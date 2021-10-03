Воскресенье подарило несколько громких поражений топ-клубов от андердогов, и, несмотря на небольшое количество топопвых вывесок, игровой день получился жарким.

Англия: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» оформили огненную ничью

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» подходили к очной игре в статусе лидеров АПЛ. Победитель улетал бы на чистое первое место, но итоговый счет 2:2 оставил команды без подъема, а единоличным лидером Премьер-лиги стал «Челси». Соперники не забили в первом тайме, который запомнился тактической борьбой. «Горожане» имели преимущество в первой половине во многом благодаря открывшейся слабой зоне «Ливерпуля». На правом фланге обороны вынужденно выступал 35-летний Джеймс Милнер, которого регулярно проходили взрывные нападающие «Сити».

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Голы посыпались после перерыва: на 59-й минуте Садио Мане вскрыл Эдерсона после передачи и сольного прохода Мо Салаха. «Ман Сити» ответил ровно через 10 минут: Фил Фоден потерялся в чужой штрафной и из комфортной позиции без проблем проткнул Алиссона. «Ливерпуль» снова вышел вперед через семь минут: Салах прошил Эдерсона с острого угла. Но «горожане» отыгрались и во второй раз: Де Брёйне красивым ударом принес ничью на 81-й минуте.

Садио Мане, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» прервал серию из трех поражений победой над «Астон Виллой» (2:1). «Шпоры» выиграли благодаря автоголу Мэтта Таргетта на 71-й минуте. Харри Кейн до сих пор не прервал безголевую серию, которая достигла шести матчей в АПЛ – его самая длинная сухая серия с сезона-2015/16.

«Лестер» не побеждает уже четыре матча к ряду и во второй раз подряд сыграл вничью 2:2. «Лисы» выиграли первый тайм 2:0, но впервые с октября 2003-го упустили победу, имея такое преимущество до перерыва.

Италия: «Милан» не отстает от «Наполи»

«Милан» всего однажды потерял очки за семь туров и продолжил преследование безупречного «Наполи»: «россонери» в матче тура сломали «Аталанту» (3:2). Несмотря на счет, победа далась миланцам легко: они вели в три мяча до 86-й минуты, пока Дуван Сапата не реализовал пенальти. Марио Пашалич завалил второй мяч уже в добавленное время. «Милан» отстал от неаполитанцев всего на два очка, «Аталанта» же повисла на восьмой строчке в 10 очках от лидера.

Рафаэл Леау, «Аталанта» – «Милан» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Наполи» продолжает выдавать 100-процентный результат в Серии А и выиграл седьмой матч в семи турах. Неаполитанцы дожали «Фиорентину» (2:1), за которую во втором тайме на замену выпорхнул Александр Кокорин.

«Рома» легко обыграла «Эмполи» (2:0) и взлетела на четвертое место. Один из голов римлян воткнул Генрих Мхитарян.

Германия: «Бавария» проиграла команде со дна таблицы

«Бавария» стабильно выносила соперников по Бундеслиге, только раз забив меньше трех мячей – в первом туре. После шести туров мюнхенцы имели пять побед и одну ничью, но неожиданно оступились на «Айнтрахте», который перед матчем с лидером чемпионата полз на 15-м месте вплотную к зоне вылета.

Леон Горецка на 29-й минуте вывел «Баварию» вперед, но больше команда не забивала. «Айнтрахт» отыгрался спустя три минуты, а победный мяч засунул на 83-й. «Бавария» осталась первой благодаря дополнительным показателям, но сравнялась по очкам с «Байером». «Франкфурт» благодаря первой за 21 год выездной победе над мюнхенцами выехал на 13-е место.

«Bayern» München – «Eintracht» Frankfurt Фото: Getty Images

А еще в Германии:

«Байер» уничтожил на выезде «Арминию» (4:0) и догнал «Баварию». Поднявшаяся в элиту «Арминия» не одержала ни одной победы после семи туров.

Испания: «Реал» впервые проиграл в чемпионате

Вслед за поражением «Шерифу» в Лиге чемпионов «бланкос» неожиданно слили «Эспаньолу» в Ла Лиге (1:2). Каталонцы без проблем справлялись с атаками «Реала» и остро контратаковали. Первый мяч забил воспитанник мадридцев Рауль де Томас, второй заложил экс-игрок «Барселоны» Алеиш Видаль. За «Реал» на 71-й минуте отличился Карим Бензема, который после восьми туров оформил уже 16 баллов по гол+пас (девять голов, семь ассистов). Лучше в XXI веке бомбил только Криштиану Роналду в сезоне-2014/15 – 17 баллов.

Raúl de Tomás, «Espanyol» – «Real» Madrid Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Реал» Сосьедад сыграл вничью с «Хетафе» (1:1) и упустил возможность выскочить на чистое первое место в чемпионате. Теперь в Ла Лиге три команды имеют по 17 баллов: «Реал», «Атлетико» и «Сосьедад».

«Вильярреал» размазал «Бетис» благодаря дублю новичка Арнаута Грёневельда. Голландец вонзил уже четыре мяча за «желтую субмарину» и поднялся на четвертую строчку в топе страйкеров лиги. Арнаут – четвертый игрок в истории клуба, забивший минимум четыре мяча в дебютных шести играх Ла Лиги.

Франция: «ПСЖ» проиграл впервые в сезоне

«ПСЖ» стартовал в Лиге 1 с восьми побед в восьми играх и закончил мощную серию в девятом туре: парижане проиграли «Ренну», который до игры с лидером плелся на 13-м месте в лиге. Бретонцы казнили «ПСЖ» мячами в самом конце первого тайма, и в дебюте второго. После перерыва команды сыграли всего 17 секунд, после чего забил Флавьен Те.

«Stade Rennais» – «Paris Saint-Germain» Фото: Getty Images

А еще во Франции:

«Монако» разгромило «Бордо» (3:0), а россиянин Александр Головин оформил гол+пас. Благодаря победе монегаски взлетели на шестую строчку, а «Бордо» зависло в одном балле от зоны вылета.

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