недель Хуан перешел в «МЮ», и контест точно убедил сэра Алекса в его профпригодности.

Развязка была срежиссирована как битва мастеров штрафных, в которой Бекхэм зарубился с Роберто Карлосом. Еще до начала задумка казалось провальной: расстояние до ворот было слишком маленьким, чтобы звезды продемонстрировали скиллы – особенно бразилец. Их выступления это подтвердили: на двоих топы набрали 25 очков из 80 возможных.

Роберто Карлос Фото: Getty Images

Награждение.

В конце публику порадовали самой странной церемонией награждения. В общем зачете чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов уделал полузащитник каирского «Замалека» Хазем Имам (сюрприз-сюрприз). Хон Шон занял второе место, а Дуайт Йорк – третье.

После нарезки с хайлайтами турнира и выступлениями чемпиона в кадр заходит сэр Алекс Фергюсон, пожимает руки игрокам… И на этом все. Интервью с триумфатором на фоне финальных титров – идеальное завершение самого кривого футбольного события в истории.

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