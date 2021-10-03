Прошла еще одна неделя для русских футболистов за рубежом. Самое время проверить, насколько успешно парни ее провели.

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Александр Головин, «Монако»

Чемпионат Франции Головин получил травму в матче с «Бордо» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Против «Сосьедада» – 25 минут, против «Бордо» – гол+пас и травма

Главная российская звезда в Европе провела насыщенную недельку. Сначала Александр никак не повлиял на игру монегасков в матче с «Реал Сосьедадом» (1:1), а на выходных разобрался с «Бордо» (3:0). В матче Лиги Европы Головин успел отдать 8 передач, и каждая оказалась точной. За отведенную четверть часа футболист совершил 22 касания мяча.

Зато жирондинцам здорово досталось от Головина: сначала он организовал первый гол Орельена Тчуамени, а затем вонзил сам. У истории грустный конец: на 57-й минуте Александра заменили из-за травмы – пока непонятно, насколько все серьезно, и поможет ли Головин сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ.

Александр Головин, «Монако» Фото: Getty Images

Александр Кокорин, «Фиорентина»

Против «Наполи» – 13 минут

Невероятный прогресс – Александр провел на поле в матче с «Наполе» целых 13 минут! Больше в нынешнем сезоне Кокорину еще не доверяли. За это время легенда «фиалок» совершил традиционные семь касаний, один раз выиграл верховую борьбу, но не успел пробить по воротам Давида Оспины. Повезло колумбийцу!

Как дела у других футболистов из России?

Денис Черышев получил травму в четвертом туре Ла Лиги и пропустил уже четыре матча. На этой неделе воспитанник «Реала» не принял участие в фееричной игре с «Кадисом», закончившейся ничьей 0:0.

Федор Кудряшов провел все 90 минут на поле в матче против «Аданадемирспор», но его «Антальяспор» проиграл. Оборонительные скиллы Феди не спасли от голасо в исполнении Марио Балотелли.

Магомед-Шапи Сулейманов постепенно завоевывает место в основе «Гиресунспора». В матче с «Гёзтепе» Шапи провел на поле 89 минут, а его команда победила впервые в сезоне (1:0). Сам Сулейманов пока обходится без результативных действий.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Getty Images

Андрей Лунев с грустью понаблюдал со скамейки, как его «Байер» размозжил «Селтик» в Лиге Европы (4:0). Похоже, перспективы Лунева в Леверкузене не самые светлые: его конкурент за место в воротах Лукас Градецки недавно получил капитанскую повязку.

Понятно, почему Александра Жирова больше не зовут в сборную России: его команда в зоне вылета второй Бундеслиги, а последний матч «Зандхаузен» проиграл со счетом 1:6. Все шесть мячей от «Дармштадта» Жиров пережил на поле с командой – он как-никак капитан.

А другой клуб Бундеслиги 2, дрезденское «Динамо», отлично обходится без россиянина в составе. Динамовцы подписали Антона Митрюшкина, но лучшее, на что пока может рассчитывать голкипер – смотреть матч со скамейки.

Полузащитник Ярослав Михайлов получил целых семь минут игрового времени после четырех матчей в запасе за «Шальке». Гельзенкирхенцы разгромили «Ингольштадт» (3:0), а Михайлов заменил одного из авторов голов.

Константин Рауш – не Иван Саенко. Видимо, так подумали в «Нюрнберге», когда решили, что будут выпускать экс-игрока сборной крайне редко и на пару минут. Встречу с «Ганновером» (0:0) Рауш пропустил полностью.

Вратарь «Фамаликана» Иван Злобин снова не попал даже в заявку на матч чемпионата Португалии. Без него аутсайдер португальского чемпа проиграл «Гимарайншу» (1:2).

Защитник юниорской сборной России Леон Классен отыграл один тайм в матче с «Рапидом». Игрок получил желтую карточку и сделал ассист на кузена Марселя Забитцера Томаса. Когда Классен покидал поле, счет был ничейным (1:1), а без мощного россиянина «Тироль» крупно уступил (2:5).

Александр Васютин не играет из-за травмы с мая 2021-го, поэтому ему не пришлось мучаться в игре «Юргордена» с АИКом, где его команда осталась в меньшинстве уже на 11-й минуте и проиграла 0:1.

Владислав Левин помог чешскому «Богемианс» победить «Сигму» (2:0). Опорник провел на поле все 90 минут, но остался без результативных действий.

Новый российский топ-вратарь Никита Хайкин провел сразу два сухих матча за неделю. Сначала Никита сохранил ворота «Будё/Глимт» сухими в матче Лиги конференций против софийского ЦСКА (0:0), заодно заработав желтую карточку. А спустя два дня снова отстоял на ноль и помог «Будё» победить «Стабек» в чемпионате Норвегии (3:0).

Никита Хайкин Фото: Getty Images

Юрий Лодыгин и его «ПАС Яннина» провели два матча на неделе – ни один российский вратарь не отстоял с сухарем. В играх с «ОФИ» и «Атромитосом» Лодыгин пропустил по мячу, а обе встречи завершились одинаково – 1:1.

Михаил Меркулов еще недавно скандалил с Григорием Ивановым в «Урале», а теперь не может пробиться в состав хорватской «Риеки». Защитник не попадает в заявку на игру пятый матч подряд.

Экс-нападающий ЦСКА Сердер Сердеров начал неделю с 80 минут за «Истру» в матче с «Драговольяцем», а встречу уикенда игрок пропустил, так как не попал в заявку.

Евгений Башкиров пропустил третий матч «Заглембе» кряду из-за травмы, а Илья Жигулев отыграл 55 минут. Правда, ничем полезным не отличился, а команда уступила «Ягеллонии» (0:1).

Защитник Роман Тугаринов из-за травмы никак не может дебютировать за голландский «Телстар», куда он отправился в аренду из «Эспаньола».

После дебютного гола на прошлой неделе у Николая Обольского должно было попереть на следующей, но не все так просто. Нападающий провел за «Леонесу» 5 минут и успел отхватить желтую карточку, зато матч с «Бадахос» вышел результативным – 3:3.

Никита Иосифов подбирается к основе «Вильярреала». За неделю 20-летний полузащитник посидел на скамейке основы в матчах с «МЮ» и «Бетисом».

А вот нападающий «Леванте» Эдгар Севикян пока и этим похвастаться не может. Футболист не попадает в заявку как основной команды, так и дубля, выступающего в четвертом дивизионе.

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