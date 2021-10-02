В субботу в Европе стало теплее – нас порадовали сразу несколько интересных вывесок. И туринское дерби, и матч «Атлетико» с «Барселоной», и «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона». Далеко не везде все вышло так, как ожидалось, а кое-где случились настоящие сюрпризы.

Англия: «МЮ» опять не победил

Относительно простой календарь «Манчестер Юнайтед» подошел к концу на матче с «Эвертоном». Дальше – 10 тяжелейших игр с топовыми соперниками в Лиге чемпионов и АПЛ. И пока болельщикам манкунианцев, наверное, тревожно – Сульшер не справился дома с «Эвертоном». Правда, в матче не сыграли два футболиста основы – Маркус Рэшфорд и Харри Магуайр, еще в запасе остался Криштиану Роналду. Заменивший португальца Эдинсон Кавани провел очень блеклый матч (1 удар в створ) и стал худшим игроком матча по версии WhoScored и SofaScore.

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«МЮ» давил почти весь матч, повел в счете – первый за много месяцев мяч за клуб забил Антони Марсьяль. Ассистировал ему, по манчестерской традиции, Бруну Фернандеш. Этот день он запомнит, ведь ассист стал 50-м результативным действием за «МЮ» – потратил Бруну на эту ачивку всего 58 матчей. Быстрее него в АПЛ справлялись только Энди Коул, Алан Ширер и Эрик Кантона.

Полноценного праздника не получилось – «Эвертон» несколько раз огрызался по ходу матча, и в итоге Эндрос Таунсенд забил в одной из контратак. Счет 1:1 таким и остался до конца игры – не помог даже вышедший на поле Роналду.

Эндрос Таунсенд Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Вряд ли кто-то ожидал иного результата от матча «Челси» – «Саутгемптон», тем более «синие» проиграли на неделе в Лиге чемпионов и вышли на игру обозленным. Особенно заряжен был Тимо Вернер – 6 раз пробил по воротам, 4 из них в створ. Это принесло плоды – немец забил в АПЛ впервые с апреля, еще один его гол отменил ВАР. Само собой, это первый гол Тимо в АПЛ – кстати, в прошлой кампании первый мяч Вернер также забил в ворота «Саутгемптона».

Марсело Бьельса – живая легенда «Лидса», но в этом сезоне он, наверное, начал всех немного напрягать. Шесть туров – ноль побед, разгром от принципиального соперника и неумение реализовать игровое преимущество. В итоге «Лидс» рухнул куда-то вниз таблицы. Но в седьмом туре Бьельса наконец все поправил. Пострадал «Уотфорд» (1:0), и теперь у аргентинца не все так печально.

Италия: «Ювентус» дожал «Торино» в дерби

Туринское дерби – главная вывеска тура в Италии. «Торино» никак не назвать грандом, но перед встречей «Юве» шел ниже в таблице, и победа команде Аллегри была необходима. Правда, судя по первому тайму, гораздо больше победить хотели именно хозяева – у «бьянконери» был лишь один момент в самом начале игры, но Маккенни его запорол. Больше в первые 45 минут «Ювентус» к чужой штрафной не подходил.

Аллегри в перерыве хорошо поработал, и во втором тайме все поменялось местами – на поле вышел Куадрадо, и «Юве» с его неоценимой помощью насел на ворота «Торино». Сработало, и Мануэль Локателли забил. Мяч остался единственным и победным, а у «Юве» первая сухая игра в чемпионате с марта.

А еще в Италии:

Новость буквально одной строкой: «Салернитана» наконец победила. Если углубиться, то это первая победа команды Рибери в сезоне, более того – последний раз в Серии А «Салернитана» побеждала больше 22 лет назад. Но еще круче, что победный мяч забил Милан Джурич – это первый его гол в вышке Италии за 2421 день. Последний его гол – в далеком 2015 году в ворота «Ювентуса». Пострадал, кстати, «Дженоа», у генуэзцев совсем все плохо в последних играх.

Милан Джурич забивает первый гол с 2015 года Фото: Getty Images

Германия: «Боруссия» в тяжелом матче победила «Аугсбург»

«Дортмунд» быстро оправился после поражения от «Мёнхенгладбаха» и продолжил борьбу за лидирующие позиции. «Аугсбург» не самый грозный соперник, конечно, но для «Боруссии» точно не самый приятный – забивают дортмундцам уже много матчей подряд. Да и Эрлинг Холанн не принимал участие в игре из-за мышечной травмы – в общем, дурных знаков хватало.

Игра и правда получилась непростой, но «Боруссия» давила гораздо острее и уже на 10-й минуте заработала и реализовала пенальти. Правда, уже через полчаса «Аугсбург» усилиями Арне Майера и Анди Зечири сравнял счет, продолжив традицию забивать «Боруссии» в каждой встрече, но этого не хватило – Юлиан Брандт в самом начале второго тайма вывел дортмундцев вперед. Счет не изменился, несмотря на попытки соперников – «Боруссия» победила и поднялась на второе место.

А еще в Германии:

«Вольфсбург» здорово начал новый сезон Бундеслиги (с четырех побед), но как-то быстро стух. «Зелено-белые» проиграли «Мёнхенгладбаху» дома, и это уже пятый матч без побед. Если так продолжится, то совсем скоро «Вольфсбург» выпадет из еврокубковой зоны.

Испания: «Барселона» продолжает страдать

Топ-встречей не только Испании, но и всей Европы стала игра «Барселоны» и «Атлетико». Разумеется, главная перчинка – Луис Суарес и Антуан Гризманн против бывшего клуба, и эта отличная вывеска сработала. Но наполовину.

«Барса» очевидно устала без побед (а в последнее время еще и без голов) и активно начала, но «Атлетико» легчайше выбегал в атаку и опасно бил по воротам. Все внимание в команде Симеоне было сконцентрировано на Суаресе – и уругваец не подвел. Сначала Луис отдал красивый ассист на Лемара, и тот прошил Тер Стегена, а через несколько минут Суарес забил сам – голевую передачу вернул тот же Лемар. Теперь уругваец забивал вообще всем испанским командам, с которыми встречался. Таким образом, уже в первом тайме игра была завершена – «Барса» ни разу не ударила в створ и была прибита своей же легендой.

Во втором тайме каталонцы заиграли активнее, и «Атлетико» закрылся. Это мадридцы умеют хорошо, и у «Барсы» совершенно ничего не вышло – даже выход Ансу Фати не помог. На 72-й Симеоне заменил Суареса на Гризманна, но француз разочаровал – все делал не в лад, отдав три кривейших паса, хотя мог стать автором как минимум двух голевых передач. В итоге «Атлетико» дотерпел (это было просто), и кресло Роналда Кумана зашаталось еще сильнее. «Барселона» проиграла второй матч подряд с общим счетом 0:5 – и упала на девятую строчку в Ла Лиге. «Атлетико» же вновь поравнялся с «Реалом», но у «бланкос» еще игра в запасе, так что первое место, возможно, делить не придется.

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